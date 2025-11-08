Miehet päättivät EFT-viikonlopun selvään voittoon Sveitsistä

Sveitsi livahti heti 11 sekunnin pelin jälkeen johtoon, mutta Suomi ponkaisi nopeasti takaisin ja nousi tasoihin ja edelle joukkueen parhaana palkitun kapteeni Joona Rantalan kahdella maalilla. Vielä ennen taukoa osuivat Suomelle Kevin Söderling, Nico Salo ja vielä Juuso Aholakin.

Toisessa erässä nähtiin peräkkäin kaksi onnistunutta rangaistuslaukausta, joista ensimmäisellä Sveitsin Stefan Hutzli kavensi ja toisella Joona Rantala sinetöi hattutemppunsa vieden Suomen 6–2-johtoon. Seitsemännen maalin pohjusti Miska Mäkinen, jonka esityöstä Heikki Iiskola kiskaisi pallon takatolpan viereen. Päätösjaksolla nähtiin enää yksi maali, ja siinä pallon jälleen Miska Mäkiseltä saanut Iiskola malttoi odottaa maalivahdin heittäytymistä ennen kuin nosti päätösnumerot.

Salibandya, Nyköping, Ruotsi

Miesten ja U19-miesten EFT-turnaus

Sveitsi–Suomi 2-8 (1-5, 1-2, 0-1)

1. erä: 0.11 Ramon Zenger (Gianluca Persici) 1-0, 2.41 Joona Rantala (Luukas Hyvärinen) 1-1, 4.50 Rantala (Eemeli Akola) 1-2, 11.03 Kevin Söderling (Alpo Laitila) 1-3, 12.47 Nico Salo (Miska Mäkinen) 1-4, 14.33 Juuso Ahola (Rantala) 1-5.

2. erä: 24.45 Stefan Hutzli 2-5 rl, 30.23 Rantala 2-6 rl, 34.43 Heikki Iiskola (Miska Mäkinen) 2-7.

3. erä: 57.04 Iiskola (Mäkinen) 2-8.

Torjunnat: Nils Schalin Sveitsi 8+6+(0)=14 ja Lukas Genhart Sveitsi (0)+3+3=6 (vaihto 30.57),

Teppo Liukkonen Suomi 6+6+7=19.

Jäähyt: Sveitsi 0 min, Suomi 2 min.

Erotuomarit: Simon Broman ja Martin Matti, Ruotsi.

Yleisöä: 210.

Suomen parhaana palkittiin Joona Rantala.

Loppusijoitukset ratkeavat päätösottelussa Tshekki–Ruotsi.

Suomen U19-miesten maajoukkue hävisi viikonlopun kolmannenkin ottelunsa, kun Sveitsi nousi tappioasemasta 11–5-voittoon.

Alku oli jälleen hyvä, kun Tatu Meltola, Jose Saarainen ja Topias Kärkkäinen laukoivat Suomelle avauserässä 3–1-johdon. Sveitsin tultua toisessa erässä tasoihin Saarainen siirsi Suomen vielä 4–3-johtoon, mutta sitten Sveitsi meni menojaan iskien viisi maalia peräkkäin. Päätöserään 8–4-johdossa lähtenyt Sveitsi komisteli lukemia vielä kolmesti Suomen venyessä enää Vihtori Vähä-Jaakkolan kavennukseen.

U19-miehet: Sveitsi–Suomi 11-5 (2-3, 6-1, 3-1)

1. erä: 4.15 Tatu Meltola 0.1 rl, 5.09 Mats Hofer 1-1, 6-15 Jose Saarainen (Rasmus Ristimäki) 1-2, 13.04 Topias Kärkkäinen (Justus Luostarinen) 1-3 yv, 14.42 Nico Niemack (Naim Buchi) 2-3.

2. erä: 20.17 Lian Schefer (Mats Hofer) 3-3, 20.47 Saarainen (Ristimäki) 3-4, 23.47 Timo Renner (Buchi) 4-4, 25.16 Noel Hug (Nino Bühler) 5-4, 30.05 Gian Noah Lüthi (Renner) 6-4, 30.29 Rovin Thalmann 7-4, 31.13 Niemack (Thalmann) 8-4.

3. erä: 41.19 Hug (Luthi) 9-4, 48.29 Vihtori Vähä-Jaakkola (Elias Gebremedhin) 9-5, 49.52 Hug (Cedric Oberli) 10-5, 55.22 Mateo Christen (Cedric Buri) 11-5.

Torjunnat:

Datwyler Sveitsi U19 7+5+4=16,

Tatu Virtanen Suomi U19 15+9+11=35.

Jäähyt: Sveitsi 2×2 min, Suomi 3×2 min.

Erotuomarit: Tomas Kostinek ja Martin Reichelt, Tshekki.

Yleisöä: 69.

Suomen parhaana palkittiin Jose Saarainen.

Lopputilanne:

1. Ruotsi 7 pistettä

2. Sveitsi 6

3. Tshekki 5

4. Suomi 0