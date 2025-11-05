HJK pahoittelee ottelun keskeytystä ja tuomitsee jyrkästi häiriökäytöksen

HJK tuomitsee yksiselitteisesti sunnuntaina Klubipäädyssä nähdyn käytöksen. Seura suhtautuu tapahtuneeseen äärimmäisen vakavasti ja tulee sanktioimaan häiriökäytökseen syyllistyneet kannattajat ankarimmalla mahdollisella tavalla. Häiriökäytökseen syyllistyneet henkilöt eivät ole tervetulleita HJK:n ottelutapahtumiin.

Olemme tehneet lukuisia toimenpiteitä ottelutapahtuman turvallisuuden parantamiseksi, mutta sunnuntain pelissä epäonnistuimme. Otamme tilanteen vakavasti, analysoimme tapahtumat ja varmistamme, että tarvittavat toimenpiteet toteutetaan.

Sunnuntain ottelussa nähty kannattajien häiriökäytös on täysin hyväksymätöntä. Se sotii täysin jalkapallon ja urheilun perusperiaatteita vastaan ja on todella epäkunnioittavaa muita katsojia, joukkueita, tuomareita ja pelaajia kohtaan. Jalkapallo on aina ensisijaisesti pelaajien peli, ja sunnuntaina osa kannattajista varasti raukkamaisella tavalla huomion itseensä tehden itsestään peliä suurempia. Se on anteeksiantamatonta.

Seuran näkökulmasta on surullista, että jotkut henkilöt käyttivät ottelutapahtumaa omiin tarkoituksiinsa ja aiheuttivat vakavaa häiriötä. Tällainen toiminta vaarantaa muiden katsojien, pelaajien ja henkilökunnan turvallisuuden. On vaikea ymmärtää tai hyväksyä sellaista kannattajuutta, jossa omalle seuralle aiheutetaan imagollista tai taloudellista vahinkoa. Sellaista kannattajuutta HJK ei tue.

HJK pahoittelee ottelun keskeytystä ja siitä aiheutunutta harmia kaikille katsojille, yhteistyökumppaneille ja ottelun järjestämiseen osallistuneille.

Haluamme esittää erityisen anteeksipyynnön Kuopiosta Helsinkiin saapuneille kannattajille. Sunnuntaina nähty käytös ei millään tavalla vastaa HJK:n arvoja. Jalkapallossa tulee kunnioittaa vastustajaa niin kentällä kuin katsomossa.

HJK onnittelee Kuopion Palloseuraa ansaitusta Suomen mestaruudesta ja toivoo, että joukkue ja sen kannattajat saavat ansaitsemansa mestaruusjuhlat Kuopiossa.