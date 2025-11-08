FBC Loisto haki pisteet Espoosta
F-liigan naisten sarjassa pelattiin sunnuntaina yksi ottelu. Siinä FBC Loisto haki Espoosta kauden neljännen voittonsa kaatamalla Northern Starsin 7-2.
Northern Starsin Taika Vettenranta kuittasi avauserässä vieraiden Aada Honkurin avausmaalin, mutta heti seuraavassa vauhdissa Aurelija Zarina iski Loiston taas edelle. Northern Stars pysyi hyvin mukana vielä kolmanteen erään, jonka alussa Senni Luukkonen tasoitti tilanteeksi 2-2. Heti perään nähtiin kuitenkin FBC Loistolta maaliryöppy, jossa Aurelija Zarina, Minea Kärki ja Viola Vainio muuttivat vain kolmessa minuutissa tilanteeksi jo 5-2 vieraille. Kotijoukkue koetti vielä ilman maalivahtia, mutta Kiira Vahlman iski Loistolle kuudennen maalin tyhjään verkkoon, ja Jana Pleischin palattua luukulleen ehti vielä Viola Pennanen osua loppunumerot.
FBC Loisto nousi voitollaan ohi SaiPan sarjassa seitsemänneksi.
F-liigan naisten sarja jatkuu keskiviikkona Helsingissä ottelulla EräViikingit–Koovee.
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Fliiga
SB-Pro vei kärkiottelun, ÅIF:lle kauden avausvoitto8.11.2025 20:30:44 EET | Tiedote
F-liigan viikon kärkiottelu pelattiin Nurmijärvellä, jossa SB-Pro aiheutti mestari Classicille kauden toisen tappion voittamalla rangaistuslaukauksilla 4-3. Jumbo ÅIF puolestaan haki Lappeenrannasta kauden avauspisteensä kaatamalla SaiPan rangaistuslaukauksilla 5-4.
Hurjat loppuhetket – derbydraama kääntyi Classicille5.11.2025 21:34:09 EET | Tiedote
F-liigan naisten sarjassa nähtiin keskiviikkona dramaattinen Pirkanmaan derby, jossa Koovee tuli melkein lopussa tasoihin ilman maalivahtia mutta voiton vei lopulta Classic 6-5. Illan toisessa ottelussa EräViikingit kaatoi kotonaan PSS:n 12-1.
LASB avasi pistetilinsä, EräViikingit ratkaisi jatkoajalla3.11.2025 21:04:12 EET | Tiedote
LASB avasi viimeisenä joukkueena pistetilinsä kauden F-liigassa, kun se nousi EräViikinkien vieraana kahden maalin takamatkalta varsinaisen peliajan tasalukemiin. Voittoa ei tänään kuitenkaan vielä tullut, sillä Daniel Tenhonen laukoi jatkoajalla 4–3-maalin ja lisäpisteen kotijoukkueelle.
Lakeudella luisti: SPV vei kärkiottelun ja Nurmon Jymy nappasi avausvoittonsa2.11.2025 19:11:01 EET | Tiedote
Eteläpohjalaiset juhlivat F-liigassa sunnuntaina, kun Seinäjoen Peliveljet löi kärkiottelussa Westend Indiansin 3-2 ja Nurmon Jymy nappasi kauden avauspisteensä kaatamalla samoin lukemin jatkoajalla Hawksin.
SB-Pro nipisti ensimmäisenä pisteen TPS:ltä1.11.2025 20:55:05 EET | Tiedote
TPS jatkoi voittoputkeaan F-liigan naisten sarjassa mutta koki samalla kauden ensimmäisen pistemenetyksensä, kun SB-Pro kaatui kotonaan vasta rangaistuslaukauksilla 6-5. Lauantain muut voittajat olivat SaiPa, Pirkkalan Pirkat ja EräViikingit.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme