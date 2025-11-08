Fliiga

FBC Loisto haki pisteet Espoosta

9.11.2025 18:09:31 EET | Fliiga | Tiedote

F-liigan naisten sarjassa pelattiin sunnuntaina yksi ottelu. Siinä FBC Loisto haki Espoosta kauden neljännen voittonsa kaatamalla Northern Starsin 7-2.

Northern Starsin Taika Vettenranta kuittasi avauserässä vieraiden Aada Honkurin avausmaalin, mutta heti seuraavassa vauhdissa Aurelija Zarina iski Loiston taas edelle. Northern Stars pysyi hyvin mukana vielä kolmanteen erään, jonka alussa Senni Luukkonen tasoitti tilanteeksi 2-2. Heti perään nähtiin kuitenkin FBC Loistolta maaliryöppy, jossa Aurelija Zarina, Minea Kärki ja Viola Vainio muuttivat vain kolmessa minuutissa tilanteeksi jo 5-2 vieraille. Kotijoukkue koetti vielä ilman maalivahtia, mutta Kiira Vahlman iski Loistolle kuudennen maalin tyhjään verkkoon, ja Jana Pleischin palattua luukulleen ehti vielä Viola Pennanen osua loppunumerot.

FBC Loisto nousi voitollaan ohi SaiPan sarjassa seitsemänneksi.

F-liigan naisten sarja jatkuu keskiviikkona Helsingissä ottelulla EräViikingit–Koovee.

