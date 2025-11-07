Lifecare-potilastietojärjestelmä päivittyy ja järjestelmässä on käyttökatko – palveluissa mahdollisia viiveitä lauantaina 15.11.2025

Oma Häme päivittää potilastietojärjestelmänsä lauantaina 15. marraskuuta 2025. Päivityksen aikana Lifecare-järjestelmässä on käyttökatko, mikä voi näkyä ajoittaisina viiveinä terveyspalveluissa. Ota mukaan henkilökohtainen lääkelista, tai päivitä se Oma Häme - sovellukseen.

Käyttökatkon aikana terveyspalveluissa voi esiintyä tilapäistä ruuhkaa tai asioinnin viiveitä. Asukkaita pyydetään huomioimaan tämä ja hakeutumaan hoitoon vain kiireellisissä tapauksissa. Kiireettömissä asioissa suositellaan asiointia ennen tai jälkeen päivityksen.

Päivityksen yhteydessä järjestelmään tehdään teknisiä parannuksia ja korjauksia, jotka parantavat tietojärjestelmän toimintavarmuutta ja mahdollistavat jatkossa muun muassa Suomi.fi-ajanvarauskirjeiden lähettämisen suoraan järjestelmästä.

Ennen päivystykseen tai kiirevastaanotolle hakeutumista, soita Päivystysapu 116117-ensilinjaan.

Mitä tämä tarkoittaa sinulle:

Kiireettömissä asioissa suositellaan asiointia arkisin

Ota henkilökohtainen lääkelistasi mukaan tai päivitä se Oma Häme - sovellukseen

Potilastietojärjestelmä ei ole käytettävissä päivityksen aikana, joten palveluissa voi esiintyä viiveitä tai ruuhkaa

Terveyttä ja henkeä uhkaavissa tilanteissa, soita 112

Oma Häme pahoittelee mahdollisesta käyttökatkosta aiheutuvaa haittaa ja kiittää asukkaita ymmärryksestä.

