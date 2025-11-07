Lifecare-potilastietojärjestelmä päivittyy ja järjestelmässä on käyttökatko – palveluissa mahdollisia viiveitä lauantaina 15.11.2025
Oma Häme päivittää Lifecare-potilastietojärjestelmänsä 15.11.2025, jolloin järjestelmässä on käyttökatko. Tämän vuoksi terveyspalveluissa voi esiintyä viiveitä. Päivitys parantaa järjestelmän toimivuutta ja mahdollistaa uusia ominaisuuksia. Asukkaita kehotetaan varautumaan käyttökatkoon ja asioimaan kiireettömissä tapauksissa muina ajankohtina.
Oma Häme päivittää potilastietojärjestelmänsä lauantaina 15. marraskuuta 2025. Päivityksen aikana Lifecare-järjestelmässä on käyttökatko, mikä voi näkyä ajoittaisina viiveinä terveyspalveluissa. Ota mukaan henkilökohtainen lääkelista, tai päivitä se Oma Häme - sovellukseen.
Käyttökatkon aikana terveyspalveluissa voi esiintyä tilapäistä ruuhkaa tai asioinnin viiveitä. Asukkaita pyydetään huomioimaan tämä ja hakeutumaan hoitoon vain kiireellisissä tapauksissa. Kiireettömissä asioissa suositellaan asiointia ennen tai jälkeen päivityksen.
Päivityksen yhteydessä järjestelmään tehdään teknisiä parannuksia ja korjauksia, jotka parantavat tietojärjestelmän toimintavarmuutta ja mahdollistavat jatkossa muun muassa Suomi.fi-ajanvarauskirjeiden lähettämisen suoraan järjestelmästä.
Ennen päivystykseen tai kiirevastaanotolle hakeutumista, soita Päivystysapu 116117-ensilinjaan.
Mitä tämä tarkoittaa sinulle:
- Kiireettömissä asioissa suositellaan asiointia arkisin
- Ennen päivystykseen tai kiirevastaanotolle hakeutumista, soita Päivystysapu 116117-ensilinjaan.
- Ota henkilökohtainen lääkelistasi mukaan tai päivitä se Oma Häme - sovellukseen
- Potilastietojärjestelmä ei ole käytettävissä päivityksen aikana, joten palveluissa voi esiintyä viiveitä tai ruuhkaa
- Terveyttä ja henkeä uhkaavissa tilanteissa, soita 112
Oma Häme pahoittelee mahdollisesta käyttökatkosta aiheutuvaa haittaa ja kiittää asukkaita ymmärryksestä.
Yhteyshenkilöt
Catja IljoffICT-palvelupäällikköPuh:046 922 4224catja.iljoff@omahame.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
Isätyön verkosto näkyy ja kuuluu - Isäasiaa-podcastin ensimmäinen jakso on julkaistu7.11.2025 15:56:13 EET | Tiedote
Isien asemaa halutaan vahvistaa hyvinvointialueen perhepalveluissa.
Rengon terveysaseman palvelut siirtyvät muihin toimipisteisiin joulukuussa7.11.2025 10:29:15 EET | Tiedote
Muutos perustuu aluevaltuuston keväällä 2024 tekemään palveluverkkopäätökseen.
Oma Hämeen asukkaat saavat nyt digitukea puhelimitse ja sähköpostilla6.11.2025 10:29:43 EET | Tiedote
Digitukea on tarjolla puhelimitse ma ja to klo 9–11. Sähköposteihin vastataan kolmen arkipäivän kuluessa.
Henkilökeskeinen tietomalli tuo johdolle uutta ymmärrystä asiakaspolkujen johtamiseen4.11.2025 14:23:26 EET | Tiedote
Oma Hämeen kehittämä tietomalli tekee näkyväksi asiakkaiden palveluissa kohtaamat pullonkaulat.
Aluehallitus hyväksyi pysäköintimaksut Ahvenistolle ja Viipurintien terveysasemalle4.11.2025 12:31:11 EET | Tiedote
Maanantaina koolla ollut aluehallitus hyväksyi esityksen, jonka mukaan asiakas- ja henkilöstöpysäköinti on jatkossa maksullista Assi-sairaalassa, Viipurintien terveysaseman alueella sekä vanhan keskussairaalan pysäköintialueilla Hämeenlinnassa. Kokouksessa aluehallituksen jäsen Pasi Honkanen (ps.) teki Johanna Häggmanin (kesk.) kannattamana esityksen, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Ehdotus hävisi äänestyksessä äänin 10-3, joten asian käsittelyä jatkettiin kokouksessa ja pohjaesitys hyväksyttiin. Pysäköinnin maksullisuuden tavoitteena on parantaa pysäköinnin sujuvuutta ja varmistaa, että paikat ovat ensisijaisesti asiakkaiden ja henkilöstön käytettävissä. Maksullisuus auttaa vähentämään häiriöpysäköintiä, tasapainottaa paikkojen kysyntää ja kattaa pysäköinnin operoinnista, käytöstä ja huollosta aiheutuvat kustannukset. Pysäköinnin sujuvuus on tärkeää asiakkaiden asioinnin kannalta. Aluehallituksen päätöksen mukaan Ahveniston alueella ja Assi-sairaalan pysäköintitaloss
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme