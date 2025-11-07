Oma Häme

Lifecare-potilastietojärjestelmä päivittyy ja järjestelmässä on käyttökatko – palveluissa mahdollisia viiveitä lauantaina 15.11.2025

10.11.2025 08:31:41 EET | Oma Häme | Tiedote

Oma Häme päivittää Lifecare-potilastietojärjestelmänsä 15.11.2025, jolloin järjestelmässä on käyttökatko. Tämän vuoksi terveyspalveluissa voi esiintyä viiveitä. Päivitys parantaa järjestelmän toimivuutta ja mahdollistaa uusia ominaisuuksia. Asukkaita kehotetaan varautumaan käyttökatkoon ja asioimaan kiireettömissä tapauksissa muina ajankohtina.

Oma Häme päivittää potilastietojärjestelmänsä lauantaina 15. marraskuuta 2025. Päivityksen aikana Lifecare-järjestelmässä on käyttökatko, mikä voi näkyä ajoittaisina viiveinä terveyspalveluissa. Ota mukaan henkilökohtainen lääkelista, tai päivitä se Oma Häme - sovellukseen.

Käyttökatkon aikana terveyspalveluissa voi esiintyä tilapäistä ruuhkaa tai asioinnin viiveitä. Asukkaita pyydetään huomioimaan tämä ja hakeutumaan hoitoon vain kiireellisissä tapauksissa. Kiireettömissä asioissa suositellaan asiointia ennen tai jälkeen päivityksen.

Päivityksen yhteydessä järjestelmään tehdään teknisiä parannuksia ja korjauksia, jotka parantavat tietojärjestelmän toimintavarmuutta ja mahdollistavat jatkossa muun muassa Suomi.fi-ajanvarauskirjeiden lähettämisen suoraan järjestelmästä.

Ennen päivystykseen tai kiirevastaanotolle hakeutumista, soita Päivystysapu 116117-ensilinjaan.

Mitä tämä tarkoittaa sinulle:

  • Kiireettömissä asioissa suositellaan asiointia arkisin
  • Ennen päivystykseen tai kiirevastaanotolle hakeutumista, soita Päivystysapu 116117-ensilinjaan.
  • Ota henkilökohtainen lääkelistasi mukaan tai päivitä se Oma Häme - sovellukseen
  • Potilastietojärjestelmä ei ole käytettävissä päivityksen aikana, joten palveluissa voi esiintyä viiveitä tai ruuhkaa
  • Terveyttä ja henkeä uhkaavissa tilanteissa, soita 112

Oma Häme pahoittelee mahdollisesta käyttökatkosta aiheutuvaa haittaa ja kiittää asukkaita ymmärryksestä.

Kiirevastaanottojen ja päivystyksen aukioloajat.

