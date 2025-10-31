Rakennusliike Lapti Oy

Lapti toteuttaa TA Yhtymälle asuinkerrostalon Oulun Hiukkavaaraan

10.11.2025 09:00:00 EET | Rakennusliike Lapti Oy | Tiedote

Rakennusliike Lapti ja TA Yhtymä ovat allekirjoittaneet sopimuksen asuinkerrostalon toteuttamisesta Oulun Hiukkavaaraan. Lapti suunnittelee ja rakentaa Hiukkavaaran keskustaan seitsemänkerroksisen talon, johon tulee 33 vuokra-asuntoa. Kerrostalon rakentaminen on aloitettu, ja asunnot valmistuvat alkuvuodesta 2027.

TA:n vuokrakerrostalo kuvassa etualalla. Kuva: LUO arkkitehdit Oy
Hiukkavaaraan Paraatikadulle nousevaan kerrostaloon tulee yhteensä 33 asuntoa kaksioista neljän makuuhuoneen perheasuntoihin. Kaikissa asunnoissa on oma sauna ja lasitettu parveke. Lisäksi talosta löytyy pesula, ulkoiluväline- ja lastenvaunuvarastot sekä asuntokohtaiset irtaimistovarastot. Taloyhtiön käytössä on myös piha-alue ja autopaikkoja.

– Hiukkavaaran parhaalle paikalle nousee viihtyisä asuinkohde, josta löytyy toiveiden mukaisesti monipuolinen asuntojakauma. Kyseessä on ensimmäinen yhteinen kohteemme Laptin kanssa Oulun seudulla, ja yhteistyö on lähtenyt hienosti alulle, kertoo aluejohtaja Jouni Rautiola TA-Yhtiöiltä.

Kerrostalo nousee osaksi Hiukkavaaran muodostuvaa keskuskorttelia. Samalle tontille rakennetaan tällä hetkellä myös S-marketia ja Liikuntakeskus Voiton toimipistettä, jotka avautuvat alkuvuodesta 2026. Lapti suunnittelee keskuskortteliin lisäksi kahta muuta seitsemänkerroksista asuintaloa.

– On ollut hienoa päästä kehittämään ja nyt toteuttamaan laadukas kohde vuokra-asumiseen yhteistyössä TA Yhtymän kanssa. Vuokra-asunnot nousevat upealle paikalle Hiukkavaaran keskukseen, jonka suunnitelmia on kehitetty palvelemaan niin eri toimijoiden, Oulun kaupungin sekä alueen asukkaiden toiveita ja tarpeita, kertoo aluejohtaja Mikko Lohi Laptilta.

Yhteyshenkilöt

Jouni Rautiola, aluejohtaja, TA-Yhtiöt, puh. 050 407 3331, jouni.rautiola@ta.fi
Mikko Lohi, aluejohtaja, Lapti, puh. 045 631 2946, mikko.lohi@lapti.fi

