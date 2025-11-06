Vantaan ja Keravan hyvinvointialueVantaan ja Keravan hyvinvointialue

Pelastuslautakunnassa Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen vuosien 2027–2030 investointisuunnitelma

10.11.2025 09:14:00 EET | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Tiedote

Vantaan ja Keravan ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden pelastuslautakunta kokoontuu keskiviikkona 12.11.2025. Kokouksessa käsitellään pelastuslaitoksen investointisuunnitelmaa vuosille 2027–2030 sekä nuorisovaltuustojen edustajien nimeämistä.

Neljä pelastusajoneuvoa.
Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen yksiköitä. Henna Inkinen Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Pelastuslautakunnan käsittelyssä on keskiviikkona Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen investointisuunnitelma, joka sisältää toistuvia hankintoja operatiivisen toimintavalmiuden turvaamiseksi. Vuodelle 2027 suunnitellaan seuraavat hankinnat:

Ensihoitoyksiköt ja lääkinnän johtoyksikkö
Korvaushankintana operatiivisen toimintavalmiuden ylläpitämiseksi 5 ensihoitoyksikköä ja lääkinnän johtoyksikkö, kustannusarvio 1 420 000 €. Tämä osio liitetään SOTE-toimialojen investointiesitykseen.

Miehistönkuljetusautot
Korvaushankintana 2 miehistönkuljetusautoa, jotka rahoitetaan osittain poistuvien ajoneuvojen myynnillä. Kustannusarvio 130 000 €.

Sammutuskalusto
Korvaushankintana operatiivisen toimintavalmiuden ylläpitämiseksi 2 sammutusyksikköä, 1 säiliösammutusauto kärkiyksiköksi ja 1 konttiyksikkö. Kustannusarvio 2 450 000 €.

Ensihoidon leasingkaluston lunastaminen
Neljä ensihoitoyksikköä lunastetaan jäännösarvolla (135 000 €) korvaamaan vanhentunutta varakalustoa, ja varaudutaan osaltaan mahdollisen sotilaallisen voimankäytön aiheuttamaan ensihoidon lisäresurssien tarpeeseen.

Kaikki hankinnat rahoitetaan pitkäkestoisilla lainoilla (4–30 vuotta) ja huomioidaan pelastuslaitoksen talousarviossa poistoina.

Nuorisovaltuuston edustajien nimeäminen pelastuslautakuntaan

Pelastuslautakunta pyytää Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden nuorisovaltuustoja nimeämään edustajansa ja varaedustajansa pelastuslautakuntaan valtuustokaudelle 2025–2029. Läsnäolo- ja puheoikeus nuorisovaltuustojen edustajille on myönnetty lautakunnan kokouksessa 3.9.2025 (§ 27).

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Tehtävänämme on pelastustoiminnan järjestäminen, onnettomuuksien ehkäisy sekä häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautuminen toiminta-alueellamme.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos kuuluu hallinnollisesti Vantaan ja Keravan hyvinvointialueeseen, mutta palvelee myös Keski-Uudenmaan hyvinvointialuetta. Toimimme kahdeksan kunnan alueella tiiviissä yhteistyössä lähialueiden pelastuslaitosten ja muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa.

Kolme paloautoa ja kaksi ambulanssia vierekkäin paloaseman pihalla.

