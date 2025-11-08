Veikkaus Oy

Nivalassa pelattiin Kenon 200 000 euron voitto

10.11.2025 09:03:11 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Nivalassa pelattiin onnekas Keno-rivi, jolla lasahti 200 000 euron voitto.

Korttiteline, jossa näkyy Keno-, Eurojackpot- ja Vikinglotto-pelikortteja.
Keno on kolme kertaa päivässä arvottava numeroveikkauspeli.

Kenon lauantain ilta-arvonnassa löytyi yksi 200 000 euron voitto. Nivalan R-kioskista ostetulla kymppitason rivillä oli panoksena yksi euroa, ja rivin kaikki 10 numeroa osuivat oikein. Onnekas voittaja saa voiton pankkitililleen todennettuaan henkilöllisyytensä osoitteessa veikkaus.fi/omatvoitot tai vaihtoehtoisesti jossakin Veikkauksen pelisalissa.

Keno on kolme kertaa päivässä arvottava numeroveikkauspeli. Pelissä riville valitaan 2 – 10 pelinumeroa 70 numerosta ja arvonnassa arvotaan 20 numeroa 70:stä. Pelin voittoon vaikuttavat pelirivin numeroiden määrä (kenotaso), valittu panos ja osumien määrä.

Vuoden 2025 suurimmat voitot Kenosta 
Päivä Paikkakunta Summa
1.10. Kirkkonummi 2 750 000,00 € 
24.7. Vesanto 1 400 000,00 € 
11.1. Seinäjoki 1 000 000,00 € 
10.5. Lohja 900 000,00 € 
23.10. Muhos 750 000,00 € 
12.7. Tampere 700 000,00 € 
30.7. Helsinki 500 000,00 €
11.1. Kotka 500 000,00 € 
23.2. Nokia 500 000,00 € 
4.10. Tuusula 400 000,00 € 
1.10. Kirkkonummi 250 000,00 € 
25.9. Janakkala 250 000,00 € 
13.8. Lempäälä 250 000,00 € 
20.8. Ylivieska 250 000,00 € 
4.7. Vantaa 250 000,00 € 
1.1. Kerava 250 000,00 € 
5.9. Riihimäki 240 000,00 € 
8.11. Nivala 200 000,00 € 
28.9. Joensuu 200 000,00 € 
27.8. Kaustinen 200 000,00 € 
14.7. Kangasala 200 000,00 € 
28.7. Uusikaupunki 200 000,00 €
23.9. Tampere 200 000,00 € 
2.7. Lahti 200 000,00 € 
18.5. Lappajärvi 200 000,00 € 
19.5. Saarijärvi 200 000,00 € 
1.1. Nurmijärvi 200 000,00 € 
26.3. Kannus 200 000,00 € 
4.5. Siikajoki 200 000,00 € 
26.4. Sotkamo 200 000,00 € 

