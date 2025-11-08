Nivalassa pelattiin Kenon 200 000 euron voitto
Nivalassa pelattiin onnekas Keno-rivi, jolla lasahti 200 000 euron voitto.
Kenon lauantain ilta-arvonnassa löytyi yksi 200 000 euron voitto. Nivalan R-kioskista ostetulla kymppitason rivillä oli panoksena yksi euroa, ja rivin kaikki 10 numeroa osuivat oikein. Onnekas voittaja saa voiton pankkitililleen todennettuaan henkilöllisyytensä osoitteessa veikkaus.fi/omatvoitot tai vaihtoehtoisesti jossakin Veikkauksen pelisalissa.
Keno on kolme kertaa päivässä arvottava numeroveikkauspeli. Pelissä riville valitaan 2 – 10 pelinumeroa 70 numerosta ja arvonnassa arvotaan 20 numeroa 70:stä. Pelin voittoon vaikuttavat pelirivin numeroiden määrä (kenotaso), valittu panos ja osumien määrä.
|Vuoden 2025 suurimmat voitot Kenosta
|Päivä
|Paikkakunta
|Summa
|1.10.
|Kirkkonummi
|2 750 000,00 €
|24.7.
|Vesanto
|1 400 000,00 €
|11.1.
|Seinäjoki
|1 000 000,00 €
|10.5.
|Lohja
|900 000,00 €
|23.10.
|Muhos
|750 000,00 €
|12.7.
|Tampere
|700 000,00 €
|30.7.
|Helsinki
|500 000,00 €
|11.1.
|Kotka
|500 000,00 €
|23.2.
|Nokia
|500 000,00 €
|4.10.
|Tuusula
|400 000,00 €
|1.10.
|Kirkkonummi
|250 000,00 €
|25.9.
|Janakkala
|250 000,00 €
|13.8.
|Lempäälä
|250 000,00 €
|20.8.
|Ylivieska
|250 000,00 €
|4.7.
|Vantaa
|250 000,00 €
|1.1.
|Kerava
|250 000,00 €
|5.9.
|Riihimäki
|240 000,00 €
|8.11.
|Nivala
|200 000,00 €
|28.9.
|Joensuu
|200 000,00 €
|27.8.
|Kaustinen
|200 000,00 €
|14.7.
|Kangasala
|200 000,00 €
|28.7.
|Uusikaupunki
|200 000,00 €
|23.9.
|Tampere
|200 000,00 €
|2.7.
|Lahti
|200 000,00 €
|18.5.
|Lappajärvi
|200 000,00 €
|19.5.
|Saarijärvi
|200 000,00 €
|1.1.
|Nurmijärvi
|200 000,00 €
|26.3.
|Kannus
|200 000,00 €
|4.5.
|Siikajoki
|200 000,00 €
|26.4.
|Sotkamo
|200 000,00 €
