Närpiön Vihannes ja Hultholm aloittavat uuden yhteistyön – tavoitteena vahvempi markkina-asema

Yhteistyön ensimmäisessä vaiheessa Närpiön Vihannes ostaa osan Oy K Hultholm Ab:n koneista ja vuokraa loput koneet sekä kiinteistöt. Närpiön Vihannes on perustanut uuden tytäryhtiön, joka jatkaa 1.12.2025 alkaen Hultholmin nykyisin käsittelemien vihannesten pakkausta ja myyntiä.

- Tämä on meille tärkeä askel eteenpäin. Yhdessä Närpiön Vihanneksen kanssa meistä tulee vahvempi toimija. Toivon, että kaikki viljelijät, jotka tällä hetkellä käyttävät Hultholmia pakkaamona, tulevaisuudessa liittyisivät Närpiön Vihannekseen, sanoo Hultholmin pääomistaja ja toimitusjohtaja Niclas Hultholm, josta nyt tulee uuden tytäryhtiön, Oy Korsnäs Grönsaker Ab:n toimitusjohtaja.

Oy K Hultholm Ab:lla on 14 työntekijää ja koko henkilöstö siirtyy uuden tytäryhtiön palvelukseen samoilla ehdoilla kuin tähänkin asti. Närpiön Vihanneksen pakkaamon toiminta jatkuu ennallaan. Yhteistyöllä ei ole vaikutusta pakkaamon henkilöstörakenteeseen, mutta toimihenkilöpuolella voi ajan myötä tulla joitakin roolimuutoksia.

- Se, että jatkossa pakkaamme vihannekset kahdessa eri pakkaamossa, vahvistaa toimitusvarmuutta merkittävästi. Närpiön Vihannes on kasvanut jatkuvasti ja kasvu jatkuu. Meillä oli kaksi vaihtoehtoa: laajentaa toimitiloja Närpiössä tai löytää olemassa oleva uusi pakkaamotila. Olemme erittäin iloisia saadessamme Hultholmin mukaan. Kyseessä on perinteikäs yritys, jolla on paljon osaamista. Odotamme innolla tätä yhteistyötä, sanoo Närpiön Vihanneksen toimitusjohtaja Tomas Lindfors.

Tytäryhtiö Korsnäs Grönsaker jatkaa toistaiseksi vihannesten toimittamista niillä tuotemerkeillä, joiden alla Hultholm on tähän asti toiminut, esimerkiksi omalla Hultholm-brändillä.

Närpiön Vihanneksen tuotemerkki ei muutu. Närpiön Vihannes on vahva tuotemerkki, jonka 83 prosenttia suomalaisista tunnistaa viime vuonna tehdyn kuluttajatutkimuksen mukaan. Taloustutkimuksen tutkimuksessa Suomen arvostetuimmista brändeistä Närpiön Vihannes sijoittui sijalle 63/700. Närpiön Vihannes on jo nyt Suomen suurin tomaattien, erikoistomaattien ja paprikoiden toimittaja. Yhdessä Närpiön Vihanneksesta ja Hultholmista tulee myös Suomen toiseksi suurin kurkkujen toimittaja.

Vihannesviljelijöiden tuotantokustannukset, kuten energia- ja lannoitekustannukset, ovat kasvaneet noin 30 prosenttia reilussa kolmessa vuodessa. Yhteistyön tavoitteena onkin niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä vähentää viljelijöiden kustannuksia sekä tarjota parempia palveluja.

Lisätietoja antavat:

Tomas Lindfors, toimitusjohtaja Närpiön Vihannes, puhelin 040 724 6020, sähköposti tomas.lindfors@narpesgronsaker.fi

Niclas Hultholm, toimitusjohtaja Oy Korsnäs Grönsaker Ab, puhelin 050 552 9620, sähköposti niclas.hultholm@k-hultholm.fi

Osuuskunta Närpiön Vihannes on Suomen johtava tomaattien, erikoistomaattien ja paprikoiden toimittaja. Valikoimaan kuuluvat myös kurkku, chili, pavut ja munakoiso. Vuonna 1957 perustetun osuuskunnan omistaa yhteisesti 36 kasvihuoneviljelijää. Närpiön Vihanneksen liikevaihto 2024 oli 77 miljoonaa euroa.

Perheomisteinen Oy K Hultholm Ab ja sen edeltäjät ovat toimineet elintarvikealalla vuodesta 1939. Vuonna 2024 liikevaihto oli 17,6 miljoonaa euroa.