Puolustusteollisuus ja taloudellinen yhteistyö vahvasti esillä Kokkolassa
Norjan Suomen-suurlähettilään Wegger Chr. Strømmen vierailee Kokkolassa keskiviikkona ja torstaina 12.–13. marraskuuta. Puolustusteollisuus ja taloudellinen yhteistyö ovat vahvasti esillä vierailun aikana. Suurlähettiläs Strømmen osallistuu Kokkola Material Week -tapahtumaan, jossa hän pitää puheenvuoron aiheesta ”Norwegian and Nordic Defense Industry in an Age of European Rearmament”
Vierailun aikana suurlähettiläs tutustuu Kokkola Industrial Parkiin ja tapaa paikallisen elinkeinoelämän edustajia.
"Pohjanmaan, mukaan lukien Kokkolan, ja Norjan välinen kaupallinen ja taloudellinen yhteistyö on erittäin tärkeää. Merellisyys on se tekijä, joka kiinnittää meidän alueemme niin tiivisti toisiinsa", sanoo suurlähettiläs Strømmen.
Suurlähettiläs ilmaisee ilonsa päästessään taas vierailemaan Pohjanmaalla. "Pohjanmaa tuntuu minusta niin kotoisalta, vain tunturihuiput puuttuvat. On aina inspiroivaa tavata ihmisiä, jotka ovat ylpeitä työstään ja joilla on vahvaa yrittäjyyttä. Eivätkä suomenruotsalaiset murteet ole lainkaan niin vaikeita meille norjalaisille kuin voisi luulla."
Wegger Chr. Strømmen nimitettiin Norjan suurlähettilääksi Suomeen vuonna 2023. Hän tuli silloin pääasiallisesti Lontoosta, jossa hän toimi suurlähettiläänä. Aiemmin Wegger Chr. Strømmen on myös toiminut Norjan suurlähettiläänä Washington DC:ssä.
"Monelta kokkolalaiselta yritykseltä löytyy jonkinlainen yhteys Norjaan. Ja aivan varmasti liiketoiminta- ja yhteistyömahdollisuuksia löytyy vieläkin enemmän. Kokkola Material Weekin aikana kemianteollisuus kuin myös puolustusteollisuus nousevat vahvasti esille keskusteluissa. Näiltä kahdelta alalta löytyy suuria mahdollisuuksia kehittämiselle ja yhteisille panostuksille. Me olemme hyvin iloisia siitä, että saamme tänään täällä Kokkolassa keskustella muun muassa näistä asioista yhdessä Norjan suurlähettilään kanssa", sanoo Kokkolan kehitysjohtaja Jonne Sandberg.
Kiinnostus pohjoismaisia markkinoita ja erityisesti Norjan ja Suomen välistä kaupankäyntiä kohtaan on kasvanut. Norja oli Suomen kuudenneksi suurin vientimaa kesäkuussa 2025. Norjaan vietyjen suomalaistuotteiden arvo oli silloin 162 miljoonaa euroa ja tuonti oli 470 miljoonaa euroa. Suurimmat Suomesta Norjaan viedyt tavaralajit olivat nikkelimalmi, erilaisten ajoneuvojen varusteet sekä lannoite. Veneala on merkittävä vientiala Kokkolan seudulta Norjaan.
"Suomalaisilla ja erityisesti pohjanmaalaisille tuotteilla on suurta kasvupotentiaalia Norjan markkinoilla. Muun muassa Kokkolan seudun veneteollisuudella on erittäin hyvä maine Norjassa. Sen pohjalta on hyvä rakentaa", toteaa Jarl Sundqvist, Norjan kunniakonsuli Kokkolassa ja Pietarsaaressa.
Yhteyshenkilöt
Jonne Sandberg, kehitysjohtaja, Kokkolan kaupunki, +358 44 780 9093
Jarl Sundqvist, Norjan Kokkolan- ja Pietarsaaren-kunniakonsuli, +358 40 010 9911
Tietoja julkaisijasta
Kokkola. Meillä on laajempi horisontti
Kokkolan kaupunki on Keski-Pohjanmaan kaksikielinen maakuntakeskus, jossa asukkaita on noin 48.000. Kokkolan elinkeinoelämän veturi on kansainvälisestikin merkittävä kemianteollisuuden keskittymä, jota täydentävät Suomen suurin raideliikenne- ja panamaxsatama sekä monipuolinen yritystoimijoiden verkosto. Myös monipuoliset tapahtumat, matkailu ja loma-asuminen tuovat kaupunkiin kävijöitä.
Kuningas Kustaa II Aadolf perusti Kokkolan kaupungin 400 vuotta sitten Pohjanlahden rannalle. Meri on tuonut mukanaan vahvat kaupan ja logistiikan perinteet merenkulusta ja laivanrakennuksesta teollisuuteen ja sivistykseen. Sijainti meren ja lentoyhteyksien äärellä, pääradan ja E8-tien varrella varmistaa niin ihmisten, tavaroiden kuin ideoidenkin liikkuvuuden.
