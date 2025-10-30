Työvoimabarometri 2025: Työmarkkinoiden näkymät hiljalleen kirkastumassa Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)
KEHA-keskus on tänään julkaissut tuoreen Työvoimabarometrin. Työvoimabarometrissä painopiste on alueiden ja toimialojen työvoima- sekä osaamistarpeissa. Arvioinnit pohjautuvat saatavilla olevaan dataan sekä keskeisistä sidosryhmistä koostuvien asiantuntijoiden arvioihin.
Haastavien aikojen odotetaan vihdoin päättyvän
Taloustilanne on jatkunut haastavana pitkään ja vaikean suhdanteen vaikutukset näkyvät monin tavoin työmarkkinoilla. Työttömyys on ollut pitkään kasvussa, mutta siitä huolimatta Pohjanmaan ELY-keskusalueen työllisyysaste on edelleen korkea. Avointen työpaikkojen määrä on pienentynyt murto-osaan muutaman vuoden takaisista ennätysluvuista, mutta samaan aikaan yritykset kohtaavat edelleen vaikeuksia osaavan työvoiman saatavuudessa ja osaamistarpeiden täyttämisessä. Pitkään jatkuneiden vaikeuksien odotetaan vihdoin päättyvän, kun seuraavan vuoden kuluessa työttömien määrän odotetaan lähtevän laskuun ja avoimien työpaikkojen määrän kasvavan. Alueen monipuolisen elinkeinoelämän veturina nähdään tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa vientipainotteinen teollisuus, jonka kasvuvaikutukset heijastuvat myös muille toimialoille.
Pohjanmaan ELY-keskusalueella pula-ammateissa korostuvat aikaisempien vuosien tapaan monet tutut sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan sekä teknologiateollisuuden ammatit, vaikka etenkin sote-alalla työvoiman kysyntä on vähentynyt hyvinvointialueiden säästötoimenpiteiden takia. Monilla toimialoilla on todettu, että eniten pulaa on kokeneista, oman alansa rautaisista ammattilaisista. Monikielisellä alueella tarvitaan myös kattavaa kielitaitoa.
Työvoimabarometrissa käsitellään toimialojen tilannetta ja osaamistarpeita
Tänä vuonna Pohjanmaan ELY-keskusalueen Työvoimabarometri-arvioinneissa on käsitelty neljä toimialaa: liiketoiminta ja hallinto, luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö, sosiaali-, terveys- ja hyvinvointiala sekä teknologiateollisuus ja -palvelut.
Liiketoiminta ja hallinto on laaja toimiala, jonka näkymät ovat varovaisen positiiviset, mutta taloudellinen epävarmuus vaikuttaa myös tällä toimialalla. Työttömien määrä on kasvanut, mutta tälläkin toimialalla on ammatteja, joista on ollut pulaa pitkään, kuten tilintarkastajat ja kirjanpitäjät. Tekoälyn odotetaan vaikuttavan toimialaan voimakkaasti tulevaisuudessa, mutta myös aito asiakaspalvelu ja ihmisten kohtaamisen taidot säilyvät arvossaan.
Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialalla hyvinvointialueiden massiiviset säästötoimet ovat vähentäneet työvoiman kysyntää, vaikka työn määrä tietenkin kasvaa väestön ikääntymisen myötä. Alalla on silti kroonisesti pulaa muun muassa lääkäreistä ja psykologeista. Osaamistarpeissa korostuvat muun muassa kielitaidot.
Luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö -toimiala on merkittävä työllistäjä ja arvonlisän tuottaja alueella. Alueella on monipuolista maataloutta, minkä lisäksi tuotteita jalostetaan pidemmälle monissa elintarviketeollisuuden yrityksissä. Teknologian ja automaation hyödyntäminen lisääntyy elintarviketeollisuuden lisäksi myös alkutuotannossa tilakokojen kasvaessa, mikä asettaa uusia osaamisvaatimuksia viljelijöille.
Myös teknologiateollisuus ja -palvelut -toimialalla heikko suhdannetilanne on vaikeuttanut kasvu-uralle pääsyä, mutta viime aikoina korot ja inflaatio ovat laskeneet ja teollisuudella meneekin nyt pääosin hyvin ja näkymät ovat valoisat. Mikäli alueelle suunnitellut suurinvestoinnit alkavat toteutua, työvoiman saatavuuden suhteen on luvassa todellisia ongelmia. Toimialalla on pulaa erityisesti ammatillisen koulutuksen saaneista, kovan ammattitaidon kartuttaneista osaajista, mutta myös korkea-asteen koulutuksen käyneistä erityisasiantuntijoista.
Tutustu Työvoimabarometriin
Alueiden ja toimialojen näkymiin pääset parhaiten tutustumaan Työvoimabarometrin verkkosivuilla. Syvällisen katsauksen maakuntien tilanteeseen ja lähitulevaisuuden näkymiin saat lokakuun lopussa julkaistusta Alueelliset kehitysnäkymät -julkaisusta.
