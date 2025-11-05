Kaikille avoimessa tilaisuudessa puhutaan turvallisesta lääkehoidosta

Tilaisuudessa ovat puhumassa asiantuntijat hyvinvointialueelta ja apteekista.

– Jaamme vinkkejä ja tietoa siitä, mitä jokaisen olisi hyvä tietää omasta lääkehoidostansa. Aiheina ovat muun muassa turvallisen lääkehoidon varmistaminen kotona, sujuva apteekissa asiointi sekä valmistautuminen vastaanotolle, jossa puhutaan lääkehoidosta, kertoo lääkitysturvallisuuskoordinaattori Kai Väätäinen.

Ensimmäinen tilaisuus järjestetään Kotkan pääkirjastossa (Kirkkokatu 24) tiistaina 2.12.2025 kello 16.30–18. Seuraava tilaisuus on Kouvolan pääkirjastossa (Salpausselänkatu 33) keskiviikkona 21.1.2026 kello 16.30–18.

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille lääkehoidosta kiinnostuneille. Se soveltuu myös omaishoitajille ja niille, jotka huolehtivat läheisensä lääkehoidosta. Tilaisuuteen ei ole ennakkoilmoittautumista.