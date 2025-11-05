Kaikille avoimessa tilaisuudessa puhutaan turvallisesta lääkehoidosta
Kymenlaakson hyvinvointialue järjestää apteekkien kanssa yhteistyössä tilaisuuden lääkehoidosta Kotkassa 2.12.2025 ja Kouvolassa 21.1.2026.
Tilaisuudessa ovat puhumassa asiantuntijat hyvinvointialueelta ja apteekista.
– Jaamme vinkkejä ja tietoa siitä, mitä jokaisen olisi hyvä tietää omasta lääkehoidostansa. Aiheina ovat muun muassa turvallisen lääkehoidon varmistaminen kotona, sujuva apteekissa asiointi sekä valmistautuminen vastaanotolle, jossa puhutaan lääkehoidosta, kertoo lääkitysturvallisuuskoordinaattori Kai Väätäinen.
Ensimmäinen tilaisuus järjestetään Kotkan pääkirjastossa (Kirkkokatu 24) tiistaina 2.12.2025 kello 16.30–18. Seuraava tilaisuus on Kouvolan pääkirjastossa (Salpausselänkatu 33) keskiviikkona 21.1.2026 kello 16.30–18.
Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille lääkehoidosta kiinnostuneille. Se soveltuu myös omaishoitajille ja niille, jotka huolehtivat läheisensä lääkehoidosta. Tilaisuuteen ei ole ennakkoilmoittautumista.
Yhteyshenkilöt
Kai VäätäinenLääkitysturvallisuuskoordinaattoriKymenlaakson hyvinvointialuePuh:040 481 5214kai.vaatainen@hus.fi
Kymenlaakson hyvinvointialue
Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kymenlaakson hyvinvointialue
Anne Heikkilä aluehallituksen puheenjohtajaksi5.11.2025 08:53:44 EET | Tiedote
Kymenlaakson hyvinvointialueen aluevaltuusto valitsi kokouksessaan 4.11.2025 aluehallituksen puheenjohtajaksi Anne Heikkilän.
Uudet digipalvelut helpottavat pitkäaikaissairauksien seurantaa ja hoitoa4.11.2025 10:58:52 EET | Tiedote
Asiakkaille on avautunut pitkäaikaissairauksien seurannan chat-asiointi, seurantakysely sekä itsehoitopolku Oma Kymenlaakso -palveluun. Uudet digitaaliset palvelut mahdollistavat hoidon seurannan myös etänä sekä tarjoavat tietoa pitkäaikaissairauden omahoidosta.
Kymenlaakson hyvinvointialueen työntekijä on katsonut sosiaali- ja terveystietoja perusteetta16.10.2025 15:31:12 EEST | Tiedote
Kymenlaakson hyvinvointialueen työntekijä on katsonut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden tietoja perusteetta. Tietoturvaloukkauksesta on tehty ilmoitus tietosuojavaltuutetulle ja tutkintapyyntö poliisille. Työntekijä ei enää työskentele hyvinvointialueen palveluksessa.
Keskussairaalan uusi pääovi avautuu pian – näin sairaalalle saavutaan 20.10.2025 alkaen13.10.2025 12:39:35 EEST | Tiedote
Kymenlaakson keskussairaalan uusi pääovi otetaan käyttöön maanantaina 20.10.2025 kello 6. Uuden pääoven nauhanleikkuutilaisuus järjestetään kello 9.
Kymenlaakson hyvinvointialue aloittaa henkilökuljetuspalvelujen kilpailutuksen13.10.2025 11:45:13 EEST | Tiedote
Hyvinvointialue kilpailuttaa taksiliikenteen kuljetuspalvelutuottajia lain mukaisiin asiakas- ja potilaskuljetuksiin. Aluehallitus käsittelee kilpailutusta 14.10.2025.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme