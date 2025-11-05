Kymenlaakson hyvinvointialue

Kaikille avoimessa tilaisuudessa puhutaan turvallisesta lääkehoidosta

10.11.2025 13:47:48 EET | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Kymenlaakson hyvinvointialue järjestää apteekkien kanssa yhteistyössä tilaisuuden lääkehoidosta Kotkassa 2.12.2025 ja Kouvolassa 21.1.2026.

Henkilö istuu sohvalla ja pitää kädessään lääkepulloa.

Tilaisuudessa ovat puhumassa asiantuntijat hyvinvointialueelta ja apteekista.

– Jaamme vinkkejä ja tietoa siitä, mitä jokaisen olisi hyvä tietää omasta lääkehoidostansa. Aiheina ovat muun muassa turvallisen lääkehoidon varmistaminen kotona, sujuva apteekissa asiointi sekä valmistautuminen vastaanotolle, jossa puhutaan lääkehoidosta, kertoo lääkitysturvallisuuskoordinaattori Kai Väätäinen.

Ensimmäinen tilaisuus järjestetään Kotkan pääkirjastossa (Kirkkokatu 24) tiistaina 2.12.2025 kello 16.30–18. Seuraava tilaisuus on Kouvolan pääkirjastossa (Salpausselänkatu 33) keskiviikkona 21.1.2026 kello 16.30–18.

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille lääkehoidosta kiinnostuneille. Se soveltuu myös omaishoitajille ja niille, jotka huolehtivat läheisensä lääkehoidosta. Tilaisuuteen ei ole ennakkoilmoittautumista.

Yhteyshenkilöt

Kymenlaakson hyvinvointialue

Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kymenlaakson hyvinvointialue

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye