Oulun yliopiston Vuoden alumni on Itä-Afrikassa koulutusta uudistanut etiopialainen avaruusfyysikko: ”Jokaisella on mahdollisuus muuttaa maailmaa”
Vuoden alumni Bailey Damtie Yeshita on avaruusfysiikan tohtori, Afrikan korkeakoulutuksen uranuurtaja, kansainvälisten tutkintojen ja työllistymisen uudistaja, palkittu johtaja sekä yhdenvertaisuuden edistäjä - ja hän tietää, miksi koulutus muuttaa maailmaa.
Oulun yliopistoseura on valinnut Oulun yliopiston Vuoden alumniksi avaruusfysiikan tohtorin ja ruandalaisen korkeakoulun, Kepler Collegen, vararehtorin Baylie Damtien.
”Tänä vuonna halusimme painottaa valinnassa henkilöä, jonka yhteiskunnallisesti merkittävä työ on edistänyt yhdenvertaisia koulutusmahdollisuuksia, ja avannut samalla ovia kansainväliseen tohtorikoulutukseen”, yliopistoseuran puheenjohtaja Eva Maria Raudasoja sanoo.
”Damtien kansainväliset ja erityisesti korkeakoulutuksen kansainvälistä yhdenvertaisuutta edistäneet ansiot ovat merkittävät.”
Etiopiasta lähtöisin oleva Damtie on myös itse konkreettinen esimerkki yhdenvertaisuudesta ja koulutuksen merkityksestä muutokselle. Damtie korostaa, että koulutus ei ole tutkinto, vaan hyvän elämän konkreettinen työkalu.
“Jotkut asiat, joihin uskot tänään, saattavat pidätellä sinua. Koulutus on muutoksen ytimessä, ja oppimisen myötä myös arvomaailma kehittyy. Fysiikassa on käsite potentiaalienergiasta. Suuri vesimäärä ylängöllä on valtava potentiaali sähköntuotantoon, mutta se täytyy vapauttaa. Ihmisillä on sama potentiaali,” Damtie kuvailee.
Pohjoismaista oppia johtajuudesta
Damtie on opiskellut Etiopiassa ja Pohjoismaissa, valmistunut maisteriksi Norjan arktisesta yliopistosta Tromssassa ja tohtoriksi Oulun yliopistosta vuonna 2004. Tohtoriksi valmistumisensa jälkeen Damtie työskenteli Sodankylän geofysiikan observatoriossa.
Opinnot Oulussa ja Pohjoismaissa loivat vahvan perustan akateemiselle johtajuudelle ja pohjoismaisille arvoille, joita hän on kehittänyt edelleen Afrikassa.
”Damtien johdolla Etiopian Bahir Dar -yliopisto on kasvanut ja kansainvälistynyt huomattavasti ja Ruandan Kepler Collegesta on tullut merkittävä akateeminen kouluttaja. Hän on avannut kansainvälisille työmarkkinoille väylän, jonka ansiosta yli 2 600 etiopialaista insinööriä on työllistynyt Saksaan ja Yhdysvaltoihin. Hän on perustanut itäiseen Afrikaan lääketieteellisen tiedekunnan ja 500-paikkaisen opetussairaalan, mahdollistaen 6 000 lääketieteen opiskelijan samanaikaisen koulutuksen. Lisäksi hän on julkaissut 50 tutkimusartikkelia sekä ohjannut 22 maisterin ja 7 tohtorin tutkintoa,” Eva Maria Raudasoja kertoo.
Bailey Damtie asuu ja työskentelee tällä hetkellä Ruandassa Kepler Collegen vararehtorina. Hän vierailee Oulussa huhtikuussa 2026.
Tietoja julkaisijasta
Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tärkeimmissä yliopistovertailuissa Oulun yliopisto sijoittuu kolmen prosentin kärkeen maailman yliopistojen joukossa. Meitä yliopistolaisia on noin 17 000.
