Oulun yliopiston Vuoden alumni on Itä-Afrikassa koulutusta uudistanut etiopialainen avaruusfyysikko: ”Jokaisella on mahdollisuus muuttaa maailmaa”

Embargo 14.11. klo 22.

Oulun yliopistoseura on valinnut Oulun yliopiston Vuoden alumniksi avaruusfysiikan tohtorin ja ruandalaisen korkeakoulun, Kepler Collegen, vararehtorin Baylie Damtien.

”Tänä vuonna halusimme painottaa valinnassa henkilöä, jonka yhteiskunnallisesti merkittävä työ on edistänyt yhdenvertaisia koulutusmahdollisuuksia, ja avannut samalla ovia kansainväliseen tohtorikoulutukseen”, yliopistoseuran puheenjohtaja Eva Maria Raudasoja sanoo.

”Damtien kansainväliset ja erityisesti korkeakoulutuksen kansainvälistä yhdenvertaisuutta edistäneet ansiot ovat merkittävät.”

Etiopiasta lähtöisin oleva Damtie on myös itse konkreettinen esimerkki yhdenvertaisuudesta ja koulutuksen merkityksestä muutokselle. Damtie korostaa, että koulutus ei ole tutkinto, vaan hyvän elämän konkreettinen työkalu.

“Jotkut asiat, joihin uskot tänään, saattavat pidätellä sinua. Koulutus on muutoksen ytimessä, ja oppimisen myötä myös arvomaailma kehittyy. Fysiikassa on käsite potentiaalienergiasta. Suuri vesimäärä ylängöllä on valtava potentiaali sähköntuotantoon, mutta se täytyy vapauttaa. Ihmisillä on sama potentiaali,” Damtie kuvailee.

Pohjoismaista oppia johtajuudesta

Damtie on opiskellut Etiopiassa ja Pohjoismaissa, valmistunut maisteriksi Norjan arktisesta yliopistosta Tromssassa ja tohtoriksi Oulun yliopistosta vuonna 2004. Tohtoriksi valmistumisensa jälkeen Damtie työskenteli Sodankylän geofysiikan observatoriossa.

Opinnot Oulussa ja Pohjoismaissa loivat vahvan perustan akateemiselle johtajuudelle ja pohjoismaisille arvoille, joita hän on kehittänyt edelleen Afrikassa.

”Damtien johdolla Etiopian Bahir Dar -yliopisto on kasvanut ja kansainvälistynyt huomattavasti ja Ruandan Kepler Collegesta on tullut merkittävä akateeminen kouluttaja. Hän on avannut kansainvälisille työmarkkinoille väylän, jonka ansiosta yli 2 600 etiopialaista insinööriä on työllistynyt Saksaan ja Yhdysvaltoihin. Hän on perustanut itäiseen Afrikaan lääketieteellisen tiedekunnan ja 500-paikkaisen opetussairaalan, mahdollistaen 6 000 lääketieteen opiskelijan samanaikaisen koulutuksen. Lisäksi hän on julkaissut 50 tutkimusartikkelia sekä ohjannut 22 maisterin ja 7 tohtorin tutkintoa,” Eva Maria Raudasoja kertoo.

Bailey Damtie asuu ja työskentelee tällä hetkellä Ruandassa Kepler Collegen vararehtorina. Hän vierailee Oulussa huhtikuussa 2026.

Lisätietoja valinnasta:

Eva Maria Raudasoja

Oulun yliopistoseuran puheenjohtaja

+358405083366

eva.raudasoja@oulu.fi

Baylie Damtien haastattelupyynnöt:

Leena Hirvonen

Viestintäpäällikkö, Oulun yliopisto

+358 50 527 0561

leena.m.hirvonen@oulu.fi