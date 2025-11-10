Mikko Töyssy lähtee ensimmäiselle soolokonserttikiertueelleen
Tähdet, tähdet 2025 -kilpailun voittaja Mikko “Tökä” Töyssy tekee odotetut soolokonserttinsa Tampereen Työväen Teatterissa 11.11. ja 18.11.2025. Molemmat konsertit myytiin loppuun nopeasti.
Keväällä 2026 Töyssy lähtee ensimmäiselle soolokonserttikiertueelleen, jossa häntä säestää Tähdet Tähdet -ohjelmastakin tuttu, Risto Niinikosken kipparoima yhtye.
Kiertueen liput tulevat myyntiin keskiviikkona 12.11.2025 klo 10 Lippu.fi:ssä.
"Ilta Mikko Töyssyn kanssa" -kiertuepaikat: 15.4. Tampere, 17.4. Seinäjoki, 18.4. Seinäjoki, 19.4. Kokkola, 22.4. Helsinki, 24.4., Mikkeli, 25.4. Varkaus, 26.4. Karkkila, 3.7. Vihti, 31.7. Muurame, 14.8. Kouvola, 15.8. Tampere.
Ennen omaa kiertuettaan Töyssy nähdään vielä kahdessa erityisessä konsertti-kokonaisuudessa:
Let’s vits again -joulukonserttikiertue yhdessä Mikael Konttisen kanssa, joka kiertää 13 paikkakuntaa marras–joulukuussa 2025 https://www.lippu.fi/artist/toeyssy-konttinen-lets-vits-again-hyvaeae-joulua/
Ystävän tähden -konsertit helmikuussa 2026 neljällä paikkakunnalla yhdessä Nina Tapion kanssa. https://www.lippu.fi/artist/ystavan-tahden/
Lisätietoja löytyy osoitteesta mikkotoyssy.fi sekä Mikko Töyssyn sosiaalisen median kanavista.
Kuvapankki: https://drive.google.com/drive/folders/1Du5JLqpuNOWQ16IR-qdpIQy1Nn5auPm8?usp=sharing
Haastattelupyynnöt ja median akkreditointipyynnöt konsertteihin ja kiertueille:
Jane Manninen
asianhoitaja I Mikko Töyssy
📞 040 820 7858
Jane Manninen
Puh: 040 820 7858
jane@detalj.fi
Laulaja, näyttelijä ja viihteen kauhakuormaaja
Valkeakoskella vuonna 1981 syntynyt Mikko Töyssy on viihteen monitaituri, joka on tehnyt uraa näyttelijänä, laulajana ja juontajana niin televisiossa, elokuvissa, radiossa kuin näyttämölläkin.
Tähdet, Tähdet -ohjelman yhdeksännen kauden finaalissa Töyssy hurmasi tuomarit ja yleisön Giacomo Puccinin oopperasta Durandot tutulla Nessun dorma aarialla ja Canción Del Mariachinilla elokuvasta Desperado. Hän viihdytti Putous-ohjelmassa neljän kauden ajan vuosina 2020-2023, ja voitti sketsihahmokilpailun kahdesti. Töyssy on mukana tv-sarjassa Modernit miehet. Hän on esiintynyt lukuisissa elokuvissa, kuten Tuntematon sotilas, Napapiirin sankarit 4 ja Punttikomedia. Näyttämöllä hänet on nähty musiikkinäytelmissä ja komedioissa ympäri Suomen.
