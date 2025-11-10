Mikko Töyssy lähtee ensimmäiselle soolokonserttikiertueelleen

Valkeakoskella vuonna 1981 syntynyt Mikko Töyssy on viihteen monitaituri, joka on tehnyt uraa näyttelijänä, laulajana ja juontajana niin televisiossa, elokuvissa, radiossa kuin näyttämölläkin.

Tähdet, Tähdet -ohjelman yhdeksännen kauden finaalissa Töyssy hurmasi tuomarit ja yleisön Giacomo Puccinin oopperasta Durandot tutulla Nessun dorma aarialla ja Canción Del Mariachinilla elokuvasta Desperado. Hän viihdytti Putous-ohjelmassa neljän kauden ajan vuosina 2020-2023, ja voitti sketsihahmokilpailun kahdesti. Töyssy on mukana tv-sarjassa Modernit miehet. Hän on esiintynyt lukuisissa elokuvissa, kuten Tuntematon sotilas, Napapiirin sankarit 4 ja Punttikomedia. Näyttämöllä hänet on nähty musiikkinäytelmissä ja komedioissa ympäri Suomen.