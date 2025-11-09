Suomen Palloliitto

Pikkuhuuhkajien mediaohjelma Turussa marraskuussa

10.11.2025 14:01:25 EET | Suomen Palloliitto | Tiedote

Suomi kohtaa Romanian 14.11. klo 17 ja Kosovon 18.11. klo 18.30 Turun Veritas Stadionilla pelattavissa U21-EM-karsintaottelussa.

Marraskuussa Suomen U21-maajoukkueen (2004 ja myöh. syntyneet) EM-karsintalohko saadaan puolivälin krouville, kun Romania ja Kosovo vierailevat Turun Veritas Stadionilla. 

Suomen joukkueeseen on tehty viime hetken muutoksia. Samuel Pasanen ja Adrian Svanbäck ovat joutuneet jäämään sivuun - mukaan ovat liittyneet Tuomas Pippola, Liam Möller ja Akseli Puukko. 

Marraskuun mediaohjelma 

Ti 11.11. klo 11.30-12: Mediatunti (live- ja puhelinhaastattelut) 

Ke 12.11. klo 15.30-16: Mediatunti (live- ja puhelinhaastattelut) 

To 13.11. klo 12: Harjoitukset ottelustadionilla (avoimet medialle ensimmäiset 15min) 

To 13.11. klo 14.45-15.15: Mediatunti (live, ja puhelinhaastattelut) 

Pe 14.11. klo 17: Suomi-Romania, Veritas Stadion 

La 15.11. klo 14.30-15: Mediatunti (live- ja puhelinhaastattelut) 

Ma 17.11. klo 12: Harjoitukset ottelustadionilla (avoimet medialle ensimmäiset 15min) 

Ma 17.11. klo 14.45-15.15: Mediatunti (live- ja puhelinhaastattelut) 

Ti 18.11. klo 18.30: Suomi-Kosovo, Veritas Stadion 

Kaikki mediatunnit järjestetään Turussa hotelli Scandic Hamburger Börsissä. 

Akkreditointi U21-EM-karsintaotteluihin Suomi - Romania (14.11.) & Suomi - Kosovo (18.11.)

Haastattelu- ja mediapyynnöissä ottakaa yhteyttä:  
Niko Tykkyläinen, U21-maajoukkueen tiedottaja
040 559 0646
niko.tykkylainen(a)palloliitto.fi

