Pikkuhuuhkajien mediaohjelma Turussa marraskuussa
Suomi kohtaa Romanian 14.11. klo 17 ja Kosovon 18.11. klo 18.30 Turun Veritas Stadionilla pelattavissa U21-EM-karsintaottelussa.
Marraskuussa Suomen U21-maajoukkueen (2004 ja myöh. syntyneet) EM-karsintalohko saadaan puolivälin krouville, kun Romania ja Kosovo vierailevat Turun Veritas Stadionilla.
Suomen joukkueeseen on tehty viime hetken muutoksia. Samuel Pasanen ja Adrian Svanbäck ovat joutuneet jäämään sivuun - mukaan ovat liittyneet Tuomas Pippola, Liam Möller ja Akseli Puukko.
Marraskuun mediaohjelma
Ti 11.11. klo 11.30-12: Mediatunti (live- ja puhelinhaastattelut)
Ke 12.11. klo 15.30-16: Mediatunti (live- ja puhelinhaastattelut)
To 13.11. klo 12: Harjoitukset ottelustadionilla (avoimet medialle ensimmäiset 15min)
To 13.11. klo 14.45-15.15: Mediatunti (live, ja puhelinhaastattelut)
Pe 14.11. klo 17: Suomi-Romania, Veritas Stadion
La 15.11. klo 14.30-15: Mediatunti (live- ja puhelinhaastattelut)
Ma 17.11. klo 12: Harjoitukset ottelustadionilla (avoimet medialle ensimmäiset 15min)
Ma 17.11. klo 14.45-15.15: Mediatunti (live- ja puhelinhaastattelut)
Ti 18.11. klo 18.30: Suomi-Kosovo, Veritas Stadion
Kaikki mediatunnit järjestetään Turussa hotelli Scandic Hamburger Börsissä.
Akkreditointi U21-EM-karsintaotteluihin Suomi - Romania (14.11.) & Suomi - Kosovo (18.11.)
Haastattelu- ja mediapyynnöissä ottakaa yhteyttä:
Niko Tykkyläinen, U21-maajoukkueen tiedottaja
040 559 0646
niko.tykkylainen(a)palloliitto.fi
