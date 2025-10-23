Vuoden kauppakeskusteot valittu: Voittajat vastaavat rohkeasti yhteiskunnan ilmiöihin

”Tänä vuonna kilpailussa näkyi selvästi, kuinka kauppakeskukset panostavat kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Digitaalisuutta hyödynnetään yhä tehokkaammin johtamisen välineenä ja koulutusta ja mentorointia tarjotaan niin asiakaskokemuksen kuin vastuullisuuden kehittämiseen. Kauppakeskuksia uskalletaan myös uudistaa rohkeasti siten, että ne eivät ole enää vain ostospaikkoja vaan tiloja kohtaamisille”, kommentoi tuomariston puheenjohtaja, Manager, Expansion & Concept, Essi Miikkulainen Fazerilta.

Kauppakeskus Itikselle voitto kahdessa kategoriassa

Kauppakeskus Itis on uudistanut palvelukonseptinsa perusteellisesti. Tämä uudistus veikin kauppakeskuksen voittoon uusien palveluiden ja asiakaskokemuksen kehittämisen kategoriassa.

Tuomariston mukaan Itiksen konseptiuudistus on hyvä esimerkki siitä, miten kauppakeskus voi huomioida ympäristönsä ja sen rakenteelliset muutokset ja tehdä näistä vahvuutensa. Kauppakeskus Itis toimiikin nyt aidosti kulttuurien kohtaamispaikkana. Muutoksessa on selkeästi mietitty, mitä asiakkaat tarvitsevat, ja sen perusteella kehitetty palvelu- ja liikevalikoimaa. Uudistuksen myötä kävijämäärät kasvoivat keskimäärin 13 prosenttia kuukaudessa.

Kauppakeskus Itis vei ykkössijan myös markkinointi ja viestintä -kategoriassa näyttävällä ITIS 40 vuotta – The Launch -kampanjallaan. Kolmiportainen kampanja yhdisti Itiksen pitkän historian ja laajan konseptiuudistuksen. Se huipentui avajaisviikkoon, jossa nähtiin päivittäisiä tapahtumia, tunnettuja artisteja ja Itiksen oma vaatemallisto. Tulokset puhuivat puolestaan: kävijämäärät kasvoivat parhaimmillaan 44 prosenttia ja myynti jopa 14 prosenttia verrattuna edellisvuoteen.

Uusien palveluiden ja asiakaskokemuksen kehittämisen kategoriassa jaettiin myös kunniamaininta Kauppakeskus Myllylle. Myllyn Akatemia tarjoaa vuokralaisille esimerkiksi livekoulutuksia, turvallisuuskoulutusta verkossa, Mystery Shoppaus -tutkimuksia ja mentorointiohjelmia. Teko on oiva osoitus kauppakeskus- ja bisnesekosysteemin johtamisesta ja tuomaristo kannustaa myös muita kauppakeskuksia vastaavanlaisiin toimintamalleihin.

Vastuullisuustyö, joka ulottuu koko kauppakeskukseen ja ympäröivään yhteisöön

Tänä vuonna voittajatöissä huomioitiin ympäröivän maailman ilmiöt ja tuotiin esille, miten kauppakeskukset ovat tärkeitä toimijoita myös alueen yhteisöissä. Tämä näkyi erityisesti Vastuullisuuden kategoriassa, jossa valittiin voittajan lisäksi myös kunniamaininnan saaja.

Voittajaksi kategoriassa valittiin Jumbo, jonka Suomen suurin vastuullisuuskerroin osoittaa, miten vastuullisuus voi olla koko kauppakeskuksen ja sen lähitoimijoiden yhteinen tehtävä. Jumbo toimii sekä tekijänä että mahdollistajana: osa työstä tehdään itse, mutta myös liikkeiden, asiakkaiden ja lähialueiden yhteisöjen kanssa tehdään yhteistyötä vastuullisten valintojen mahdollistamiseksi. Vastuullisuustyö on kokonaisvaltaista ja ulottuu kauppakeskuksen energiatehokkuuden parantamisesta yhteisöllisiin taidetyöpajoihin ja yhdessä liikkeiden kanssa järjestettäviin vastuullisuustempauksiin.

Kunniamaininnan kategoriassa sai Kauppakeskus AINOAn Älä kulje ohi -vastuullisuustyö, joka keskittyy lasten ja nuorten kiusaamisen ehkäisyyn. AINOAn henkilökuntaa on koulutettu tunnistamaan ja puuttumaan kiusaamiseen, minkä lisäksi työ näkyy sisäisessä viestinnässä ja yhteistyössä MIELI ry:n kanssa. AINOA haastaa myös muut kauppakeskukset ja kaikki muutkin toimijat yksilöitä myöten mukaan kiusaamisen vastaiseen työhön.

Reaaliaikainen raportointi nostaa kauppakeskusten johtamisen uudelle tasolle

Digitaalisuuden ja uuden teknologian hyödyntämisen kategoriassa voittaja on Colliersin Colliers 360 -raportointipalvelu, joka tarjoaa kauppakeskuksille kokonaisvaltaisen työkalun tiedolla johtamiseen. Palvelu tuo reaaliaikaisen, eri järjestelmistä yhdistetyn datan vuokralaisten ja kauppakeskusten käyttöön, mikä mahdollistaa nopean reagoinnin ja tehokkaan päätöksenteon. Tuomariston mukaan palvelu vastaa alan tarpeeseen siirtyä vuosiraporteista kohti jatkuvaa seurantaa.

FAKTA: Vuoden Kauppakeskusteko -kilpailu

Kilpailuun voi osallistua teoilla, jotka on toteutettu vuoden 2024 aikana.

Kilpailussa on neljä sarjaa: Uudet palvelut ja asiakaskokemuksen kehittäminen Vastuullisuus Markkinointi ja viestintä Digitaalisuus ja uuden teknologian hyödyntäminen

Kilpailu on järjestetty vuodesta 2010 alkaen.

Vuoden 2025 kilpailuun osallistui yhteensä 21 kauppakeskustekoa.

Lisätietoja kilpailusta:

Mikko Östring, johtaja, toimitilat, Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry puh. 050 3018 933

Lisätietoa voittaja- ja kunniamainintateoista:

Colliers: Terhi Sell, Vice President, Retail, 050 300 3190, terhi.sell@colliers.com

Itis: Hannis Raitanen, Head of Center Management, 040 630 1998, h.raitanen@cc-real.com

Jumbo: Katariina Ekman, Vastuullisuuspäällikkö, 0400 760 786, katariina.ekman@jumbo.fi

AINOA: Marja-Liisa Finska, Kaupallinen johtaja, 050 388 3278, marja-liisa.finska@lahitapiola.fi

Mylly: Mari Hantula, Toimitusjohtaja, 050 441 9394, mari.hantula@kauppakeskusmylly.fi