Kuuloimplantin poistopyyntö valintakokeessa johti ohjeistuksen uudistamiseen – Haaga-Helia sai apulaisoikeuskanslerilta kiitosta nopeista korjaavista toimista

10.11.2025 14:44:13 EET | Haaga-Helia ammattikorkeakoulu | Tiedote

Median kesäkuussa 2024 julkaisemissa uutisissa käsiteltiin tapausta, jossa Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa järjestetyssä AMK-valintakokeessa hakijaa pyydettiin poistamaan kuuloimplanttinsa kesken kokeen (esim. Helsingin Sanomat 10.6.2024, Iltalehti 14.6.2024).

Apulaisoikeuskansleri otti valintakoekäytännöt ja apuvälineiden käytön valintakokeissa oma-aloitteisesti tutkittavaksi, ja totesi lokakuussa 2025 antamassaan päätöksessään, että Haaga-Helian ja valintakonsortion nopeat korjaavat toimet olivat asianmukaisia, eikä asiassa ole syytä ryhtyä lisätoimenpiteisiin.

Haaga-Helia ryhtyi yhdessä valintakoekonsortion kanssa aktiivisiin toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi heti asian tultua ilmi. Hakijalle tarjottiin opiskelupaikka hänen ensimmäiseen hakukohteeseensa, ja valintakonsortio on täsmentänyt ohjeistustaan yksilöllisten järjestelyjen osalta.

Uusien ohjeiden mukaan terveydentilaan tai vammaan liittyviä apuvälineitä, kuten kuulokojeita, saa käyttää valintakokeessa riippumatta siitä, onko hakija hakenut yksilöllisiä järjestelyjä etukäteen. Uudet ohjeet koskevat kaikkien ammattikorkeakoulujen valintakokeita.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Koulutamme liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkimme ja kehitämme näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa. Koulutusalamme ovat liiketalous, tietojenkäsittely, majoitus-, ravintola- ja matkailuala, journalismin koulutus, liikunta-ala sekä ammatillinen opettajankoulutus.

