Kuuloimplantin poistopyyntö valintakokeessa johti ohjeistuksen uudistamiseen – Haaga-Helia sai apulaisoikeuskanslerilta kiitosta nopeista korjaavista toimista

Apulaisoikeuskansleri otti valintakoekäytännöt ja apuvälineiden käytön valintakokeissa oma-aloitteisesti tutkittavaksi, ja totesi lokakuussa 2025 antamassaan päätöksessään, että Haaga-Helian ja valintakonsortion nopeat korjaavat toimet olivat asianmukaisia, eikä asiassa ole syytä ryhtyä lisätoimenpiteisiin.



Haaga-Helia ryhtyi yhdessä valintakoekonsortion kanssa aktiivisiin toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi heti asian tultua ilmi. Hakijalle tarjottiin opiskelupaikka hänen ensimmäiseen hakukohteeseensa, ja valintakonsortio on täsmentänyt ohjeistustaan yksilöllisten järjestelyjen osalta.

Uusien ohjeiden mukaan terveydentilaan tai vammaan liittyviä apuvälineitä, kuten kuulokojeita, saa käyttää valintakokeessa riippumatta siitä, onko hakija hakenut yksilöllisiä järjestelyjä etukäteen. Uudet ohjeet koskevat kaikkien ammattikorkeakoulujen valintakokeita.