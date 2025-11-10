Palvelupäällikkö Tytti Ervasti aloitti määräaikaisena Johtajaylihoitajana

Joukkorokotuspäivät sujuivat hyvin Keski-Suomen hyvinvointialueella 10.11.2025 10:37:07 EET | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialueella järjestetyt influenssa- ja koronarokotusten joukkorokotuspäivät sujuivat lauantaina 8.11. sujuvasti kaikilla paikkakunnilla. Rokotuspäivien yhteydessä aloitettiin 65 vuotta täyttäneiden influenssarokotukset Jyväskylässä Sairaala Novassa sekä Jämsässä, Laukaassa, Saarijärvellä ja Äänekoskella. Samalla rokotuspäivillä rokotettiin myös 18 vuotta täyttäneitä voimakkaasti immuunipuutteisia, joille tarjottiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen linjauksen mukaisesti myös koronarokote. – Saimme ensimmäisestä joukkorokotuspäivästä paljon palautetta erityisesti Jämsän osalta. Palautteen perusteella teimme useita korjaavia toimenpiteitä, ja nyt lauantain rokotuspäivä sujui Jämsän sosiaali- ja terveysasemalla erinomaisesti. Asiakkailta saimme myös paljon myönteistä palautetta, kertoo Niina Ylönen-Käyrä.