Kulutustavarakaupan kasvu hyytyy – pk-yritykset erityisen haavoittuvia

Kauppapolitiikan vaikutukset

Kulutustavarakaupan arvoketjut ovat erityisen alttiita kauppapoliittisille häiriöille, sillä suuri osa tuotteista – kuten kodinkoneet, elektroniikka ja huonekalut – tuotetaan Aasiassa ja tuodaan länsimarkkinoille. Suuret vähittäiskaupan toimijat kykenevät hallitsemaan riskejä varastostrategioilla ja toimittajaverkostojen hajauttamisella, mutta pienet ja keskisuuret yritykset ovat selvästi haavoittuvaisempia.

Alueelliset erot korostuvat

Yhdysvallat : Vuonna 2025 myynti supistuu 1,1 %, mutta vuonna 2026 odotetaan 3,2 % kasvua. Kasvun taustalla ovat odotetut korkojen ja verotuksen kevennykset, jotka tosin hyödyttävät lähinnä korkeampituloisia kuluttajaryhmiä, mutta samaan aikaan Yhdysvaltojen kiristyvä tullipolitiikka nostaa tuontikustannuksia, mikä heijastuu suoraan kuluttajahintoihin.

: Vuonna 2025 myynti supistuu 1,1 %, mutta vuonna 2026 odotetaan 3,2 % kasvua. Kasvun taustalla ovat odotetut korkojen ja verotuksen kevennykset, jotka tosin hyödyttävät lähinnä korkeampituloisia kuluttajaryhmiä, mutta samaan aikaan Yhdysvaltojen kiristyvä tullipolitiikka nostaa tuontikustannuksia, mikä heijastuu suoraan kuluttajahintoihin. Kiina : Hallituksen tukitoimien vaikutus hiipuu, ja vuoden 2024 vahvan kasvun (10,9 %) jälkeen myynnin kasvu hidastuu 1,4 %:iin vuonna 2025. Kiinteistösektorin haasteet ja deflaatiopaineet heikentävät kuluttajien luottamusta.

: Hallituksen tukitoimien vaikutus hiipuu, ja vuoden 2024 vahvan kasvun (10,9 %) jälkeen myynnin kasvu hidastuu 1,4 %:iin vuonna 2025. Kiinteistösektorin haasteet ja deflaatiopaineet heikentävät kuluttajien luottamusta. Intia : Vahva kotimainen kysyntä ja veronalennukset tukevat kasvua. Pitkällä aikavälillä näkymät ovat positiiviset kasvavan keskiluokan ansiosta.

: Vahva kotimainen kysyntä ja veronalennukset tukevat kasvua. Pitkällä aikavälillä näkymät ovat positiiviset kasvavan keskiluokan ansiosta. Japani: Vuodelle 2025 ennustetun jyrkän laskun (-8,7 %) jälkeen myynnin odotetaan kääntyvän lievään kasvuun (0,9 %) vuonna 2026. Heikko kuluttajaluottamus ja väestön ikääntyminen rajoittavat elpymistä.





Miltä tilanne näyttää Euroopassa?

Euroopan vähittäiskauppasektori kohtaa monia haasteita. Kuluttajien luottamus on heikkoa koko Euroopassa, ja yritykset joutuvat sopeuttamaan toimintaansa kustannusleikkauksin, tehokkaalla varastonhallinnalla ja digitaalisten myyntikanavien vahvistamisella. Esimerkiksi Ranskassa myynti supistuu 1,6 % vuonna 2025, ja erityisesti pienet toimijat kärsivät korkeasta luottoriskistä. Saksassa myynti kasvaa maltillisesti, mutta maksujen viivästymiset ja konkurssien lisääntyminen heikentävät toimialan vakautta. Isossa-Britanniassa nähdään vielä 1,2 % kasvu vuonna 2025, mutta vuonna 2026 myynti kääntyy laskuun.

Tulevaisuuden mahdollisuudet ja riskit

Kulutustavarasektorin tulevaisuutta määrittävät kauppapoliittiset riskit, kuluttajien ostovoiman kehitys ja alueelliset erot. Erityisesti pienet vähittäiskauppiaat ovat haavoittuvaisia silloin, kun marginaalit ovat ohuita ja rahoitus tiukentuu. Toisaalta kehittyvien markkinoiden kasvu, veronalennukset ja digitaalisen kaupankäynnin vahvistuminen voivat tarjota uusia kasvumahdollisuuksia.

"Suomessa monet vähittäiskaupan toimijat tuovat tuotteita esimerkiksi Aasiasta, joten toimitusketjujen häiriöt ja hintojen nousu voivat vaikuttaa suoraan kotimarkkinoihin. Erityisesti pk-yrityksille riskienhallinta ja luottovakuutus ovat keskeisiä työkaluja toimintakyvyn turvaamisessa haastavassa markkinatilanteessa”, kommentoi Atradius Suomen maajohtaja Juhani Laitala.



Koko raportti on saatavilla osoitteessa: Industry trends consumer durables/retail October 2025