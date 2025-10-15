Kulutustavarakaupan kasvu hyytyy – pk-yritykset erityisen haavoittuvia
Atradiuksen tuore Industry trends consumer durables/retail -raportti osoittaa, että kulutustavarakaupan globaali kasvu hidastuu merkittävästi vuosina 2025–2026. Vuoden 2024 vahvan (5,8 %) kasvun jälkeen myynnin odotetaan kasvavan vain 1,8 % vuonna 2025 ja 1,3 % vuonna 2026. Hidastumisen taustalla vaikuttavat erityisesti protektionistiset kauppapoliittiset toimenpiteet, kuluttajahintojen nousu sekä heikentyvä ostovoima, jotka yhdessä painavat kulutuskysyntää ja vähentävät vähittäiskaupan toimijoiden investointihalukkuutta.
Kauppapolitiikan vaikutukset
Kulutustavarakaupan arvoketjut ovat erityisen alttiita kauppapoliittisille häiriöille, sillä suuri osa tuotteista – kuten kodinkoneet, elektroniikka ja huonekalut – tuotetaan Aasiassa ja tuodaan länsimarkkinoille. Suuret vähittäiskaupan toimijat kykenevät hallitsemaan riskejä varastostrategioilla ja toimittajaverkostojen hajauttamisella, mutta pienet ja keskisuuret yritykset ovat selvästi haavoittuvaisempia.
Alueelliset erot korostuvat
- Yhdysvallat: Vuonna 2025 myynti supistuu 1,1 %, mutta vuonna 2026 odotetaan 3,2 % kasvua. Kasvun taustalla ovat odotetut korkojen ja verotuksen kevennykset, jotka tosin hyödyttävät lähinnä korkeampituloisia kuluttajaryhmiä, mutta samaan aikaan Yhdysvaltojen kiristyvä tullipolitiikka nostaa tuontikustannuksia, mikä heijastuu suoraan kuluttajahintoihin.
- Kiina: Hallituksen tukitoimien vaikutus hiipuu, ja vuoden 2024 vahvan kasvun (10,9 %) jälkeen myynnin kasvu hidastuu 1,4 %:iin vuonna 2025. Kiinteistösektorin haasteet ja deflaatiopaineet heikentävät kuluttajien luottamusta.
- Intia: Vahva kotimainen kysyntä ja veronalennukset tukevat kasvua. Pitkällä aikavälillä näkymät ovat positiiviset kasvavan keskiluokan ansiosta.
- Japani: Vuodelle 2025 ennustetun jyrkän laskun (-8,7 %) jälkeen myynnin odotetaan kääntyvän lievään kasvuun (0,9 %) vuonna 2026. Heikko kuluttajaluottamus ja väestön ikääntyminen rajoittavat elpymistä.
Miltä tilanne näyttää Euroopassa?
Euroopan vähittäiskauppasektori kohtaa monia haasteita. Kuluttajien luottamus on heikkoa koko Euroopassa, ja yritykset joutuvat sopeuttamaan toimintaansa kustannusleikkauksin, tehokkaalla varastonhallinnalla ja digitaalisten myyntikanavien vahvistamisella. Esimerkiksi Ranskassa myynti supistuu 1,6 % vuonna 2025, ja erityisesti pienet toimijat kärsivät korkeasta luottoriskistä. Saksassa myynti kasvaa maltillisesti, mutta maksujen viivästymiset ja konkurssien lisääntyminen heikentävät toimialan vakautta. Isossa-Britanniassa nähdään vielä 1,2 % kasvu vuonna 2025, mutta vuonna 2026 myynti kääntyy laskuun.
Tulevaisuuden mahdollisuudet ja riskit
Kulutustavarasektorin tulevaisuutta määrittävät kauppapoliittiset riskit, kuluttajien ostovoiman kehitys ja alueelliset erot. Erityisesti pienet vähittäiskauppiaat ovat haavoittuvaisia silloin, kun marginaalit ovat ohuita ja rahoitus tiukentuu. Toisaalta kehittyvien markkinoiden kasvu, veronalennukset ja digitaalisen kaupankäynnin vahvistuminen voivat tarjota uusia kasvumahdollisuuksia.
"Suomessa monet vähittäiskaupan toimijat tuovat tuotteita esimerkiksi Aasiasta, joten toimitusketjujen häiriöt ja hintojen nousu voivat vaikuttaa suoraan kotimarkkinoihin. Erityisesti pk-yrityksille riskienhallinta ja luottovakuutus ovat keskeisiä työkaluja toimintakyvyn turvaamisessa haastavassa markkinatilanteessa”, kommentoi Atradius Suomen maajohtaja Juhani Laitala.
Koko raportti on saatavilla osoitteessa: Industry trends consumer durables/retail October 2025
Yhteyshenkilöt
Jenna OllikainenAtradius Suomi / ViestintäPuh:+358405157069jenna.ollikainen@atradius.com
Juhani LaitalaAtradius Suomi / MaajohtajaPuh:+358500508368juhani.laitala@atradius.com
Linkit
Meistä
Atradiuksen Suomen toimistossa Helsingissä työskentelee luottovakuuttamisen, takaamisen ja riskienhallinnan asiantuntijoita.
Tuemme suomalaisia yrityksiä niin kotimaassa kuin kansainvälisillä markkinoilla. Laaja verkostomme auttaa meitä vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin sekä kotimaassa että vientimarkkinoilla.
Olemme osa kansainvälistä organisaatiota, joka toimii yli 50 eri maassa. Meillä on käytössämme laaja tietokanta, joka kattaa yli 240 miljoonan yrityksen maksukäyttäytymistä eri puolilta maailmaa.
