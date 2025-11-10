Vihtiin sijoittuva historiallinen romaani sukupolvet ylittävästä sitkeydestä ja toivon ylläpitämisestä

Silja Mäen romaani Kuusihameen helmassa – vihtiläisen torpan tarina on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Elviira ja hänen miehensä Iivari elävät vaatimatonta torpparin elämää, kun vuoden 1918 tapahtumat vyöryvät yli ja Iivari päätyy Viaporin vankileirille. Pari vuosikymmentä myöhemmin heidän poikansa Oiva veljineen joutuu rintamalle. Vuodet pitävät sisällään kovaa työtä, piilottelua, sairauksia ja surua, mutta myös ilon ja onnen hetkiä. Kaiken keskellä Oivalle tuovat lohtua vanhat tarinat ja Elviiralle turvaa pihan vakaat kotikuuset, jotka ovat nähneet monet sukupolvet ja ihmiskohtalot jo ennen heitä. Mutta suojaavatko metsien kuuset perheen miehiä sotien kohtaloissa?



Silja Mäki on kirjallisuusterapeutti ja psykoterapeutti, jolle tarinat ja tarinankerronta ovat tärkeitä niin omassa elämässä kuin työssäkin. Psykoterapiatyönsä ohella Mäki toimii kirjallisuusterapiakouluttajana ja koulutusten johtajana sekä ohjaa kirjallisuusterapiaryhmiä. Lisäksi hän on Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n varapuheenjohtaja ja Kirjallisuusterapia-lehden vastaava päätoimittaja. Hän on kirjoittanut ja toimittanut yhdessä kollegoidensa kanssa kirjallisuusterapia-alan kirjoja.

MÄKI, SILJA : Kuusihameen helmassa – vihtiläisen torpan tarina

352 sivua

ISBN 9789524172486

Ilmestymisaika: Lokakuu 2025

Vuonna 2023 perustettu Momentum Kirjat kuuluu Aviador Oy:hyn, kuten myös vuonna 2012 perustettu Aviador Kustannus.