Sää muuttuu viikon mittaan talvisemmaksi koko maassa

Ilmatieteen laitoksen maanantaina 10.11. tekemän ennusteen mukaan sää muuttuu alkaneen viikon mittaan talvisemmaksi koko maassa. Maan pohjoisosassa tämä tietää runsasta lumisadetta, maan etelä- ja keskiosassa viikon loppua kohti laskevia lämpötiloja ja paikoin myös lumi- tai räntäsadetta.

Tiistaina ensimmäiset lumisateet leviävät Perämeren rannikolta Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen sekä Lappiin. Keski- ja Pohjois-Lapissa viikon sateet tulevat pääosin lumena, mutta keskiviikkona ja torstaina muualla maan pohjoisosassa sataa myös vettä, kun lämpötilan nollaraja kipuaa tilapäisesti Rovaniemen korkeudelle asti. Lunta voi sataa Etelä- ja Keski-Lapissa tiistaista perjantaihin 20–40 senttimetriä.

Pohjois-Lappiin runsaimmat lumisateet eivät näillä näkymin yllä, mutta yli 10 senttiä voi sataa sielläkin, kuten myös Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Keskiviikon ja torstain plussakelit vesisateineen kuitenkin vähentävät viikonlopuksi kasvavien hankien korkeutta.

Etelässä aluksi lauhaa, loppuviikolla kylmenee

Maan etelä- ja keskiosassa lounaisvirtaus työntää maahamme lämpimämpää ilmaa. Keskiviikosta torstaihin ylin lämpötila voi jälleen hätyytellä paikoin jopa kymmentä astetta. Keskiviikkoillasta lähtien sataa kuitenkin vettä, jota voi tulla varsinkin rannikoiden lähellä melko runsaasti.

Torstain aikana matalapaine pyöräyttää Pohjois-Skandinaviasta maan etelä- ja keskiosaan kylmempää ilmaa, ja maan keskiosassa sade voi lämpötilan laskiessa muuttua rännäksi tai lumeksi.

"Huomattavia lumikertymiä ei ole odotettavissa ainakaan laajalle alueelle, mutta perjantaiaamuna ensilumi voi koristaa monia paikkoja Keski-Suomen korkeudella ja siitä pohjoiseen päin", sanoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Heikki Sinisalo.

Tuuli voimistuu laajalti

Sateet tuova matalapaine näyttää ennusteissa varsin ärhäkältä, ja torstain ja perjantain aikana tuuli voi olla jopa huomattavan voimakasta. Lännenpuoleinen tuuli voi voimistua Pohjanlahdella myrskyksi asti, ja mantereella voimakkaat tuulenpuuskat voivat tehdä vahinkoa suuressa osassa maata. Matalapaineen reittiin ja voimakkuuteen liittyvät epävarmuudet kuitenkin huonontavat tilanteen ennustettavuutta.

Viikonloppuna on mahdollista, että koko maa etelää myöten on pakkasella tai ainakin lähellä nollaa astetta.

"Pohjoinen virtaus on kuiva ja sateet varmaankin vähäisiä, mutta pakkasöinä tienpinnat voivat olla liukkaita ilman sateitakin. Talvirenkaille alkaa olla tarvetta koko maassa", Sinisalo sanoo.