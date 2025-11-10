Toto-peleistä useita isoja voittoja - Nettiporukalle suurin 178 000 euron potti
Lauantaina Suomen Toto75-pelistä ja Ruotsin Toto85-pelistä meni jakoon useita suuria totovoittoja. Isoin voitto osui Ruotsin Toto85-pelistä 50 osuuden nettiporukkapeliin.
Helsinkiläinen nettipelaaja oli rakentanut laajan hajoituspelin Ruotsin Toto85-kierrokselle ja jakanut sen julkiseen myyntiin 50 osuuden porukkapeliksi, jossa oli voittajia eri puolelta Suomea. Peliin osui täysosuma ja porukka pääsi jakamaan 178 898 euron voiton.
Lauantain toiseksi suurin voitto tuli Suomen Toto75-pelistä. Tuo voitto osui toiselle helsinkiläiselle nettipelaajalle, joka voitti Seinäjoen kierrokselta vain ylimpään voittoluokkaan pelatulla laajalla hajoituspelillään 75 219 euroa.
Seinäjoen Toto75-kierrokselta osui lisäksi 30 871 euron voitto Mikkeliin Peitsarin R-kioskin asiakkaalle, 31 009 euron voitto nettipelaajalle Kouvolaan, 31 011 euron voitto nettipelaajalle Jyväskylään ja 30 679 euron voitto nettipelaajalle Lohjalle.
Mikkelin R-kioskissa rivinsä pelannut voittaja sai Seinäjoen Toto75-rivin kiinni 21,60 euron systeemillä:
1,2,4,7,9,10/ 1,4,9/ 7/ 1,2,5/ 3/ 1,2,3,10/ 1,11
Kouvolalaisen nettipelaajan täysosumasysteemi oli 22,50 euron suora systeemi, jyväskyläläisen nettipelaajan voittopeli 33,60 euron suora systeemi ja lohjalaisen nettipelaajan voittopeli 21,60 euron systeemi.
- Isot onnittelut kaikille lauantain taitaville ja onnekkaille Toto-voittajille eri puolelta Suomea! Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula onnittelee.
