Kesäkauden tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus Itä-Suomessa: yksityishenkilöiden tyytyväisyys maantieverkkoon kasvussa (Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo)

Loppukesästä tehdyn kyselytutkimuksen perusteella yksityishenkilöiden kokonaistyytyväisyys maanteiden tilaan ja kuntoon kesäkaudella oli 3,26 asteikolla 1–5. Erityisesti tyytyväisyys muiden kuin pääteiden kuntoon oli noussut.

”Olemme todella iloisia, että etenkin tyytyväisyydessä muuhun tienverkkoon oli nousua edellisvuosiin verrattuna. Alueellamme on paljon seutu- ja yhdysteitä, joilla on runsaasti korjausvelkaa ja siten huonokuntoisia osuuksia. Tänä ja viime vuonna olemme pystyneet tekemään korjausvelan torjuntaan osoitetun lisärahoituksen turvin seutu- ja yhdysteille edellisvuosia enemmän päällystystöitä. Uskomme, että tämä näkyy osaltaan tuloksissa”, ylijohtaja Tommi Huttunen Pohjois-Savon ELY-keskuksesta toteaa.

Ammattiautoilijoiden tuloksissa oli laskua niin päätieverkon kuin muun tieverkon osalta verrattuna edellisvuosiin.

”Noin neljännes ammattiautoilijoista kertoi ajavansa raakapuu- ja hakekuljetuksia. Vastaajista 43 %:lla kuljetukset suuntautuvat pääosin vähäliikenteiselle tieverkolle. Tällä tieverkolla on paljon korjausvelkaa, jota emme pysty nykyisen rahoituksen puitteissa poistamaan”, toteaa Huttunen.

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden tyytyväisyys parantunut

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kokonaistyytyväisyys oli noussut vastauksissa edellisistä vuosista lähes joka osa-alueella.

”Erityisen iloisia olemme siitä, että kävellen ja pyöräillen liikkuvien vastaajien kokemus turvallisuudesta oli alueellamme noussut. Jalankulku- ja pyöräilyolosuhteiden parantaminen sekä liikenneturvallisuus ovat toimintamme tärkeitä painopisteitä”, kertoo Huttunen.

Tyytyväisyys päällysteiden kuntoon jalankulku- ja pyöräteillä oli parantunut etenkin jalankulkijoiden keskuudessa. Vuonna 2024 päällystettiin noin 20 kilometriä jalankulku- ja pyöräilyteitä ja vuonna 2025 noin 15 kilometriä. Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella on valtion ylläpitämiä jalankulku- ja pyöräteitä yhteensä 780 kilometriä, joista tyydyttävä tai hyväkuntoisia on noin 91 %.

Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus on säännöllinen asiakastutkimus

Väylävirasto selvittää tienkäyttäjien tyytyväisyyttä kahdesti vuodessa. Toinen tutkimuksista koskee talvikunnossapitoa, toinen maanteiden tilaa ja kuntoa kesäkaudella. Kesän tutkimus toteutettiin 11.8.-29.9.2025 ja siihen vastasi Itä-Suomessa, eli Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa, yhteensä 502 yksityishenkilöä ja 149 ammattiautoilijaa.

Tutkimustuloksiin pääsee tutustumaan täältä.

Pääteitä ovat valtatiet ja kantatiet numeroilla 1–39 ja 40–99. Osa pääteistä on pääväyliä. Pääväylät yhdistävät valtakunnallisesti ja kansainvälisesti suurimmat keskukset ja solmukohdat, ja ne palvelevat erityisesti pitkien etäisyyksien työmatkaliikennettä sekä elinkeinoelämän tavarakuljetuksia. Pääväylät on määritetty liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella 1.1.2019.

Muita teitä ovat seututiet ja yhdystiet numeroilla 100–999 ja 1000–19999.