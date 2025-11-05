Kansallinen syöpästrategia on julkaistu – syöpäpotilaan yhdenvertainen hoitopolku on nyt yhteinen tavoite

Suomen ensimmäinen kansallinen syöpästrategia on valmistunut. Strategian laatiminen on ollut Syöpäjärjestöjen tavoitteena jo pitkään, ja Kansallisen syöpäkeskuksen FICANin johdolla laadittu strategia tulee viitoittamaan syöpäpotilaiden hoidon ja syöpätutkimuksen kehittämistä seuraavan kymmenen vuoden aikana.

”Strategia perustuu laajaan työryhmätyöhön, jossa Syöpäjärjestöjen asiantuntijat olivat aktiivisesti mukana myös puheenjohtajina. On hienoa, että potilaslähtöisyys ja yhdenvertaisuus ovat olleet strategian johtotähtinä”, sanoo strategian ohjausryhmään kuulunut Syöpäjärjestöjen pääsihteeri Juha Pekka Turunen.

Strategian tavoitteena on vahvistaa osallisuutta ja kehittää ihmislähtöisiä palveluita. Vaikuttavaa syövänhoitoa halutaan parantaa muun muassa kansallisilla hoitosuosituksilla ja hoitoketjuilla, joissa myös kuntoutus, psykososiaalinen tuki, terveyssosiaalityö ja palliatiivinen hoito ovat yhdenvertaisesti saatavilla niitä tarvitseville. Syövän hoidon laaturekisteri on strategiassa asetettu yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi.

”Kansallinen syövänhoidon laaturekisteri tulee olemaan hyvin tärkeä väline hoidon kehittämisessä. Se auttaa arvioimaan, miten potilaiden hoito, hoitosuositukset ja -ketjut toteutuvat, ja tuottaa myös ajantasaista laatu- ja vaikuttavuustietoa. Me tiedämme jo nyt, että alueellisia ja sosioekonomisia eroja hoidossa ja hoitoon pääsyssä on. Tulevaisuudessa puutteisiin voidaan puuttua entistä vaikuttavammin”, arvioi Suomen Syöpärekisterin johtaja Janne Pitkäniemi.

Elintavoilla suuri merkitys syövän ehkäisyssä

Jopa 30–40 prosenttia uusista syöpätapauksista voitaisiin välttää, mikäli elinympäristöt ja elintavat olisivat terveyttä edistäviä ja syöpää ehkäiseviä. Syöpästrategiassa syövän ehkäisyyn esitetään useita yhteiskuntapoliittisia ja lähipalveluihin liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä.

”Syövän riskitekijöihin pitää vaikuttaa laaja-alaisesti tekemällä terveyttä edistäviä päätöksiä kaikilla hallinnon tasoilla ja politiikan sektoreilla. Ehkäisytoimet tulee nähdä välttämättömänä investointina kansanterveyteen, sillä samoihin riski- ja suojaaviin tekijöihin vaikuttamalla vähennetään myös muiden suurten kansantautien, kuten sydän- ja verisuonisairauksien ja diabeteksen taakkaa”, sanoo Syöpäjärjestöjen ylilääkäri Eeva Ollila, joka johti strategian syöpätaakan ehkäisyyn liittyvää työryhmätyötä.

Kansallinen syöpästrategia Yhdessä syöpää vastaan - ihmislähtöistä syövän ehkäisyä ja hoitoa 2026–2035 on julkaistu tänä aamuna. Syöpäjärjestöt tulee olemaan aktiivisesti mukana myös toimeenpanon tiekartan valmistelussa.