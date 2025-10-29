Tampereen uusi lääkärihelikopteritukikohta valmis palvelemaan potilaita

Tukikohdan toimintamalli ja -alue säilyvät ennallaan. Helikopterilla tavoitetaan puolen tunnin sisällä hälytyksestä koko Pirkanmaan alue ja osia Kanta-Hämeestä ja Keski-Suomesta, Satakunnasta, Etelä-Pohjanmaasta, Päijät-Hämeestä ja Varsinais-Suomesta.

Yksikköä on tänä vuonna hälytetty reilut 1350 kertaa, joissa on kohdattu yli 500 potilasta.

– Lääkärihelikoptereille ohjataan kaikkein kriittisimmin sairastuneet ja loukkaantuneet potilaat, jotka tarvitsevat välitöntä tehohoitotasoista hoitoa. Moninaiset potilastehtävät edellyttävät erinomaista suorituskykyä ja vahvaa tiimityötä. Yksikkö tekee laaja-alaista yhteistyötä sairaalaverkon, muun ensihoidon, pelastustoimen ja muiden viranomaisten kanssa. Toiminnan tarpeisiin suunniteltu ja rakennettu tukikohtarakennus antaa vaativalle työlle asianmukaiset puitteet, sanoo Suomen lääkärihelikopteritoiminnasta vastaavan FinnHEMSin toimitusjohtaja Jari Huhtinen.

Lääkärihelikopteritoiminta kehittyy

Tampereen FH30-yksikkö on vahva osa Sisä-Suomen yhteistyöalueen ensihoito- ja päivystysjärjestelmää. Viime vuosina lääkärihelikopteritoiminnan rooli on korostunut myös osana koko sosiaali- ja terveydenhuollon valmiutta ja varautumista. Toiminta on keskeinen osa yhteiskunnan kykyä vastata erilaisiin häiriötilanteisiin ja jopa poikkeusoloihin.

Valtiovallan tervehdyksen tukikohdan avajaistilaisuuteen tuonut ylilääkäri Sanna Hoppu sosiaali- ja terveysministeriöstä kertoo, että lääkärihelikopteritoiminnan kehittämiseen katsotaan luottavaisesti. Järjestelmän on vastattava haasteisiin sekä muuttuvassa ensihoitopalvelun toimintaympäristössä että yhteiskunnan varautumisessa.

– Tampereen lääkärihelikopteriyksikkö toimii koko keskisessä Suomessa useiden hyvinvointialueiden maantieteellisellä alueella. Se edellyttää tiivistä yhteistyötä kaikilla tasoilla. Tulemme jatkamaan viranomaisyhteistyön kehittämistä, jotta lääkärihelikopteriverkostoa voidaan hyödyntää entistä paremmin myös pelastustoimen ja muiden viranomaisten kanssa tehtävässä yhteistyössä, Hoppu sanoo.

Vihdoin pysyvään tukikohtarakennukseen

Uutta tukikohtarakennusta ehdittiin Pirkanmaalla odottaa pitkään, sillä tilapäisiksi tarkoitetussa tiloissa ja helikopterin pressuhallissa toimittiin vuodesta 2012 lähtien.

Rakennuksen suunnittelussa on huomioitu ympärivuorokautisen vaativan päivystystyön tarpeet. Talon sisäiset kulkureitit on suunniteltu mahdollisimman lyhyiksi ja loogisiksi, jotta toiminta hälytyksen tullessa olisi mahdollisimman sujuvaa.

900 neliömetrin suuruinen kaksikerroksinen tukikohtarakennus koostuu kalustohallista ja miehistötiloista. Päivystys- ja oleskelutilojen lisäksi rakennuksessa on myös koulutus- ja toimistotilaa sekä varastoja.



FinnHEMSillä on kaikkiaan seitsemän tukikohtaa ympäri maata, ja kahdeksas tukikohta aloittaa toimintansa Kouvolassa vuoden vaihteen jälkeen.

Kaikkien FinnHEMSin lääkäri- ja lääkintähelikopteritukikohtien helikopterit ja päivystävä miehistö ovat välittömässä lähtövalmiudessa vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä. Mikäli sää tai muu syy estää lentämisen, liikkeelle lähdetään lääkäriautolla.

Lisätiedot

Jari Huhtinen, toimitusjohtaja, FinnHEMS Oy, jari.huhtinen@finnhems.fi, p. 040 720 9921