Ennakkotiedote HSY:n hallituksen kokouksesta 14.11.2025 –alueen kotitalouksien kierrätysaste selvitetty

Ennakkotiedote HSY:n hallituksen kokouksesta 10.10.2025 – maksut ja taksat vuodelle 2026 7.10.2025 15:14:33 EEST | Tiedote

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen kokous pidetään perjantaina 10.10.2025. Kokouksen esityslista on nähtävissä osoitteessa: https://hsy10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames Hallitus päättää muun muassa vesihuollon maksujen ja palvelumaksuhinnaston sekä jätehuollon taksan hyväksymisestä vuodelle 2026. Hallitus päättää myös vuosille 2026–2028 laaditun HSY:n lopullisen toiminta- ja taloussuunnitelman esittämisestä yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi. Hallitus päättää seuraavista hankesuunnitelmista ja hankinnasta: - Helsingin Eteläisen Hesperiankadun ja Haartmaninkadun vesihuollon saneerauksen ja sekavesiviemärin eriytyksen hankesuunnitelma - Espoon Kauklahden päävesijohdon ja Tillinmäentien paineviemärin saneeraushankkeen hankesuunnitelma - Espoon Otaniemessä olevan vesihuoltotoimintaan liittyvän kiinteistön osto Suomen valtiolta. Hallitus saa tiedoksi osavuosikatsauksen tammi-elokuulta 2025. HSY tiedottaa kokouksen jälkeen vesihuollon maksuista ja p