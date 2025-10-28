Ennakkotiedote HSY:n hallituksen kokouksesta 14.11.2025 –alueen kotitalouksien kierrätysaste selvitetty
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen kokous pidetään perjantaina 14.11.2025. Samana päivänä kokoontuu myös HSY:n yhtymäkokous, joka muun muassa hyväksyy HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2026–2028.
Kokouksien esityslistat on nähtävissä osoitteessa: https://hsy10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames
Hallitus päättää muun muassa hankesuunnitelmien päivittämisen periaatteista sekä asiakirjamaksujen käyttöönotosta.
Hallitus päättää seuraavista hankesuunnitelmista ja hankinnoista:
- viemäreiden sujutuspaketin hankesuunnitelma 2026
- Helsingin Länsi-Pakilan vesihuollon saneerauksen hankesuunnitelma
- Helsingin Pitäjänmäen teollisuusalueella olevan Valion alueen vesihuollon hankesuunnitelma
- Espoon Nepperi–Järvenperän alueen ja Vantaan Myyrmäen Luhtitie–Pyörrekuja alueen vesihuollon rakentamisen urakoitsijan valinta.
Hallitus saa tiedoksi HSY-alueen kotitalous- ja yhdyskuntajätteiden määrät ja kierrätysasteet vuonna 2024.
HSY tiedottaa hallituksen kokouksen jälkeen kotitalous- ja yhdyskuntajätteiden määristä ja kierrätysasteista vuonna 2024 sekä yhtymäkokouksen jälkeen HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2026–2028.
Ystävällisin terveisin
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
viestintäjohtaja Riitta-Liisa Hahtala
www.hsy.fi
