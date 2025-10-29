Museokeskus Taika

Museokeskus Taikan vuosi 2026 nostaa esiin paikallista yöelämää, luontoteemoja sekä maalaustaidetta viime vuosisadan alkupuolelta

13.11.2025 16:10:48 EET | Museokeskus Taika | Tiedote

Museokeskus Taikan vuoden ensimmäiset näyttelyt pureutuvat hyvinkääläiseen yöelämään ja 1900-luvun alun boheemimaalari Jalmari Ruokokosken tuotantoon.

Upstairs Club, Hyvinkää 9.4.2005.
Upstairs Club, Hyvinkää 9.4.2005. Sami Puola

Museokeskus Taikan vuoden ensimmäiset näyttelyt avautuvat helmikuun alussa. Hyvinkään kaupunginmuseon Neonvaloja ja nurkkapöytiä tutustuttaa kävijän hyvinkääläiseen ravintolaelämään. Näyttelyssä pääsee tutustumaan niin keskiolutbaareihin kuin yökerhoihinkin 1960-luvun lopulta aina 2000-luvun ensimmäiselle vuosikymmenelle.

Hyvinkään taidemuseon puolella Jali! Jalmari Ruokokoski 140 vuotta nostaa esiin 1900-luvun alun modernistimaalarin taidetta. Maalarina Jalmari Ruokokoski (1886–1936) oli luonnonlahjakkuus, jonka taidot tulevat parhaiten esiin hänen lukuisissa näyttelyssä nähtävissä, itsestään ja lähipiiristään maalaamissaan muotokuvissa. Niiden lisäksi esillä on taiteilijaelämää kuvaavia teoksia, värikylläisiä maisemia ja runsaita asetelmia koko Ruokokosken uran varrelta.

1900-luvun ensimmäisten vuosikymmenten teoksia nähdään myös kesäkuussa aukeavassa, Taikan tiloihin levittäytyvässä pop up-näyttelyssä, joka esittelee Ruokokosken aikalaisen, Hyvinkäällä asuneen taidemaalari Kaapo Wirtasen (1886–1959) teoksia. 

Taikan isossa salissa nähdään kesällä luontokuvia. Kenen luonto – yhteisillä poluilla kutsuu tarkastelemaan luontosuhdettamme uudesta näkökulmasta luontoa esittävän valokuvataiteen avulla. Se etsii kanssakulkijuutta elonkirjon kanssa ja haastaa perinteiset käsityksemme luonnosta ja sen arvosta. Teokset pohtivat, kenen ehdoilla luontoa katsomme ja koemme. Näyttelyssä ovat mukana taiteilijat Ilkka Halso, Harri Heinonen, Marko Hämäläinen, Sanna Kannisto, Ritva Kovalainen, Sanni Seppo, Juha Suonpää sekä työryhmä Saxifragan Julia Kemppinen, Kikka Niittynen, Pekka Niittynen ja Heikki Willamo. Näyttelyn kuraattoreina toimivat Harri Heinonen ja Marko Hämäläinen.

Luontoteemojen parissa jatketaan myös syksyllä. Nykytaiteilija Raimo Saarisen yksityisnäyttelyssä kasvit ja niiden tuoksut valtaavat näyttelytilan. Näyttely koostuu eri tekniikoilla toteutetuista teoksista, jotka hahmottelevat kasvien roolia muuttuvassa maailmassa ja ihmisten arjessa. Raimo Saarinen työskentelee laajasti erilaisten materiaalien kanssa. Häntä kiinnostaa, miten kulttuurin välittämät käsitykset luonnosta muokkaavat tapaamme elää ja kokea ympäristöä. Saarisen taide kutsuu katsomaan ja kokemaan maailmaa koko keholla.

Neonvaloja ja nurkkapöytiä
8.2.2026-10.1.2027

Jali! Jalmari Ruokokoski 140 vuotta
8.2.–24.5.2026

Kenen luonto – yhteisillä poluilla
11.6.-6.9.2026

Kaapo Wirtanen
16.6.-9.8.2026 

Raimo Saarinen
24.9.2026–10.1.2027


Lisätietoja näyttelystä sekä haastattelupyynnöt:
intendentti Aura Dufva
aura.dufva@hyvinkaa.fi

Jalmari Ruokokoski Omakuva, 1909, Hyvinkään taidemuseon kokoelma.
Jalmari Ruokokoski Omakuva, 1909, Hyvinkään taidemuseon kokoelma.
Museokeskus Taika / Ella Tommila
Lataa
Sanna Kannisto, Aegolius funereus, 2023.
Sanna Kannisto, Aegolius funereus, 2023.
Sanna Kannisto
Lataa
Upstairs Club, 9.4.2005.
Upstairs Club, 9.4.2005.
Sami Puola
Lataa
Raimo Saarinen, Yksityiskohta teoksesta 201 300 000 vuotta sitten.
Raimo Saarinen, Yksityiskohta teoksesta 201 300 000 vuotta sitten.
Raimo Saarinen
Lataa
Kaapo Wirtanen: Pariisi, 1910. Hyvinkään taidemuseo / Kaapo Wirtasen perikunnan lahjoituskokoelma.
Kaapo Wirtanen: Pariisi, 1910. Hyvinkään taidemuseo / Kaapo Wirtasen perikunnan lahjoituskokoelma.
Lataa

Hyvinkään ydinkeskustassa sijaitseva museokeskus Taika tuo yhteen Hyvinkään taidemuseon ja kaupunginmuseon näyttelyineen. Hyvinkään kaupunginmuseo on kulttuurihistoriallinen museo, joka kertoo näyttelyissään Hyvinkään ja hyvinkääläisten historiasta. Taidemuseon näyttelyt esittelevät ajankohtaista nykytaidetta sekä taiteen ilmiöitä 1900- ja 2000-luvulta.

Museokeskus Taika
Hämeenkatu 3 D
05800 Hyvinkää
p. 040 480 1644
taika@hyvinkaa.fi 
www.museokeskustaika.fi

