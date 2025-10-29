Museokeskus Taikan vuosi 2026 nostaa esiin paikallista yöelämää, luontoteemoja sekä maalaustaidetta viime vuosisadan alkupuolelta
Museokeskus Taikan vuoden ensimmäiset näyttelyt pureutuvat hyvinkääläiseen yöelämään ja 1900-luvun alun boheemimaalari Jalmari Ruokokosken tuotantoon.
Museokeskus Taikan vuoden ensimmäiset näyttelyt avautuvat helmikuun alussa. Hyvinkään kaupunginmuseon Neonvaloja ja nurkkapöytiä tutustuttaa kävijän hyvinkääläiseen ravintolaelämään. Näyttelyssä pääsee tutustumaan niin keskiolutbaareihin kuin yökerhoihinkin 1960-luvun lopulta aina 2000-luvun ensimmäiselle vuosikymmenelle.
Hyvinkään taidemuseon puolella Jali! Jalmari Ruokokoski 140 vuotta nostaa esiin 1900-luvun alun modernistimaalarin taidetta. Maalarina Jalmari Ruokokoski (1886–1936) oli luonnonlahjakkuus, jonka taidot tulevat parhaiten esiin hänen lukuisissa näyttelyssä nähtävissä, itsestään ja lähipiiristään maalaamissaan muotokuvissa. Niiden lisäksi esillä on taiteilijaelämää kuvaavia teoksia, värikylläisiä maisemia ja runsaita asetelmia koko Ruokokosken uran varrelta.
1900-luvun ensimmäisten vuosikymmenten teoksia nähdään myös kesäkuussa aukeavassa, Taikan tiloihin levittäytyvässä pop up-näyttelyssä, joka esittelee Ruokokosken aikalaisen, Hyvinkäällä asuneen taidemaalari Kaapo Wirtasen (1886–1959) teoksia.
Taikan isossa salissa nähdään kesällä luontokuvia. Kenen luonto – yhteisillä poluilla kutsuu tarkastelemaan luontosuhdettamme uudesta näkökulmasta luontoa esittävän valokuvataiteen avulla. Se etsii kanssakulkijuutta elonkirjon kanssa ja haastaa perinteiset käsityksemme luonnosta ja sen arvosta. Teokset pohtivat, kenen ehdoilla luontoa katsomme ja koemme. Näyttelyssä ovat mukana taiteilijat Ilkka Halso, Harri Heinonen, Marko Hämäläinen, Sanna Kannisto, Ritva Kovalainen, Sanni Seppo, Juha Suonpää sekä työryhmä Saxifragan Julia Kemppinen, Kikka Niittynen, Pekka Niittynen ja Heikki Willamo. Näyttelyn kuraattoreina toimivat Harri Heinonen ja Marko Hämäläinen.
Luontoteemojen parissa jatketaan myös syksyllä. Nykytaiteilija Raimo Saarisen yksityisnäyttelyssä kasvit ja niiden tuoksut valtaavat näyttelytilan. Näyttely koostuu eri tekniikoilla toteutetuista teoksista, jotka hahmottelevat kasvien roolia muuttuvassa maailmassa ja ihmisten arjessa. Raimo Saarinen työskentelee laajasti erilaisten materiaalien kanssa. Häntä kiinnostaa, miten kulttuurin välittämät käsitykset luonnosta muokkaavat tapaamme elää ja kokea ympäristöä. Saarisen taide kutsuu katsomaan ja kokemaan maailmaa koko keholla.
Neonvaloja ja nurkkapöytiä
8.2.2026-10.1.2027
Jali! Jalmari Ruokokoski 140 vuotta
8.2.–24.5.2026
Kenen luonto – yhteisillä poluilla
11.6.-6.9.2026
Kaapo Wirtanen
16.6.-9.8.2026
Raimo Saarinen
24.9.2026–10.1.2027
Lisätietoja näyttelystä sekä haastattelupyynnöt:
intendentti Aura Dufva
aura.dufva@hyvinkaa.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tuomas RaveaMuseonjohtajaPuh:+358 (0)40 7095578tuomas.ravea@hyvinkaa.fi
Kuvat
Hyvinkään ydinkeskustassa sijaitseva museokeskus Taika tuo yhteen Hyvinkään taidemuseon ja kaupunginmuseon näyttelyineen. Hyvinkään kaupunginmuseo on kulttuurihistoriallinen museo, joka kertoo näyttelyissään Hyvinkään ja hyvinkääläisten historiasta. Taidemuseon näyttelyt esittelevät ajankohtaista nykytaidetta sekä taiteen ilmiöitä 1900- ja 2000-luvulta.
Museokeskus Taika
Hämeenkatu 3 D
05800 Hyvinkää
p. 040 480 1644
taika@hyvinkaa.fi
www.museokeskustaika.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Museokeskus Taika
Hyvinkäällä nähdään ensi keväänä komea kattaus Humalan mestarin teoksia29.10.2025 09:16:06 EET | Tiedote
Taidemaalari Jalmari Ruokokosken 140-vuotisjuhlanäyttely aukeaa helmikuussa 2026 Hyvinkään museokeskus Taikassa.
Onko tämä edes taidetta? Museokeskus Taikan uudessa Pala palalta -näyttelyssä järjestellään järjestelmiä ja pohditaan, missä kulkee taideteoksen ja näyttelyrakenteen raja10.9.2025 12:36:47 EEST | Tiedote
Hyvinkään museokeskus Taikassa nähdään syksyllä neljän nykytaiteilijan Jussi Juurisen, Sampo Apajalahden, Mika Helinin ja Kim Jotunin yhteisnäyttely Pala palalta. Näyttely koostuu värikkäistä puureliefeistä ja maalauksista, sekä lattiasta kattoon ulottuvista rakenteista.
Tulossa pian: Museokeskus Taikan Kesäkahvila-näyttely kutsuu museovieraan nauttimaan kesästä, kahvista ja kuvataiteesta22.4.2025 12:54:11 EEST | Tiedote
Hyvinkään museokeskus Taikan Kesäkahvila on monipuolinen ja runsas taidenäyttely, joka tarjoaa museokävijälle kesäisen kattauksen erilaisia näkökulmia taidemuseon kokoelmateoksiin.
Villan ja muodin lumoissa - Tarinoita ja tuotteita Hyvinkään villatehtaalta avautuu museokeskus Taikassa17.1.2025 10:01:09 EET | Tiedote
Näyttely kertoo villatehtaan muotia ja menestystä täynnä olevista sodanjälkeisistä vuosista.
Museokeskus Taikassa nähdään tänä keväänä näyttely Hyvinkään uusi sukupolvi, jossa esitellään viiden uransa alkupuolella olevan hyvinkääläistaiteilijan teoksia17.1.2025 09:59:03 EET | Tiedote
Museokeskus Taikassa nähdään tänä keväänä näyttely Hyvinkään uusi sukupolvi, jossa esitellään viiden uransa alkupuolella olevan hyvinkääläistaiteilijan teoksia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme