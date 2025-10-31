Kangasalan kaupunki

Pirkanmaan kuvaköörin näyttely Taidetila Terrassa 27.11.–3.1.2026

10.11.2025

Kangasalan pääkirjaston Taidetila Terrassa avautuu 27.11. Pirkanmaan kuvaköörin (PIKU) näyttely "Oksalla ylimmällä 2020-luvulla – nykyhetken Kangasalaa kaupunkilaisten silmin”, joka esittelee kangasalalaisten vapaaehtoisten tuoreita valokuvia kotikaupungistaan.

Pellon muokkausta keväällä kelajyrsimellä Kangasalan Sorolan pellolla. Taustalla Vesijärvi.
Pellon muokkausta keväällä kelajyrsimellä Kangasalan Sorolan pellolla. Taustalla Vesijärvi. Aapo Harkonen

Pirkanmaan kuvakööri (PIKU) on Vapriikin kuva-arkiston vapaaehtoisryhmä, joka tallentaa valokuvin Pirkanmaata ja omaa kotiseutua ennalta sovittujen teemojen mukaisesti. Toiminta käynnistyy vuosittain vaihtuvassa Pirkanmaan kunnassa, josta kutsutaan vapaaehtoisia mukaan kuvaamaan. Vapaaehtoiset päättävät itse, mitä kotipaikkakunnalta tallennetaan museon kokoelmiin.  

Kaudella 2024–2025 vuorossa oli Kangasala. Vuosi on sisältänyt yhteisiä kuvausteemoja (“Minun Kangasalani, “Muutos” ja “Toiminnallinen Kangasala”), tapaamisia Vapriikin kuva-arkiston henkilökunnan kanssa sekä kuvien liittämistä Vapriikin kokoelmiin. Toimintavuosi huipentuu nyt näyttelyyn Taidetila Terrassa, jossa nähdään kauden aikana syntyneitä valokuvia. Näyttelyn ensimmäinen osa oli esillä Museokeskus Vapriikissa kesällä 2025. 

”Vuosi Kangasalla on ollut hyvin antoisa. Vapaaehtoiset ovat tuoneet esiin kotikaupunkiaan monipuolisesti ja omaperäisesti, ja kuvien kautta välittyy aito yhteys paikalliseen elämään. On jälleen ilo nähdä, miten yhteisöllisyys ja valokuvaus yhdistyvät näin onnistuneesti”, kertoo Vapriikin kuva-arkiston tutkija Essi Manner

Vapriikin kuva-arkiston tehtävänä on tallentaa Pirkanmaan alueen historiaa sekä nykypäivän ilmiöitä. Kuva-arkiston kokoelmat pitävät sisällään noin kaksi miljoonaa valokuvaa Tampereelta ja Pirkanmaalta, ja määrä kasvaa jatkuvasti lahjoitusten sekä oman kuvaustoiminnan avulla. PIKU-toiminnassa yhdistyvätkin valokuvaus sekä kiinnostus omaan kotiseutuun ja kulttuuriperintöön.  

Näyttelyn kaikille avoimet avajaiset ovat torstaina 27.11.2025 kello 17.30–19 – tervetuloa!  

Yhteyshenkilöt

Eljas Suvanto, taide- ja kulttuuriasiantuntija, hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut
+358 40 121 6803, eljas.suvanto@kangasala.fi

Essi Manner, tutkija, Vapriikin kuva-arkisto, +358 40 836 8629, essi.manner@tampere.fi

