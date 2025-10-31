Pirkanmaan kuvaköörin näyttely Taidetila Terrassa 27.11.–3.1.2026

Pirkanmaan kuvakööri (PIKU) on Vapriikin kuva-arkiston vapaaehtoisryhmä, joka tallentaa valokuvin Pirkanmaata ja omaa kotiseutua ennalta sovittujen teemojen mukaisesti. Toiminta käynnistyy vuosittain vaihtuvassa Pirkanmaan kunnassa, josta kutsutaan vapaaehtoisia mukaan kuvaamaan. Vapaaehtoiset päättävät itse, mitä kotipaikkakunnalta tallennetaan museon kokoelmiin.

Kaudella 2024–2025 vuorossa oli Kangasala. Vuosi on sisältänyt yhteisiä kuvausteemoja (“Minun Kangasalani, “Muutos” ja “Toiminnallinen Kangasala”), tapaamisia Vapriikin kuva-arkiston henkilökunnan kanssa sekä kuvien liittämistä Vapriikin kokoelmiin. Toimintavuosi huipentuu nyt näyttelyyn Taidetila Terrassa, jossa nähdään kauden aikana syntyneitä valokuvia. Näyttelyn ensimmäinen osa oli esillä Museokeskus Vapriikissa kesällä 2025.

”Vuosi Kangasalla on ollut hyvin antoisa. Vapaaehtoiset ovat tuoneet esiin kotikaupunkiaan monipuolisesti ja omaperäisesti, ja kuvien kautta välittyy aito yhteys paikalliseen elämään. On jälleen ilo nähdä, miten yhteisöllisyys ja valokuvaus yhdistyvät näin onnistuneesti”, kertoo Vapriikin kuva-arkiston tutkija Essi Manner.

Vapriikin kuva-arkiston tehtävänä on tallentaa Pirkanmaan alueen historiaa sekä nykypäivän ilmiöitä. Kuva-arkiston kokoelmat pitävät sisällään noin kaksi miljoonaa valokuvaa Tampereelta ja Pirkanmaalta, ja määrä kasvaa jatkuvasti lahjoitusten sekä oman kuvaustoiminnan avulla. PIKU-toiminnassa yhdistyvätkin valokuvaus sekä kiinnostus omaan kotiseutuun ja kulttuuriperintöön.

Näyttelyn kaikille avoimet avajaiset ovat torstaina 27.11.2025 kello 17.30–19 – tervetuloa!