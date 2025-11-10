IMF:n lausunto Suomen taloudesta
Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) julkisti lausuntonsa Suomen taloudesta maanantaina 10. marraskuuta.
IMF:n mukaan Suomen talouskasvu on ollut hidasta, mutta kasvun odotetaan kiihtyvän ensi vuonna. Inflaation arvioidaan pysyvän kahden prosentin tuntumassa keskipitkällä aikavälillä.
IMF suosittelee Suomelle politiikkatoimia, jotka sopeuttaisivat julkista taloutta, lisäisivät osallistumista työvoimaan ja edistäisivät tuottavuuskehitystä. Pankkisektori on IMF:n mukaan vakaa, mutta esimerkiksi heikkoa asuntomarkkinatilannetta ja kotitalouksien kasvanutta velkaantumista on pidettävä silmällä.
Lausunto käsittelee tarkemmin talouden näkymiä ja riskejä, muun muassa julkista taloutta, tuottavuuden kehitystä sekä rahoitusmarkkinoita.
Lausunto on osa maaseurantaa
IMF valvoo jäsenmaidensa talouskehitystä jatkuvasti. IMF:n asiantuntijat vierailevat vuosittain jäsenmaassa tavaten laajasti erilaisia vastapuolia. Näiden nk. artikla IV -konsultaatioiden lopuksi julkaistaan lausunto IMF:n asiantuntijoiden alustavista huomioista ja suosituksista. Lopullinen raportti jäsenmaan talouden tilasta julkaistaan myöhemmin.
Lausunto perustuu keskusteluihin, joita IMF:n asiantuntijat ovat käyneet suomalaisten viranomaisten, työmarkkinaosapuolten, yksityisten rahoituslaitosten, tutkimuslaitosten ja muiden tahojen kanssa. Lausunto edustaa IMF:n asiantuntijoiden arvioita ja näkemyksiä. IMF laatii lausunnosta tiivistelmän, josta Suomen Pankki julkaisee epävirallisen käännöksen suomeksi ja ruotsiksi.
Englanninkielinen lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa sekä IMF:n verkkopalvelun Suomen maasivulla (Finland and the IMF) että Suomen Pankin verkkopalvelussa (www.suomenpankki.fi).
Tiivistelmä suomeksi (epävirallinen käännös) (PDF)
Lausunto englanniksi (PDF)
Taustatietoa Suomen Pankista ja IMF:stä.
Lisätietoja:
Ekonomisti Antti Raukola, puh. 09 183 2330, antti.raukola(at)bof.fi
Avainsanat
Linkit
Suomen Pankki
Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä.
