IMF:n lausunto Suomen taloudesta

Syyskuussa 2025 kotitaloudet sijoittivat runsaasti lisää sijoitusrahastoihin 10.11.2025 10:00:00 EET | Tiedote

Vuoden 2025 syyskuussa suomalaiset kotitaloudet tekivät enemmän merkintöjä suomalaisiin sijoitusrahastoihin kuin lunastuksia niistä[1]. Nettomääräisesti uusia sijoituksia tehtiin 376 milj. euron edestä, mikä on tilastointihistorian (vuodesta 2009 lähtien) suurin kuukauden aikana sijoitettu määrä. Tammi-syyskuun 2025 aikana sijoituksia on tehty 19 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Syyskuussa rahastotyypeistä nettomääräisesti eniten (199 milj. euroa) sijoitettiin osakerahastoihin ja toiseksi eniten (110 milj. euroa) korkorahastoihin. Uusien sijoitusten lisäksi myös kotitalouksien omistamien kotimaisten rahasto-omistusten arvo kasvoi syyskuussa, 478 milj. euroa. Syyskuussa kasvoi eniten osakerahastojen (290 milj. euroa) ja yhdistelmärahastojen arvo (106 milj. euroa). Uusien sijoitusten ja positiivisen arvon kehityksen myötä kotitalouksien sijoitukset kotimaisiin sijoitusrahastoihin olivat suurimmillaan kautta aikojen (41,6 mrd. euroa) syyskuun lopussa. Rahastosijoituksista su