HSY:n hallituksen ja yhtymäkokouksen päätökset 14.11.2025

Ennakkotiedote HSY:n hallituksen kokouksesta 14.11.2025 –alueen kotitalouksien kierrätysaste selvitetty 12.11.2025 08:02:04 EET | Tiedote

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen kokous pidetään perjantaina 14.11.2025. Samana päivänä kokoontuu myös HSY:n yhtymäkokous, joka muun muassa hyväksyy HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2026–2028. Kokouksien esityslistat on nähtävissä osoitteessa: https://hsy10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames Hallitus päättää muun muassa hankesuunnitelmien päivittämisen periaatteista sekä asiakirjamaksujen käyttöönotosta. Hallitus päättää seuraavista hankesuunnitelmista ja hankinnoista: - viemäreiden sujutuspaketin hankesuunnitelma 2026 - Helsingin Länsi-Pakilan vesihuollon saneerauksen hankesuunnitelma - Helsingin Pitäjänmäen teollisuusalueella olevan Valion alueen vesihuollon hankesuunnitelma - Espoon Nepperi–Järvenperän alueen ja Vantaan Myyrmäen Luhtitie–Pyörrekuja alueen vesihuollon rakentamisen urakoitsijan valinta. Hallitus saa tiedoksi HSY-alueen kotitalous- ja yhdyskuntajätteiden määrät ja kierrätysasteet vuonna 2024. HSY tiedottaa halli