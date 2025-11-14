HSY:n hallituksen ja yhtymäkokouksen päätökset 14.11.2025
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallitus päätti muun muassa hyväksyä hankesuunnitelmien päivittämisen periaatteet ja ottaa käyttöön asiakirjamaksut niiltä osin, kun ne eivät ole julkisuusperiaatteen mukaisesti maksuttomia. HSY:n yhtymäkokous päätti hyväksyä HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2026–2028.
Hallitus päätti hyväksyä seuraavat hankesuunnitelmat ja hankinnat:
- viemäreiden sujutuspaketin hankesuunnitelma 2026
- Helsingin Länsi-Pakilan vesihuollon saneerauksen hankesuunnitelma
- Helsingin Pitäjänmäen teollisuusalueella olevan Valion alueen vesihuollon hankesuunnitelma
- Espoon Nepperi–Järvenperän alueen ja Vantaan Myyrmäen Luhtitie–Pyörrekuja alueen vesihuollon rakentamisen urakoitsijaksi valittiin VM Suomalainen Oy.
Hallituksen kokouksessa ja yhtymäkokouksessa käsitellyt muut asiat päätettiin ehdotusten mukaisesti. Lisätietoa aiemmista sekä muista käsitellyistä asioista on saatavilla esityslistoilta, ja ne julkaistaan myöhemmin myös pöytäkirjossa: https://hsy10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames
HSY tiedottaa erillisillä tiedotteilla HSY-alueen kotitalous- ja yhdyskuntajätteiden määristä ja kierrätysasteista vuonna 2024 sekä yhtymäkokouksen hyväksymästä HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2026–2028.
Ystävällisin terveisin
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
viestintäjohtaja Riitta-Liisa Hahtala
www.hsy.fi
