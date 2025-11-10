Sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelustrategia- ja palveluverkkoesityksiin tuli laajasti kommentteja
Keski-Suomen hyvinvointialue kiittää kaikkia asukkaita, henkilöstöä, kuntia, järjestöjä ja muita sidosryhmiä aktiivisesta osallistumisesta sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelustrategian ja palveluverkon valmisteluun.
Lausuntoaika päättyi 5.11. Lausuntopalvelu.fi:n kautta saatiin noin 70 lausuntoa, otakantaa.fi-palvelun kautta vajaa 500 kommenttia ja joitakin kymmeniä paperilomaketta sosiaali- ja terveysasemilta. Lisäksi asukkaat ja sidosryhmät osallistuivat keskusteluun alueellisissa asukastilaisuuksissa, joita järjestettiin kuusi kappaletta sekä paikan päällä että etäyhteyksin.
- Lämmin kiitos jokaisesta palautteesta. Saadut palautteet, keskustelut ja näkemykset ovat arvokkaita. Tähän mennessä on tullut myös kymmenkunta adressia. Käymme palautteet huolellisesti läpi ja täydennämme vaikutusten arviointia, kertoo vs. hyvinvointialuejohtaja Kati Kallimo.
Näkökulmia esitysten vaikutusten arviointiin
Palvelustrategian ja palveluverkon toisen vaiheen lausuntovaiheen kommentit kootaan yhteen ja ne toimivat päätöksenteon tukena. Palvelustrategiasta ja palveluverkkoesityksestä on tehty myös vaikutusten ennakkoarviointi. Saadun palautteen myötä syvennetään vaikutusten ennakkoarviointia.
- Olemme myös saaneet arviointimenettelystä toimenpide-ehdotuksen, jonka mukaan palveluverkkopäätöksellä on säästettävä 18,6 miljoonaa euroa vuosittain, sanoo Kallimo.
- Taloudellinen paine on kova. On hyvä tunnistaa, että talouden tasapainoon saattamisen näkökulmasta palvelustrategia antaa hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluille tukea siihen, kuinka sopeutustoimien lisäksi toimintaa uudistamalla saamme kustannuskehityksen kääntymään, kertoo strategiajohtaja Anu Pihl.
Hyvinvointialueen aluevaltuusto päättää palvelustrategiasta ja palveluverkosta 9.12.2025. Aluehallitus käsittelee palvelustrategia- ja palveluverkkoesityksiä 25.–26.11. ja antaa päätösesityksen aluevaltuustolle.
Lue lisää: www.hyvaks.fi/palveluverkko
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
