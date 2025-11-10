Sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelustrategia- ja palveluverkkoesityksiin tuli laajasti kommentteja

Lausuntoaika päättyi 5.11. Lausuntopalvelu.fi:n kautta saatiin noin 70 lausuntoa, otakantaa.fi-palvelun kautta vajaa 500 kommenttia ja joitakin kymmeniä paperilomaketta sosiaali- ja terveysasemilta. Lisäksi asukkaat ja sidosryhmät osallistuivat keskusteluun alueellisissa asukastilaisuuksissa, joita järjestettiin kuusi kappaletta sekä paikan päällä että etäyhteyksin.

- Lämmin kiitos jokaisesta palautteesta. Saadut palautteet, keskustelut ja näkemykset ovat arvokkaita. Tähän mennessä on tullut myös kymmenkunta adressia. Käymme palautteet huolellisesti läpi ja täydennämme vaikutusten arviointia, kertoo vs. hyvinvointialuejohtaja Kati Kallimo.

Näkökulmia esitysten vaikutusten arviointiin

Palvelustrategian ja palveluverkon toisen vaiheen lausuntovaiheen kommentit kootaan yhteen ja ne toimivat päätöksenteon tukena. Palvelustrategiasta ja palveluverkkoesityksestä on tehty myös vaikutusten ennakkoarviointi. Saadun palautteen myötä syvennetään vaikutusten ennakkoarviointia.

- Olemme myös saaneet arviointimenettelystä toimenpide-ehdotuksen, jonka mukaan palveluverkkopäätöksellä on säästettävä 18,6 miljoonaa euroa vuosittain, sanoo Kallimo.

- Taloudellinen paine on kova. On hyvä tunnistaa, että talouden tasapainoon saattamisen näkökulmasta palvelustrategia antaa hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluille tukea siihen, kuinka sopeutustoimien lisäksi toimintaa uudistamalla saamme kustannuskehityksen kääntymään, kertoo strategiajohtaja Anu Pihl.

Hyvinvointialueen aluevaltuusto päättää palvelustrategiasta ja palveluverkosta 9.12.2025. Aluehallitus käsittelee palvelustrategia- ja palveluverkkoesityksiä 25.–26.11. ja antaa päätösesityksen aluevaltuustolle.



Lue lisää: www.hyvaks.fi/palveluverkko