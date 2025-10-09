Toimistojen ja tuotannollisten kiinteistöjen markkina kaipaisi suhdanteen tukea – hotellimarkkinassa piristymistä
Taloudellinen ja geopoliittinen epävarmuus on hidastanut toimistomarkkinan toipumista. Halutuimmissa toimistokiinteistöissä vuokrien nousu on kuitenkin vahvaa ja käyttöasteet korkealla. Liiketilasektorilla polarisaatio syvenee ja menestyjät erottuvat joukosta. Tuotannollisissa kiinteistöissä tilankysyntä on vaisua, mutta näkymät ovat valoisat. Suomen hotellimarkkina on piristynyt ja matkailijamäärän kasvun odotetaan jatkuvan. Monessa kaupungissa hotellien huonekäyttöasteet ovat pysyneet edelleen alle koronaa edeltävien vuosien.
Toimistotilojen kysyntä väheni – talouskasvusta ei tullut toivottua tukea toimistomarkkinaan
Odotettua heikompi talouskasvu ja heikkenevä työllisyystilanne vähentävät toimistotilojen kysyntää tänä vuonna. Prime-toimistojen osalta vuokrausmarkkina on piristynyt ja näissä kiinteistöissä tilankysynnän, vuokrien ja käyttöasteiden kehitys on vahvaa. Sen sijaan heikommilla sijainneilla tai heikompikuntoisissa tiloissa vuokraus on haasteellista ja vajaakäyttö korkealla. Pääkaupunkiseudulla toimistotilojen vajaakäyttö kasvoi edelleen kolmannella kvartaalin lopussa. Kuitenkin Grade A -toimistotilojen vajaakäyttö on huomattavasti alhaisempaa.
Liiketilojen kiinteistökauppavolyymi kasvussa
Liiketilasektorilla polarisaatio syvenee ja menestyjät, kuten välttämättömyyshyödykkeitä, kauneuden ja hyvinvoinnin sekä kuntoilun ja urheilun palveluita tarjoavat, erottuvat edukseen. Liiketilojen vajaakäyttö on pysynyt matalalla. Liiketilatransaktioiden määrä on kasvanut selvästi alkuvuoden aikana. Sijoittajakysyntä tällä sektorilla kohdistuu eniten päivittäistavarakauppa- ja halpakauppavetoisiin kohteisiin sekä kauppakeskuksiin.
Tuotannollisten kiinteistöjen markkina odottaa myös suhdannetilanteen kohentumista, mutta lyhyen ja pitkän aikavälin näkymät ovat valoisat. Yritysten tavoitteet optimoida toimitusketjuja tukevat erityisesti modernien logistiikkakiinteistöjen kysyntää. Suurissa kaupungeissa vajaakäyttöasteet ovat nousseet vuodentakaiseen verrattuna, mutta vajaakäyttö on pysynyt verrattain matalalla tasolla.
Suomen hotellimarkkina piristynyt ja matkailijamäärän kasvun odotetaan jatkuvan
Hotelliyöpymisten määrä kasvoi Suomessa alkuvuoden aikana ja kasvun odotetaan jatkuvan. Erityisesti Euroopasta, Aasiasta ja Amerikasta tulevien matkailijoiden yöpyminen on ollut selkeästi kasvussa. Kysyntä on piristynyt erityisesti Helsingissä, mutta huonehintojen ja käyttöasteiden kehitystä jarruttaa lisääntynyt tarjonta. Helsingissä hotellien keskimääräinen käyttöaste jäi kuluvan vuoden toisella kvartaalilla selvästi alle muiden Pohjoismaisten pääkaupunkien. Monessa kaupungissa hotellihuoneiden hinnat, liikevaihto per huone ja käyttöaste ovat edelleen alle koronaa edeltävien vuosien tason, vaikka kuluvana vuonna kehitys on ollut myönteistä. Kaupungeista poikkeuksen tekee Rovaniemi, jossa markkina on huomattavasti tasapainoisempi ja huoneiden hinnat sekä liikevaihto per huone ovat selkeästi muita matkailukaupunkeja korkeammalla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Julia RuotsiPääekonomistiPuh:0503273660julia.ruotsi@rakli.fi
Liitteet
Tietoja julkaisijasta
Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry on maamme kattavin ja vaikuttavin ammattimaisten kiinteistönomistajien ja rakennuttajien järjestö. Valvomme jäsentemme etua, osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä teemme työtä kestävän elinympäristön puolesta. Tarjoamme myös tutkittua tietoa vastuullisen päätöksenteon tueksi sekä kehitämme toimialaa ja jäsentemme osaamista.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Rakli
Kiinteistöalalle uusi energiatehokkuussopimus – tällä kaudella ala ylitti tavoitteensa jo ennen määräaikaa9.10.2025 11:30:00 EEST | Tiedote
Vuonna 2026 alkavaan uuteen kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen on jo lähtenyt mukaan 35 kiinteistöalan yritystä ja yhteisöä. Sopimus on osoittautunut hyväksi keinoksi tehostaa energiankäyttöä: tämän vuoden lopussa päättyvällä sopimuskaudella kiinteistöala ylitti tavoitteensa jo ennen määräaikaa.
Nuoret suhtautuvat entistä myönteisemmin vuokra-asumiseen8.10.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Suomalaisilla on positiivinen mielikuva vuokra-asumisesta. Vuokra-asumiseen liitetään yleisesti myönteisiä mielikuvia, kuten helppous, vaivattomuus ja huolettomuus. Nuorten mielikuvissa vuokra-asuminen näyttäytyy aiempaa positiivisemmassa valossa. Erityisesti he arvostavat vuokra-asumisen joustavuutta. 87 prosenttia kokee vuokra-asumisen tämänhetkisessä asunnossaan turvalliseksi. Rakli teettämään Vuokra-asumisen mielikuvatutkimukseen vastasi 2003 suomalaista loppukeväästä 2025.
Helsinki Research Forum: Pääkaupunkiseudun toimistotilojen vajaakäyttö kasvussa6.10.2025 13:33:53 EEST | Tiedote
Pääkaupunkiseudun keskeisillä toimistoalueilla oli syyskuun 2025 lopussa tyhjää toimistotilaa 750 000 neliömetriä. Keskimääräinen vajaakäyttöaste oli 17,1 prosenttia. Vajaakäyttö väheni merkittävästi Aviapoliksessa ja nousi Sörnäisissä. Myös Grade A -toimistojen keskimääräinen vajaakäyttöaste kasvoi ja on noin 9,8 prosenttia.
Raklin suhdannekatsaus: Rakentamisen kehitys odotettua heikompaa – asuinrakentamisen toipuminen takkuaa2.9.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Rakentamisen kasvu jää vaisuksi tänä vuonna. Asuinrakentaminen matelee edelleen pohjalukemissa ja toipuminen tapahtuu odotettua hitaammin. Kiinteistösijoitusmarkkina on selvässä kasvussa ja kuluvan vuoden ennustetta on nostettu merkittävästi. Yhdysvaltojen ja EU:n välisellä tullisopimuksella olisi merkittäviä vaikutuksia Suomen talouteen ja kiinteistö- ja rakentamisalaan.
Helsinki Research Forum: Pääkaupunkiseudun toimistotilojen vajaakäyttö edellisen kvartaalin tasolla30.6.2025 09:15:00 EEST | Tiedote
Pääkaupunkiseudun keskeisillä toimistoalueilla oli kesäkuun 2025 lopussa tyhjää toimistotilaa 720 000 neliömetriä. Keskimääräinen vajaakäyttöaste oli edellisen kvartaalin tasolla, eli 16,4 prosenttia. Vajaakäyttö väheni merkittävästi Hakaniemessä ja nousi Keilaniemessä. Grade A -toimistojen keskimääräinen vajaakäyttöaste on noin 8,7 prosenttia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme