Kysely: Nämä ovat yleisimmät remonttivirheet

Kyselyyn tuli yhteensä 397 vastausta. Vastaajista 76,8 % oli teettänyt viimeisimmän remonttinsa remonttiyrityksellä ja 23,2 % oli toteuttanut remontin itse. 59,4 % remonteista oli toteutettu viimeisen 6kk aikana. Hieman alle puolet (47,4%) remonteista tehtiin omakotitaloon.

Vaikka yleisesti remontteihin ja niiden lopputuloksiin oltiin tyytyväisiä, vastauksissa nousi esiin myös kuusi selkeää ongelmakohtaa. Näitä olivat urakoitsijan valinta, kirjallisen sopimuksen puute, aikataulu- ja budjetointiongelmat, suunnittelun ja valmistautumisen puute, kilpailutuksen laiminlyönti sekä ongelmat materiaalivalinnoissa.

1. Urakoitsijan valinta

Vastauksissa toistui usein urakoitsijan valintaan liittyvät ongelmat, erityisesti työn laadun osalta. Osa vastaajista kertoi kokeneensa, että valitsi urakoitsijan turhan hätäisesti.

Lisäksi vastauksissa nousi usein esiin, että halvin ei välttämättä aina ollut paras vaihtoehto.

Kommentteja:

“Olisi pitänyt olla rehellisempi urakan tehneen työn jälkeen. Turha harmitella jälkeenpäin kun saumausväri oli liian tumma ja muutenkin oli tullut lattiaan kolhuja..” “Talon ulkomaalaus hutiloidusti tehty firmalta, piti maalata osa uudelleen” “Urakoitsija sanoi, että on kokemusta, jota ei ollutkaan. Työn laatu erittäin huonoa. Toinen yritys korjasi ensimmäisen lukuun.”

2. Kirjallisen sopimuksen puute

Toinen yleinen ongelma oli kirjallisen sopimuksen puuttuminen. Kirjallinen sopimus suojaa ongelmatilanteissa kaikkia osapuolia suullista sopimusta paremmin.

Kommentteja:

“Olisi pitänyt tehdä kirjallinen allekirjoitettu sopimus, koska urakoitsija luisti kaikesta mahdollisesta vastuusta jälkeenpäin.” “Kolmeen kertaan kysyin sopimuksen tekemistä ja se aina vaan jäi, ja kun kiire oli, talon täysremontti aloitettiin. Ei ollut osaavat tekijät, aikataulu ja budjetti petti ja valvonta oli höpön höpöä, sitä ei ollut. Olisi ensimmäisen viikon jälkeen pitänyt laittaa stoppi hommalle.” “Vaadin kirjallista sopimusta, mutta remonttiyhtiö sanoi, ettei sellaista tarvita. Painostuksen edessä taivuin. Laskutuksesta tuli sitten iso riita. Ensi kerralla ihan kaikki paperille ja nimet alle, vaikka yrityksen johto sanoisi mitä!”

3. Aikataulu- ja budjetointiongelmat

Aikataulujen venyminen ja yllättävät lisäkulut aiheuttavat monelle remontoijalle päänvaivaa. Pahimmillaan nämä ongelmat voivat johtaa jopa siihen, että työ jää kesken.

Kommentteja:

“Kylpyhuone-saunaremontissa aikataulu venyi. Odotettiin aina seuraavan vaiheen tekijöitä ja tilanne seisoi. Asukkaalle hermostuttavaa.” “Keittiöremontissa oli töitä jotka veivät pitempään kuin oli suunniteltu, eli remontti jatkui vielä pari viikkoa kun olimme muuttaneet takaisin väliaikaisesta asunnosta omaan asuntoon. Olisi pitänyt sopia tarkemmin aikataulut, koska olimme jo putkiremontin/linjasaneerauksen takia olleet poissa kotoa ja tämän jälkeen alkoi keittiöremontti.” "Aikataulutus on haastavaa kun pitää sovittaa yhteen remonttifirma, putkimies ja sähkömies. Vaikka kyseessä on yhdessä keittiöasennuksia tekevät yritykset, nähtävästi silti jää epäselväksi mitä on tarkoitus tehdä, milloin ja miten se vaikuttaa muiden työhön."

4. Suunnittelun ja valmistautumisen puute

Moni vastaaja oli ryhtynyt remonttiin ilman tarpeeksi perusteellista valmistautumista. Tällöin remontin suunnittelu jäi vajavaiseksi, mikä taas johti epätoivottuihin yllätyksiin remontin aikana.

Kommentteja:

“Sähkösaneerauksessa olisi pitänyt panostaa ennakkosuunnitteluun. Lopputulos olisi ollut parempi.” “En selvittänyt tarpeeksi hyvin etukäteen asioita, minkä vuoksi remontin aikana paljastui yllätyksiä, jotka vaikuttivat lopputulokseen.” "Suunnitteluun olisi pitänyt varata enemmän aikaa."

5. Kilpailutuksen laiminlyönti

Kyselyssä kävi ilmi, että moni olisi jälkikäteen toivonut panostaneensa enemmän kilpailutukseen. Yleisimpiä kilpailutukseen liittyviä ongelmia oli, että eri toimijoita ei vertailtu tarpeeksi, otettiin ensimmäinen tarjous vastaan tai luotettiin yhteen toimijaan ilman vaihtoehtoja.

Kommentteja:

“Useampien firmojen kilpailutus jäi viimeisessä remontissa tekemättä.” “Ensimmäisten urakoiden kilpailutusta en älynnyt tehdä” “Olisi pitänyt vertailla tarjouksen antajia tarkemmin”

6. Materiaalien valinta

Materiaalien valinnan vaikeus nousi esiin useissa vastauksissa. Esimerkiksi materiaalien laatu, menekin laskeminen sekä se, että remontin tilaaja kuunteli urakoitsijan suosituksia omien toiveidensa sijaan, kadutti monia jälkikäteen.

Kommentteja:

“Remonttiin tarvittavien materiaalien liian aikainen hankinta. Näistä osa pääsi vanhenemaan ennen käyttöä” “Useita vuosia sitten annoin asentaa vanhan parketin päälle laminaattia, koska remonttimies sitä ehdotti ja vakuutteli sen olevan ”hyvä” ratkaisu. No, ei ollut. Sitä päätöstä kaduin kauan.” “Laskelmien tekeminen materiaaleissa..tuli liikaa”

Itse toteutettujen remonttien suurimmat virheet

Itse toteutettuhin remontteihin oltiin yleisesti suhteellisen tyytyväisiä, koska remonttia oli lähdetty toteuttamaan itse lähinnä silloin kun tiedettiin oman ammattitaidon riittävän.

Virheitä sattui kuitenkin myös tee-se-itse remontoijille. Yleisimpiä ongelmia olivat esimerkiksi työvaiheiden jättäminen välistä sekä työn vaativuuden aliarviointi.

Kommentteja:

“Maalaaminen ei ollutkaan niin helppoa kuin luulin. Ammattilaiselle tuli tasaisempi jälki seuraavassa remontissa.” "Rakensin mökille vajan "pitkästä tavarasta" ja peltikatolla. En laittanut peltikaton alle aluskatetta, joten kondenssivettä tippui syksyllä ja keväällä lattialle. Katto piti purkaa ja asentaa aluskate, minkä jälkeen pellit takaisin katolle." “Remontti oli työläs tehdä, olisi ollut parempi teettää vieraalla” "Itse tehty lautaparkettilattia, ei istunut täydellisesti. Sivuseinän toisessa päädyssä näkyi hieman aluslattiaa, eikä listakaan sitä peittänyt. Sahasin silloin lankut käsisahalla."

Kyselyn datasta

Kysely toteutettiin sähköisenä ja kutsu kyselyyn lähetettiin niille käyttäjille, jotka olivat jättäneet tarjouspyynnön Urakkamaailmaan 30.10.2023 - 29.10.2025 välisenä aikana. Lisäksi kutsu lähetettiin Urakkamaailman uutiskirjeen tilaajille.