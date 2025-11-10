Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialueen strategian ja pelastustoimen palvelutasopäätöksen sekä linjasi talousvalmistelua

Aluevaltuusto linjasi taloussuunnitelman valmistelua: alijäämien kattamiseen tarvitaan lisäaikaa

Hyvinvointialuelain mukaan Pohteen on katettava ensimmäisten toimintavuosien aikana syntyneet alijäämät vuoden 2026 loppuun mennessä. Valmisteilla on lainsäädännön muutos, jonka mukaan talouttaan täysimääräisesti tasapainottaville hyvinvointialueille voidaan myöntää 1–2 vuotta lisäaikaa alijäämien kattamiseen. Tämä edellyttää positiivista tulosta vuonna 2025.

Pohde on arvioinut, että alijäämiä ei pystytä kattamaan vuoden 2026 loppuun mennessä siten, että järjestämisvastuuseen kuuluvat palvelut eivät vaarannu. Lisäaikaa alijäämien kattamiseen tarvitaan myös erikoissairaanhoidon hoitojonojen purkamiseksi.

− On ollut tärkeää, että Pohde on tasapainottanut taloutta nopeasti ja välttynyt arviointimenettelyltä. Olemme saaneet pitää päätösvallan alueellamme. Nyt olemme kuitenkin tilanteessa, jossa alijäämien kattaminen lainmukaisessa ajassa vaatisi niin suuret sopeutustoimet, että se vaarantaisi alueen asukkaiden palvelut. Kahden vuoden lisäajalla voimme toimia vastuullisesti palvelut turvaten ja sisältölakeja noudattaen, toteaa hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma.

Aluevaltuusto päätti antaa aluehallitukselle ohjeen, jonka mukaan Pohteen talousarvio ja -suunnitelma vuosille 2026–2028 laaditaan siten, että kertyneet alijäämät ovat katettuna viimeistään vuonna 2028.

Lisäksi aluevaltuusto merkitsi tiedoksi tarkentuneen kustannusarvion erikoissairaanhoidon hoitojonojen purkamiseksi. Arvio lisäkustannuksista vuonna 2026 on noin 10 miljoonaa euroa.

Strategia suuntaa katseen tulevaan

Hyvinvointialuelaki ohjaa hyvinvointialueita tarkistamaan strategiansa kerran valtuustokaudessa. Pohteen strategian päivitystä on valmisteltu keväästä 2025, kun uusi aluevaltuusto aloitti työnsä. Strategian päivittämisessä on hyödynnetty työpajoja, kyselyjä ja seminaareja sekä palaute- ja lausuntokierroksella kerättyjä näkemyksiä. Työskentelyyn on osallistunut iso joukko Pohteen henkilöstöä, luottamushenkilöitä, asukkaita sekä muita keskeisiä sidosryhmiä.

Strategian päivityksessä Pohteelle määriteltiin visio vuoteen 2030. Se kuuluu: Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta – yhdessä tehden, oikeaan aikaan ja vaikuttavasti. Palvelulupaus on uudistettu muotoon: Tukenasi, kun sitä tarvitset. Myös Pohteen arvot on päivitetty aiemman strategian pohjalta saadun palautteen perusteella. Ne ovat: Arvostamme jokaista, Kohtaamme yhdenvertaisesti ja Uudistamme vastuullisesti.

Strategiassa on kolme painopistettä: Ihmistä varten, Hyvinvoivat osaajat ja Vaikuttavasti uutta. Painopisteiden ja niihin sisältyvien tavoitteiden avulla huomio suunnataan asioihin, joissa Pohteen on tärkeää onnistua. Painopisteitä ja tavoitteita on tiivistetty, jotta strategian keskeiset valinnat nousevat selkeästi esiin. Onnistumista mitataan indikaattoreilla, jotka pohjautuvat kansallisiin mittareihin.

− Hyvinvointialuestrategia on tärkein asiakirjamme, ja sen jokainen sana on huolella punnittu. Visioon sisältyvät olennaiset sanat: yhdessä tehden, oikeaan aikaan ja vaikuttavasti. Strategia tiivistää olemassaolomme tarkoituksen: toimimme alueen asukkaita varten. Henkilöstö on tärkein voimavaramme, summaa aluevaltuuston puheenjohtaja Matti Soronen.

Palvelutasopäätös kuvaa, kuinka pelastustoimen tehtävät järjestetään alueella

Pelastustoimen palvelutasopäätös perustuu lakiin pelastustoimen järjestämisestä. Palvelutasopäätös on hyvinvointialueen pelastustoimen lakisääteinen päätös siitä, kuinka se järjestää pelastustoimen lakisääteiset ja muut sovitut tehtävät alueellaan.

Lakisääteisiä tehtäviä ovat muun muassa pelastustoimelle kuuluva ohjaus, neuvonta, turvallisuusviestintä, valvonta, pelastustoiminta ja tietyt väestönsuojeluun liittyvät tehtävät. Erikseen päätettäviin ja sovittaviin tehtäviin lukeutuu muun muassa ensihoitopalvelua tukeva ensivastetoiminta.

Turvallisuus- ja valmiuslautakunta on valmistellut pelastustoimen palvelutasopäätöstä vuosille 2026–2029 yhteistyössä pelastusjohtajan kanssa. Lautakunta hyväksyi palvelutasopäätösluonnoksen lausuntokierrokselle elokuussa ja esityksen aluehallitukselle lokakuussa. Aluevaltuusto hyväksyi palvelutasopäätöksen.

Muita päätöksiä

Aluevaltuusto päätti myöntää eron Katri Hyväriselle yksilöasioiden jaoston 2 jäsenyydestä ja valitsi jaostoon uudeksi jäseneksi Antero Aulakosken jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Aluevaltuusto päätti myöntää eron Päivi Hirssolle tulevaisuuslautakunnan varsinaisen jäsenen tehtävästä ja valitsi tulevaisuuslautakuntaan uudeksi jäseneksi Suvi Puhdon ja varajäseneksi Emilia Huuskon 31.5.2027 saakka.

Lisäksi merkittiin tiedoksi aluevaltuuston kokousaikataulu vuodelle 2026 ja saapuneet aloitteet.

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluevaltuusto kokoontuu seuraavan kerran 15.12.2025.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluevaltuuston sivulta.