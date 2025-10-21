Jänispupun ja Valkoisen Karhun seikkailut – Lämmin satu syntyi rakkaudesta, luonnosta ja unesta

Teoksesta

Kirja kertoo kahdesta eläinhahmosta, vilkkaasta jäniksestä ja mietteliäästä karhusta, jotka kohtaavat sattumalta ja lähtevät yhdessä maagiseen seikkailuun. Vaikka hahmot eivät lähtökohdiltaan luulisi ystävystyvän, universumin johdatuksesta niin kuitenkin tapahtuu.

Tarinan taustalla on Hannan ja Jan-Erikin oma rakkaustarina ja neljässä vuodessa yhdessä koetut seikkailut. Kirjan tapahtumat ja paikat ovat syntyneet suoraan kirjoittajapariskunnan elämän inspiroimina.

Kirjan kantavina teemoina ovat rakkaus luontoon ja taito heittäytyä hetkeen. Arki ja fantasia ovat tasapainossa. Teosta voisi kuvailla taianomaisen romanttiseksi ja opettavaiseksi saduksi.

Kustantajan kommentti:

”Jänispupun ja Valkoisen Karhun seikkailut oli, parantumaton romantikko kun olen, saatava kokoelmiimme. Tekijöiden rakkaustarina yksinkertaisesti kosketti minua. Pidellessäni valmista teosta kädessäni, tekijöiden siihen upottama syvä rakkaus vakuutti minut siitä, että sen vaatimat uhraukset olivat täysin sen arvoisia”

Tarina soveltuu lapsille n. 5-vuotiaasta alkaen.

Kirjailijoista

Kirjailijapariskunta on työelämässäkin luova: Jan-Erik työskentelee hierojana Turussa, ja Hanna tekee suunnittelu- ja ompelutyötä kierrätyshuiveista. Vapaa-ajallaan he harrastavat joogaa, retkeilyä ja matkustelua.

Pariskunnan rakkaustarinasta syntyi samanaikaisesti kirjaidean kanssa upcycling-vaatemallisto, jonka tunnusmerkki sulka on mukana myös kirjan seikkailussa.

Kirjan tiedot:

Nimi: Jänispupun ja Valkoisen Karhun seikkailut

Kirjailijat: Hanna Perho ja Jan-Erik Kylkis

Kustantaja: Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy

Julkaisuvuosi: 2025

Sivumäärä: 82

ISBN: 9789527603239

Saatavilla: kirjakaupoista ja verkkokaupoista kautta maan 11.11.2025

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:



Jan-Erik Kylkis, tekijä

+358 400644906

janerikkylkis@gmail.com



Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy

+35825122172

info@calidriskustannus.fi

https://www.calidriskustannus.fi/