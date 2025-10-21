Calidris Kustannus

Jänispupun ja Valkoisen Karhun seikkailut – Lämmin satu syntyi rakkaudesta, luonnosta ja unesta

12.11.2025 11:17:19 EET | Calidris Kustannus | Tiedote

Jaa

Kirjailijakaksikko Hanna Perho ja Jan-Erik Kylkis julkaisevat lämminhenkisen, ja humoristisen esikoisteoksensa "Jänispupun ja Valkoisen Karhun seikkailut". Heidän rakkaustarinaansa perustuva teos on maagisella mystisyydellä maustettu kertomus hetkeen heittäytymisestä, ystävyydestä ja rohkeudesta.

Jänispupu ja Valkoinen Karhu tanssittavat toisiaan. Kirja kannustaa hyväksymään toisen juuri sellaisena kuin on.
Jänispupu ja Valkoinen Karhu tanssittavat toisiaan. Kirja kannustaa hyväksymään toisen juuri sellaisena kuin on.

Teoksesta

Kirja kertoo kahdesta eläinhahmosta, vilkkaasta jäniksestä ja mietteliäästä karhusta, jotka kohtaavat sattumalta ja lähtevät yhdessä maagiseen seikkailuun. Vaikka hahmot eivät lähtökohdiltaan luulisi ystävystyvän, universumin johdatuksesta niin kuitenkin tapahtuu.

Tarinan taustalla on Hannan ja Jan-Erikin oma rakkaustarina ja neljässä vuodessa yhdessä koetut seikkailut. Kirjan tapahtumat ja paikat ovat syntyneet suoraan kirjoittajapariskunnan elämän inspiroimina.

Kirjan kantavina teemoina ovat rakkaus luontoon ja taito heittäytyä hetkeen. Arki ja fantasia ovat tasapainossa. Teosta voisi kuvailla taianomaisen romanttiseksi ja opettavaiseksi saduksi.

Kustantajan kommentti:

”Jänispupun ja Valkoisen Karhun seikkailut oli, parantumaton romantikko kun olen, saatava kokoelmiimme. Tekijöiden rakkaustarina yksinkertaisesti kosketti minua. Pidellessäni valmista teosta kädessäni, tekijöiden siihen upottama syvä rakkaus vakuutti minut siitä, että sen vaatimat uhraukset olivat täysin sen arvoisia”

Tarina soveltuu lapsille n. 5-vuotiaasta alkaen.

Kirjailijoista

Kirjailijapariskunta on työelämässäkin luova: Jan-Erik työskentelee hierojana Turussa, ja Hanna tekee suunnittelu- ja ompelutyötä kierrätyshuiveista. Vapaa-ajallaan he harrastavat joogaa, retkeilyä ja matkustelua.

Pariskunnan rakkaustarinasta syntyi samanaikaisesti kirjaidean kanssa upcycling-vaatemallisto, jonka tunnusmerkki sulka on mukana myös kirjan seikkailussa.

Kirjan tiedot:
Nimi: Jänispupun ja Valkoisen Karhun seikkailut
Kirjailijat: Hanna Perho ja Jan-Erik Kylkis
Kustantaja: Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy
Julkaisuvuosi: 2025
Sivumäärä: 82
ISBN: 9789527603239
Saatavilla: kirjakaupoista ja verkkokaupoista kautta maan 11.11.2025

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:


Jan-Erik Kylkis, tekijä
+358 400644906
janerikkylkis@gmail.com


Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy
+35825122172
info@calidriskustannus.fi
https://www.calidriskustannus.fi/

Avainsanat

saturakkausystävyysluontoseikkailu

Yhteyshenkilöt

Calidris Kustannus julkaisee kaikkien genrejen edustajien laadukkaimmat teokset

Olemme riippumaton ruotsalaislähtöinen kustantamo, ja julkaisemme laadukasta kirjallisuutta kirjailijan ehdoilla. Arvoina meillä on tärkeimpinä luotettavuus, läpinäkyvyys, sekä taiteilijan vapaus.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Calidris Kustannus

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye