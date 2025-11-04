Presidentti Stubb tutustuu vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen Hälvälässä

President Stubb på besök till Norra Savolax 4.11.2025 13:05:11 EET | Pressmeddelande

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 75/2025 4.11.2025 Republikens president Alexander Stubb kommer att besöka Norra Savolax 11–12 november 2025. Besöket inleds på tisdag i Idensalmi, där programmet börjar med ett besök i högstadieskolan Juhani Ahon koulu. Presidenten kommer att få se elevuppträdanden och svara på elevernas frågor. Efter skolbesöket träffar presidenten ortsbor vid ett evenemang för allmänheten i idrottshallen i Idensalmi kl. 14.15. Dagen fortsätter med företagsbesök hos Olvi och Ponsse. Olvi är ett finländskt bryggeriföretag grundat 1878 i Idensalmi. Ponsse är en av världens största tillverkare av skogsmaskiner för avverkning enligt kortvirkesmetoden. Företagets huvudkontor och fabrik ligger i Vieremä. Under besöken kommer presidenten att träffa personal och visas runt i produktionslokalerna. På onsdag besöker president Stubb Kuopio. Dagen inleds vid Räddningsinstitutet där presidenten träffar studerande och får se hur en räddningsövning går till i praktiken.