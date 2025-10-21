Tampereen Kirjafestarit tuo kirjallisuuden ja musiikin juhlan Tampere-taloon – Sanna Marin, Sauli Niinistö ja Jussi Halla-aho päävieraiden joukossa

Tampereen Kirjafestarit 2025 julkisti ensimmäiset esiintyjänsä jo kesäkuussa, ja tapahtuman verkkosivulla on nyt nähtävillä esiintyjien salit ja esiintymisajat. Tänä vuonna Kirjafestareilla tavataan politiikan ajankohtaisten nimien lisäksi jälleen runsaasti nimekkäitä suosikkikirjailijoita sekä tekijöitä tieteen, taiteen, tutkimuksen, historian ja kulttuurin huipulta.

Uutuutena 29.–30. marraskuuta 2025 järjestettävät Tampereen Kirjafestarit tarjoaa viikonlopun aikana yhdellä lipulla kolme innostavaa ja laadukasta messutapahtumaa – mukana Kirjafestareilla ovat ensimmäistä kertaa Tampereen Antikvaariset Kirjafestarit ja laajat äänilevyihin ja audiotuotantoon keskittyvät Levyfestarit.

Kirjafestareille saapuvista vieraista kaunokirjallisuuden odotetuimpia edustajia ovat muiden muassa elämäkerrallisen Taskupainos-teoksen Anna Leena Härkösen elämästä kirjoittaneet Anna-Leena Härkönen ja Katja Kallio, arkkitehti Eliel Saarisen vaimosta kiitetyn biofiktiivisen Mathilda-romaanin kirjoittanut Milla Ollikainen, uuden romaaninsa Lumenlaulaja julkaiseva Emmi Itäranta, kesällä Huomenna kerron kaiken -teoksensa julkaissut Juha Itkonen, Marjo Niemi ylistäviä arviota keränneellä Pienen budjetin sotaelokuva -teoksellaan ja Johanna Sinisalo uutuuskirjallaan Joutsenlaulu.

Elämäkerrat kiinnostavat

Tietokirjallisuuskokonaisuuksissa mukana ovat muiden muassa Moomin Characters -yrityksen hallituksen puheenjohtaja ja Tove Janssonin veljentytär Sophia Jansson omaelämäkerrallisella esikoiskirjallaan Kolme saarta – äiti, isä ja minä, toimittaja Maarit Tastula amerikansuomalaissiirtolaisten kohtaloista kertovalla Köyhää väkeä -teoksellaan ja pitkän poliittisen uran vihreiden kansanedustajana tehnyt Satu Hassi Uhma ja intohimo -nimisellä omaelämäkerrallaan.

Juha Hurme puolestaan on perehtynyt legendaarisen nuortenkirjailijan Anni Polvan elämään ja teoksiin räväkässä tietokirjassaan Suomen nuijituin nainen. Hetki sitten samaan aikaan englanniksi ja suomeksi julkaistu Sanna Marinin uutuuselämäkerta Toivo on tekoja on herättänyt jo nyt paljon julkista keskustelua, Sauli Niinistön Kaikki tiet turvaan: Sinnikkään Suomen suunta -kirjasta ja Jussi Halla-ahon ytimekkäästi nimetystä Elämäkerta-kirjasta puhumattakaan.

Tampere-talon Sopraano-salissa järjestettävillä Levyfestareilla on luvassa myös kirjallista ja akustista musiikkiohjelmaa. Lauantaina 29.11. mukana ovat esimerkiksi suosikkiyhtye Cliftersin Jiri Nikkinen kertomassa uutuuskirjastaan Clifters, Beatles ja elämäni musan parissa, Havana Blackin jäsenten ja kirjailija Tapani Baggen paneeli bändin tuoreesta historiikista sekä keskustelu Raskas Suomi – suomalaisen metallin tarina -teoksesta kirjan toimittaneiden Ari Elon, Jukka Kittilän ja Juuso Määttäsen kesken. Sunnuntaina 30.11. Levyfestarien esiintymislavaa isännöi Hearthill, Soul Tattoo ja Fox Confession -yhtyeistä tunnettu säveltäjä-muusikko-kirjailija Samuli Laiho, joka julkaisee tänä vuonna jopa kolme kaunokirjallista teosta.

Ohjelmaa lapsille ja dekkarifaneille

Duetto-salit toimivat tänä vuonna dekkareiden ja tiedettä, luontoa, historiaa, filosofiaa ja kirjallisuutta käsittelevien teosten ja keskustelujen sekä jo perinteeksi muodostuneen Ihme & Kumma -kokonaisuuden kotisaleina. Dekkarilauantai toteutetaan 29.11. Duetto 1 -salissa, kotimaisista jännityskirjailijoista esiintymässä ovat esimerkiksi Elina Backman, Päivi Alasalmi ja Anna Paldar, Max Seeck ja Tapani Bagge. Duetto 2 -salin sunnuntain aamupäivän luontoa, ilmastoa ja eläimiä käsittelevässä kokonaisuudessa on mukana esimerkiksi Anni Kytömäki joka keskustelee luonnonsuojelija Pentti Linkolasta tämän veljenpojan Hannu Linkolan kanssa Vain lintuja rakastanut -näytelmän kautta.

Sorsapuistosalin suurella kirjakauppa-alueella on perinteisesti kaksi esiintymislavaa, Sorsapuistolavalla nähdään molempina festaripäivinä ajassa puhuttavien aiheiden paneeleita, tieto-, politiikka- ja historiakirjallisuuden tekijöiden haastatteluja sekä esimerkiksi Tietokirjaraati ja Hyvät ja huonot tiedeuutiset -paneeli. Lasten ja nuortenkirjallisuuden uutuuksista kuullaan lauantaina toisella Lanulavalla, joka muuttuu sunnuntain ajaksi Populavaksi populaarikulttuuriiin keskittyvän ohjelmistonsa myötä.

Lauantain lasten ohjelmassa Tatun ja Patun kuulumisista tulevat piirtämään Aino Havukainen ja Sami Toivonen, mukana aamupäivässä on paljon muutakin lapsille suunnattua osallistavaa ja toiminnallista ohjelmaa suosikkihahmoja, kuten muumeja, Koiramiestä ja Supermarsua unohtamatta. Lisäksi mukana molempina Kirjafestaripäivinä on lasten ja eläinten ystävien iloksi lukukoiria, joiden kanssa voi hengähtää messuhälinästä koiria rapsutellen ja niille lueskellen.

Sunnuntaina Populavalla tavataan muun muassa myös Mokoma-yhtyeen laulajanakin tunnettu kirjailija Marko Annala kertomassa tänä vuonna ilmestyneestä Ylva-romaanistaan, Kokkolan Ykspihlajan hyväntekijä ja yhteisöllistäjä Outi Airola ja Heikki Nevala taikuri Solmu Mäkelän elämäkerturina.

Tulenkantaja-palkinto edistää kirjavientiä

Intiimissä Riffi-salissa keskitytään molempina festaripäivinä hyvinvoinnin, itsetutkiskelun ja -tuntemuksen ja kokemustietokirjallisuuden laajaan uutuustuotantoon, rankkojakaan aiheita kuten uupumusta, oman perheen sairastumista ja syövästä selviytymistä kaihtamatta.

Maksuttomalla Aulaklubilla Tampere-talon aulassa keskitytään lauantain aikana runoihin ja lausuntaan, sarjakuviin, viihdekirjallisuuteen ja paneeleihin. Lauantaina Kirjafestareille vakiintuneessa sarjakuvaohjelmassa vierailee muun muassa Tympeät tytöt - sarjakuvistaan tunnettu Riina Tanskanen, jonka uusin albumi Luokkakipuja käsittelee ajankohtaisia teemoja äitikauhusta pätkätöihin ja rapistuviin syrjäseutuihin.

Tampere-talossa viidettä kertaa järjestettävät Tampereen Kirjafestarit teki viime vuonna kävijäennätyksen. Tänä vuonna entistäkin monipuolisemman ja laajemman ohjelman myötä tapahtumaan odotetaan edelleen runsaslukuisempaa kävijäkuntaa.

Suomalaisen kirjaviennin edistäjäksi perustettu Aamulehden Tulenkantaja-palkinto jaetaan tänä vuonna jälleen Aamulehtisalissa sunnuntaina 30.11. Palkinto jaetaan nyt 13. kerran. Myös juuri ennen festareita valitut Finlandia-palkintojen voittajat kutsutaan mukaan viime vuosien tapaan lauantaina 29.11. Tampereen Kirjafestarit on ainoa kirjamessutapahtuma Suomessa, jossa Finlandia-voittajat pääsevät vierailemaan ja tapaamaan lukijoitaan heti tuoreeltaan palkintojen julkistuksen jälkeen.

Tampereen Kirjafestarit 2025 on avoinna lauantaina 29.11. klo 10–18 ja sunnuntaina 30.11. klo 10–17. Tapahtuman tuottaa Tampere Live ja Tampere-talo. Tapahtuman pääyhteistyökumppanina toimii Aamulehti. Kirjafestareiden liput ovat myynnissä osoitteessa: https://kirjafestarit.fi

