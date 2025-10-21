Tampereen Kirjafestarit tuo kirjallisuuden ja musiikin juhlan Tampere-taloon – Sanna Marin, Sauli Niinistö ja Jussi Halla-aho päävieraiden joukossa
Tampereen Kirjafestareiden ohjelma täydentyy edelleen, ja mukaan sunnuntain 30.11.2025 ohjelmaan liittyvät presidentti Sauli Niinistö ja eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho. Molemmista on tänä syksynä julkaistu tuoreet elämäkertateokset. Sanna Marin, Sauli Niinistö ja Jussi Halla-aho esiintyvät Tampereen Kirjafestareilla Tampere-talon Isossa salissa. Kirjafestareiden ennakkoliput ovat myynnissä Tampere-talon lipunmyyntikanavissa.
Tampereen Kirjafestarit 2025 julkisti ensimmäiset esiintyjänsä jo kesäkuussa, ja tapahtuman verkkosivulla on nyt nähtävillä esiintyjien salit ja esiintymisajat. Tänä vuonna Kirjafestareilla tavataan politiikan ajankohtaisten nimien lisäksi jälleen runsaasti nimekkäitä suosikkikirjailijoita sekä tekijöitä tieteen, taiteen, tutkimuksen, historian ja kulttuurin huipulta.
Uutuutena 29.–30. marraskuuta 2025 järjestettävät Tampereen Kirjafestarit tarjoaa viikonlopun aikana yhdellä lipulla kolme innostavaa ja laadukasta messutapahtumaa – mukana Kirjafestareilla ovat ensimmäistä kertaa Tampereen Antikvaariset Kirjafestarit ja laajat äänilevyihin ja audiotuotantoon keskittyvät Levyfestarit.
Kirjafestareille saapuvista vieraista kaunokirjallisuuden odotetuimpia edustajia ovat muiden muassa elämäkerrallisen Taskupainos-teoksen Anna Leena Härkösen elämästä kirjoittaneet Anna-Leena Härkönen ja Katja Kallio, arkkitehti Eliel Saarisen vaimosta kiitetyn biofiktiivisen Mathilda-romaanin kirjoittanut Milla Ollikainen, uuden romaaninsa Lumenlaulaja julkaiseva Emmi Itäranta, kesällä Huomenna kerron kaiken -teoksensa julkaissut Juha Itkonen, Marjo Niemi ylistäviä arviota keränneellä Pienen budjetin sotaelokuva -teoksellaan ja Johanna Sinisalo uutuuskirjallaan Joutsenlaulu.
Elämäkerrat kiinnostavat
Tietokirjallisuuskokonaisuuksissa mukana ovat muiden muassa Moomin Characters -yrityksen hallituksen puheenjohtaja ja Tove Janssonin veljentytär Sophia Jansson omaelämäkerrallisella esikoiskirjallaan Kolme saarta – äiti, isä ja minä, toimittaja Maarit Tastula amerikansuomalaissiirtolaisten kohtaloista kertovalla Köyhää väkeä -teoksellaan ja pitkän poliittisen uran vihreiden kansanedustajana tehnyt Satu Hassi Uhma ja intohimo -nimisellä omaelämäkerrallaan.
Juha Hurme puolestaan on perehtynyt legendaarisen nuortenkirjailijan Anni Polvan elämään ja teoksiin räväkässä tietokirjassaan Suomen nuijituin nainen. Hetki sitten samaan aikaan englanniksi ja suomeksi julkaistu Sanna Marinin uutuuselämäkerta Toivo on tekoja on herättänyt jo nyt paljon julkista keskustelua, Sauli Niinistön Kaikki tiet turvaan: Sinnikkään Suomen suunta -kirjasta ja Jussi Halla-ahon ytimekkäästi nimetystä Elämäkerta-kirjasta puhumattakaan.
Tampere-talon Sopraano-salissa järjestettävillä Levyfestareilla on luvassa myös kirjallista ja akustista musiikkiohjelmaa. Lauantaina 29.11. mukana ovat esimerkiksi suosikkiyhtye Cliftersin Jiri Nikkinen kertomassa uutuuskirjastaan Clifters, Beatles ja elämäni musan parissa, Havana Blackin jäsenten ja kirjailija Tapani Baggen paneeli bändin tuoreesta historiikista sekä keskustelu Raskas Suomi – suomalaisen metallin tarina -teoksesta kirjan toimittaneiden Ari Elon, Jukka Kittilän ja Juuso Määttäsen kesken. Sunnuntaina 30.11. Levyfestarien esiintymislavaa isännöi Hearthill, Soul Tattoo ja Fox Confession -yhtyeistä tunnettu säveltäjä-muusikko-kirjailija Samuli Laiho, joka julkaisee tänä vuonna jopa kolme kaunokirjallista teosta.
Ohjelmaa lapsille ja dekkarifaneille
Duetto-salit toimivat tänä vuonna dekkareiden ja tiedettä, luontoa, historiaa, filosofiaa ja kirjallisuutta käsittelevien teosten ja keskustelujen sekä jo perinteeksi muodostuneen Ihme & Kumma -kokonaisuuden kotisaleina. Dekkarilauantai toteutetaan 29.11. Duetto 1 -salissa, kotimaisista jännityskirjailijoista esiintymässä ovat esimerkiksi Elina Backman, Päivi Alasalmi ja Anna Paldar, Max Seeck ja Tapani Bagge. Duetto 2 -salin sunnuntain aamupäivän luontoa, ilmastoa ja eläimiä käsittelevässä kokonaisuudessa on mukana esimerkiksi Anni Kytömäki joka keskustelee luonnonsuojelija Pentti Linkolasta tämän veljenpojan Hannu Linkolan kanssa Vain lintuja rakastanut -näytelmän kautta.
Sorsapuistosalin suurella kirjakauppa-alueella on perinteisesti kaksi esiintymislavaa, Sorsapuistolavalla nähdään molempina festaripäivinä ajassa puhuttavien aiheiden paneeleita, tieto-, politiikka- ja historiakirjallisuuden tekijöiden haastatteluja sekä esimerkiksi Tietokirjaraati ja Hyvät ja huonot tiedeuutiset -paneeli. Lasten ja nuortenkirjallisuuden uutuuksista kuullaan lauantaina toisella Lanulavalla, joka muuttuu sunnuntain ajaksi Populavaksi populaarikulttuuriiin keskittyvän ohjelmistonsa myötä.
Lauantain lasten ohjelmassa Tatun ja Patun kuulumisista tulevat piirtämään Aino Havukainen ja Sami Toivonen, mukana aamupäivässä on paljon muutakin lapsille suunnattua osallistavaa ja toiminnallista ohjelmaa suosikkihahmoja, kuten muumeja, Koiramiestä ja Supermarsua unohtamatta. Lisäksi mukana molempina Kirjafestaripäivinä on lasten ja eläinten ystävien iloksi lukukoiria, joiden kanssa voi hengähtää messuhälinästä koiria rapsutellen ja niille lueskellen.
Sunnuntaina Populavalla tavataan muun muassa myös Mokoma-yhtyeen laulajanakin tunnettu kirjailija Marko Annala kertomassa tänä vuonna ilmestyneestä Ylva-romaanistaan, Kokkolan Ykspihlajan hyväntekijä ja yhteisöllistäjä Outi Airola ja Heikki Nevala taikuri Solmu Mäkelän elämäkerturina.
Tulenkantaja-palkinto edistää kirjavientiä
Intiimissä Riffi-salissa keskitytään molempina festaripäivinä hyvinvoinnin, itsetutkiskelun ja -tuntemuksen ja kokemustietokirjallisuuden laajaan uutuustuotantoon, rankkojakaan aiheita kuten uupumusta, oman perheen sairastumista ja syövästä selviytymistä kaihtamatta.
Maksuttomalla Aulaklubilla Tampere-talon aulassa keskitytään lauantain aikana runoihin ja lausuntaan, sarjakuviin, viihdekirjallisuuteen ja paneeleihin. Lauantaina Kirjafestareille vakiintuneessa sarjakuvaohjelmassa vierailee muun muassa Tympeät tytöt - sarjakuvistaan tunnettu Riina Tanskanen, jonka uusin albumi Luokkakipuja käsittelee ajankohtaisia teemoja äitikauhusta pätkätöihin ja rapistuviin syrjäseutuihin.
Tampere-talossa viidettä kertaa järjestettävät Tampereen Kirjafestarit teki viime vuonna kävijäennätyksen. Tänä vuonna entistäkin monipuolisemman ja laajemman ohjelman myötä tapahtumaan odotetaan edelleen runsaslukuisempaa kävijäkuntaa.
Suomalaisen kirjaviennin edistäjäksi perustettu Aamulehden Tulenkantaja-palkinto jaetaan tänä vuonna jälleen Aamulehtisalissa sunnuntaina 30.11. Palkinto jaetaan nyt 13. kerran. Myös juuri ennen festareita valitut Finlandia-palkintojen voittajat kutsutaan mukaan viime vuosien tapaan lauantaina 29.11. Tampereen Kirjafestarit on ainoa kirjamessutapahtuma Suomessa, jossa Finlandia-voittajat pääsevät vierailemaan ja tapaamaan lukijoitaan heti tuoreeltaan palkintojen julkistuksen jälkeen.
Tampereen Kirjafestarit 2025 on avoinna lauantaina 29.11. klo 10–18 ja sunnuntaina 30.11. klo 10–17. Tapahtuman tuottaa Tampere Live ja Tampere-talo. Tapahtuman pääyhteistyökumppanina toimii Aamulehti. Kirjafestareiden liput ovat myynnissä osoitteessa: https://kirjafestarit.fi
Lisätiedot
Milla Palovaara
Ohjelmapäällikkö
Tampereen Kirjafestarit
Puh. +358 40 596 7973
kirjafestarit.ohjelma@tampere-talo.fi
Tanja Järvensivu
B2B-liiketoimintajohtaja
Talo Events Oy
Puh. +358 3 243 4160
tanja.jarvensivu@taloevents.fi
Avainsanat
Linkit
Tampere-talo on ohjelmistoltaan, tapahtumiltaan ja kävijämäärältään Suomen suurin ja monipuolisin kulttuuri- ja kongressikeskus ja tapahtumayhtiö. Toimimme myös promoottorina tuottamalla tapahtumia ja konsertteja talon ulkopuolella, ja Events Tampere -tapahtumatoimistomme tuottaa yritystapahtumia ja kongressi- ja kokouspalveluita. Tapahtumamme sisältävät mm. balettivierailuita, oopperaa, lastenkulttuuria, rock- ja pop-konsertteja, messuja, kokouksia, konferensseja, yritystapahtumia, seminaareja ja kansainvälisiä kongresseja. Vuonna 2019 Tampere-talon liikevaihto oli 14,6 miljoonaa euroa. Vuodessa järjestämme yli tuhat tapahtumaa, kävijöitä on vuosittain 675 000 ja tuotamme Tampereen talousalueelle 50 miljoonaa euroa. Tampere-talo Oy on perustettu 1987 ja ovet avattiin yleisölle 1990. Se on Tampereen kaupungin omistama osakeyhtiö. Talossa on vieraillut jo lähes 10 miljoonaa kävijää. Yhtiön toimitusjohtaja on Paulina Ahokas ja työntekijöitä on 49. Hallituksen puheenjohtaja on Martti Silvennoinen. Talossa toimivat lisäksi täysimittainen sinfoniaorkesteri Tampere Filharmonia, à la carte -ravintola Tuhto ja maailman ainoa Muumimuseo. Talon yhteydessä palvelee Suomen ensimmäinen Courtyard by Marriott -hotelli.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tampere-talo Oy
Uusi Kulttuurikaveri-yhteistyö alkaa Tampere-talossa21.10.2025 12:00:00 EEST | Tiedote
Tampere-talo, TampereMissio ja LähiTapiola Pirkanmaa tuovat kulttuurin äärelle ihmisiä, jotka muuten jäisivät helposti sen ulkopuolelle. Lokakuussa käynnistyvä Kulttuurikaveri-toiminta tarjoaa TampereMission asiakkaille mahdollisuuden lähteä konserttiin yhdessä kaverin kanssa – maksutta.
The Nutcracker and A Christmas Carol meet in the Czech National Ballet’s renewed Christmas ballet for the whole family – Tchaikovsky’s beloved music is performed by the Tampere Philharmonic Orchestra20.10.2025 12:00:00 EEST | Tiedote
The Czech National Ballet will visit Tampere Hall with their popular The Nutcracker – A Christmas Carol ballet for three performances on 20 and 21 November 2026. Youri Vàmos’ choreography and scenario combine the classic Nutcracker ballet with Charles Dickens’ timeless novella A Christmas Carol. The music, composed by Pyotr Tchaikovsky, will be performed by the Tampere Philharmonic Orchestra. Tickets for the performances are now on sale.
Pähkinänsärkijä ja Saiturin joulu kohtaavat Tšekin kansallisbaletin uudistetussa koko perheen joulubaletissa – Tšaikovskin rakastetun musiikin tulkitsee Tampere Filharmonia20.10.2025 11:34:00 EEST | Tiedote
Tšekin kansallisbaletti vierailee Tampere-talossa suositulla Pähkinänsärkijä – Joulutarina -baletillaan kolmen esityksen verran 20. ja 21. marraskuuta 2026. Youri Vàmosin koreografia ja käsikirjoitus yhdistävät klassisen Pähkinänsärkijä-baletin Charles Dickensin Saiturin joulun tarinaan. Pjotr Tšaikovskin säveltämän musiikin esittää Tampere Filharmonia. Esitysten liput ovat nyt myynnissä.
Isoäidinneliöillä rakennetaan joulukuusi lasten ja nuorten mielenterveyden tueksi15.10.2025 14:23:51 EEST | Tiedote
Joulukuussa Tampere-talon aulaan kohoaa lämminhenkinen yhteisötaideteos – joulukuusi, joka on virkattu yhdessä isoäidinneliöistä. Teos syntyy Tampere-talo -konsernin ja Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:n yhteishankkeena, ja sen tavoitteena on tuoda esiin yhteisöllisyyttä sekä tukea Taysin uuden lasten ja nuorten psykiatrisen sairaalan liikuntamahdollisuuksia. Joulukuusen yhteydessä olevan QR-koodin kautta voi kukin tehdä oman lahjoituksensa rakennettavalle sairaalalle “digitaalisen isoäidinneliön” muodossa. Haasteen tavoitteena on lisätä tietoisuutta lasten ja nuorten kasvavasta psykiatrisen hoidon tarpeesta – ja samalla tarjota iloa sekä tekijöille että teoksen kokijoille.
Vuoden kulttuurikummisuhde -palkinto jaettu Bisnes & Kulttuuri -seminaarissa Tampere Guitar Festivalille ja Tomi Tolvaselle29.9.2025 12:00:00 EEST | Tiedote
Bisnes & Kulttuuri -seminaari käynnistyi tänään maanantaina 29.9. Tampere-talossa. Tapahtuman avauksessa jaettiin perinteinen Vuoden kulttuurikummisuhde -palkinto, joka myönnettiin tänä vuonna Tampere Guitar Festivalille ja sen taustalla toimivalle Tomi Tolvaselle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme