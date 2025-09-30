Suunto lanseeraa sukellustietokoneiden Nautic-sarjan ja käynnistää vedenalaisen maailman uuden aikakauden
Tarkkuusinstrumenttien ja sukellusteknologian edelläkävijä Suunto tuo markkinoille uuden Suunto Nautic -sukellustietokoneiden sarjan. Sarjaan kuuluvat Suunto Nautic ja Suunto Nautic S ovat yhdistelmä vankkaa luotettavuutta ja moderneja innovaatioita, jotka palvelevat sekä harrastajia että teknisiä sukeltajia. Molemmat tuotteet on suunniteltu ja valmistettu Suomessa.
"Nautic-sarja on kunnianosoitus Suunnon pitkälle historialle navigointilaitteiden kehittäjänä. Tuotteet on suunniteltu nykypäivän sukellusseikkailuja varten, joissa luottamus, tarkkuus ja tietoisuus ovat sukellustietokoneen tärkeimpiä ominaisuuksia", sanoo Lena Bergendahl, Suunnon sukelluskategorian ja -tuotteiden johtaja.
Nautic-malli tulee maailmanlaajuisesti saataville 24. marraskuuta suunto.com-verkkokauppaan ja valituille jälleenmyyjille. Nautic S -mallin myynti alkaa joulukuussa 2025.
Suunto Nautic -mallin jälleenmyyntihinta bungee-naru on 699 euroa ja joustavalla tekstiilihihnalla 725 euroa. Suunto tank pod ja bungee-narulla varustettu Suunto Nautic maksavat yhdessä ostettuna 999 euroa. Suunto Nautic S -mallin jälleenmyyntihinta on 549 euroa.
Suunto Nautic on kokonaisvaltainen uuden sukupolven sukellustietokone
Suunto Nautic on suunniteltu omistautuneille sukeltajille. Siinä on markkinoiden suurin 3,26 tuuman AMOLED-näyttö, joka tarjoaa terävän 720x382 resoluution ja mukautuvan käyttöliittymän varmistaen kriittisten sukellustietojen selkeän näkyvyyden kaikissa olosuhteissa.
Nautic-sukellustietokoneessa on erinomainen akunkesto: jopa 120 tuntia keskeytymätöntä sukellusta keskimääräisellä kirkkaudella, 90 tuntia yöolosuhteissa tai 80 tuntia täydellä kirkkaudella. Tyypillisessä käytössä, johon lukeutuu noin yksi sukellus viikossa, akku kestää jopa yhdeksän kuukautta yhdellä latauksella.
Nautic sisältää keskeisimpien sukellusominaisuuksien, kuten yhden ja usean kaasun tuen, mukautettujen hälytysten, kompassin ja langattoman säiliöpaineen yhteensopivuuden lisäksi myös tekniseen sukellukseen suunnattuja edistyneempiä ominaisuuksia. Näitä ovat sukellusnäkymien mukauttaminen, trimix-tuki, GF99- ja SurfGF-indikaattorit, dekompressiosuunnittelutyökalut ja yhteensopivuus suljetun kierron rebreatherien kanssa tulevan ohjelmistopäivityksen kautta. Laite tukee myös sidemount-sukellusta kahden säiliöpaineen näytöllä ja vaihtohälytyksillä.
Nautic on varustettu ulkoiluun tarkoitetuilla työkaluilla, jotka tukevat sukellusten suunnittelua ja valmistelua. Näihin lukeutuvat muun muassa GPS, kartat, vuorovesitiedot, sääennusteet ja auringonnousu- ja laskuajat. Lisäksi siinä on Bühlmann 16 -sukellusalgoritmi, jota täydentää valikoima erilaisia algoritmiasetuksia. Sisäänrakennettu LED-taskulamppu parantaa käytettävyyttä heikossa valaistuksessa. Laite on yhteensopiva Suunnon sykevyön ja tank podin kanssa.
Kompakti Suunto Nautic S monipuolisilla sukellustoiminnallisuuksilla
Laite- ja vapaasukeltajille suunnattu Suunto Nautic S, tarjoaa samat huippuluokan toiminnallisuudet kompaktimmassa paketissa. AMOLED-näyttötekniikalla ja intuitiivisella käyttöliittymällä varustettu Nautic S on täysin vedenalaisiin toiminnallisuuksiin keskittynyt sukellustietokone, eikä siinä ole esimerkiksi Suunto Ocean -sukellustietokoneesta löytyviä älykello- ja urheiluominaisuuksia, kuten optista sykkeen seurantaa.
Nautic S sisältää samat keskeisimmät sukellusominaisuudet kuin Nautic. Se sopii erinomaisesti vapaasukellukseen, snorklaukseen ja merenneitosukellukseen, ja siitä löytyy myös näitä lajeja tukevia erityisominaisuuksia.
Nautic S on vesitiivis 100 metriin ja luokiteltu sukelluksiin 80 metriin asti. Sen akku tarjoaa jopa 60 tuntia keskeytymätöntä sukellusta. Se tukee sukellusnäkymien mukauttamista laitteessa ja on yhteensopiva Suunnon olemassa olevien lisävarusteiden, kuten Tank PODin, sykevyön ja 22 mm:n rannekkeiden kanssa.
Suunto-sovellus laajentaa sukelluskokemusta
Suunto-sovelluksella on keskeinen rooli Nautic-sarjan toiminnallisuuksien laajentamisessa. Sovelluksen avulla käyttäjän on helppo pitää kaikki tiedot järjestyksessä ja jakaa kokemuksiaan sukelluskavereiden kanssa. Se tarjoaa sukeltajille uusia tapoja suunnitella ja kirjata vedenalaisia kokemuksia ja palata niihin myöhemmin. Käyttäjät voivat myös tarkastella vedenalaisiareittejä ja täydentää lokikirjoja lisäämällä henkilökohtaisia tietoja esimerkiksi käytetyistä varusteista, näkyvyysolosuhteista ja havainnoista.
Suunto
Suunto on seikkailijoille. Edelläkävijyys ja utelias kokeilunhalu ovat olleet osa DNA:tamme jo vuodesta 1936 lähtien, kun suomalainen suunnistaja Tuomas Vohlonen ryhtyi kehittämään entistä tarkempaa kompassia ja keksi uuden menetelmän nestetäytteisten kompassien valmistukseen. Nykyisin Suunto on urheilukellojen, sukellustietokoneiden, kompassien ja alan digitaalisten palvelujen globaali suunnannäyttäjä. Suunnon tuotteet ovat kestäviä ja niiden ajaton muotoilu heijastelee arkista ja pohjoismaista identiteettiä. Suunnon pääkonttori on Vantaalla, tehtaat Vantaalla ja Kiinan Dongguanissa.
