Varhan aluehallituksen 10.11.2025 kokouksen tarkastamaton pöytäkirja

Hyvinvointisuunnitelma 2026–2029: Varsinais-Suomessa tarvetta omalle Pohjois-Karjala -projektille 7.11.2025 10:55:03 EET | Tiedote

Varsinaissuomalaisten elintavat ovat hälyttävän huonot muuhun maahan verrattuna. Tämä käy ilmi viimeaikaisista kansallisista selvityksistä. Elintapasairaudet kuormittavat terveydenhuoltoa ja niiden ehkäisyyn tarvitaan entistä voimakkaampia toimia. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen uusi hyvinvointisuunnitelma tarjoaa konkreettisia toimenpiteitä toteutettavaksi yhdessä kuntien ja järjestöjen kanssa.