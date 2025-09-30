VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Puolustusvoimat kehittää suorituskykyjään suunnitelmallisesti, mutta niiden rakentaminen ei ole aina riittävän kokonaisvaltaista

11.11.2025 06:45:00 EET | VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto | Tiedote

Puolustushallinnon tilausvaltuudet ja määrärahat kasvavat merkittävästi tulevina vuosina. Kaikki suorituskykyä tukevat seikat tulisi huomioida kokonaisvaltaisesti. Puolustusvoimien tulisi myös varmistaa, että materiaalihankinnat toteutetaan sujuvasti.

Kuva: Puolustusvoimat
Puolustusvoimat kehittää suorituskykyjään neljän vuoden välein laadittavalla kehittämisohjelmien kokonaisuudella. Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuksen perusteella kokonaisuus on selkeä, ja Puolustusvoimat ohjaa ja seuraa kehittämisohjelmia systemaattisesti. Suunnitteluprosessi on laajuuteensa takia kuitenkin jossain määrin joustamaton.

Suorituskyky ei muodostu pelkästä puolustusmateriaalista, vaan se tarvitsee osakseen esimerkiksi tiloja, henkilöstöä ja ylläpitoa. Näitä tekijöitä arvioidaan, mutta niiden toteutumiseen käytännössä pitäisi kiinnittää enemmän huomiota.

”Suorituskykyjen kokonaisvaltaista rakentamista vaikeuttavat ongelmat suorituskyvyn eri osa-alueiden hallinnassa. Ne saattavat pahimmillaan johtaa siihen, että hankitun puolustusmateriaalin elinjakso jää suunniteltua lyhyemmäksi esimerkiksi riittämättömän varastoinnin tai kunnossapidon vuoksi”, toteaa johtava tuloksellisuustarkastaja Suvi Kärki.

Puolustusvoimien logistiikkalaitos valmistelee ja toteuttaa suorituskykyjä kehittäviä hankintoja kehittämisohjelmien antamien toimeksiantojen mukaan. Toimeksiantojen käsittelymallissa ja niiden tietosisällöissä havaittiin tarkastuksessa joitakin ongelmia. Toimeksiantojen käsittelyä viivästytti myös Logistiikkalaitoksen riittämättömät henkilöstöresurssit.

Etupainotteinen budjetointi heikentää läpinäkyvyyttä

Eduskunta on myöntänyt Puolustusvoimille huomattavan määrän tilausvaltuuksia, joiden nojalla Puolustusvoimat voi solmia sopimuksia materiaalihankinnoista. Kehittämiseen osoitetuista tilausvaltuuksista on jäänyt myöntötalousarviovuoden aikana käyttämättä keskimäärin noin 40 prosenttia ja valtuuksia uusitaan runsaasti seuraavien vuosien talousarvioissa. Kehittämisohjelmille myönnettyjen tilausvaltuuksien uusimiselle ei kuitenkaan ole esitetty perusteltuja syitä, kuten pitäisi.

”Tilausvaltuuksien käyttämättä jättäminen ja niiden uusiminen varsinkin ilman selkeitä perusteluja heikentävät budjetoinnin läpinäkyvyyttä ja siten eduskunnan budjettivaltaa”, Suvi Kärki tuo esiin.

Tutustu julkaisuun: Suorituskykyjen rakentaminen Puolustusvoimien kehittämisohjelmissa Julkaisu käsittää julkiset osat tarkastuskertomuksesta, joka on osin salassa pidettävä (käyttö rajoitettu, TL IV, Laki viranomaistoiminnan julkisuudesta 621/1999 24.1 §:n kohta 10).

