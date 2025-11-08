Yrittäjägallup: Tekoälyn käyttö on yleistynyt nopeasti Suomen pk-yrityksissä
Tekoälyn käyttö on kasvanut nopeasti suomalaisissa pk-yrityksissä. ”Tämä on erittäin lupaavaa suomalaisten yritysten osaamisen ja tuottavuuden kannalta. Tekoälyn käytöstä voi tulla suomalaiselle pk-kentälle merkittävä kilpailuetu, sillä kansainvälisen vertailun mukaan Suomi on tekoälyn käytön ykkösmaa Euroopassa”, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.
Jo lähes kolme viidestä pk-yrityksestä (57 %) hyödyntää tekoälyä: 19 prosenttia säännöllisesti ja 38 prosenttia satunnaisesti. Muutos marraskuussa 2024 tehtyyn edelliseen kyselyyn on merkittävä, sillä silloin vain noin kaksi viidestä (38 %) hyödynsi tekoälyä joko satunnaisesti tai säännöllisesti. Tekoälyä hyödyntävät eniten nuoret vastaajat ja pääkaupunkiseudulle sijoittuvat pk-yritykset.
”Pk-yritykset ovat alkaneet nähdä tekoälyn konkreettiset hyödyt arjessa. Tekoälyn käytön yleistymistä on vauhdittanut paitsi sen parempi saatavuus ja helppokäyttöisyys myös työkalujen parantunut suomen kielen osaaminen. Moni yrittäjä on huomannut, että tekoäly aidosti tehostaa toimintaa pienyrityksissä”, Elisan asiakaskokemus- ja kasvujohtaja Noora Lainio sanoo.
Varsinkin asiantuntijapalveluissa tekoäly on jo vakiintunut työväline. Käyttöä aiotaan myös lisätä: lähes puolet (47 %) pk-yrityksistä suunnittelee tekoälyn käytön kasvattamista seuraavan vuoden aikana, mikä on selvä nousu viime vuoden 36 prosentista.
Tekoälyä käytetään eniten käännöksiin, ideointiin, viestintään, markkinointiin ja tuotekehitykseen. Tekoälyn hyödyntäminen ideoinnissa on kasvanut erityisen voimakkaasti – seitsemällä prosenttiyksiköllä 47 prosenttiin. Moni siis kokee tekoälyn hyödyllisenä erityisesti omien ajatusten jalostamiseen. Suosituimmat työkalut ovat ChatGPT ja Microsoft Copilot.
Tekoäly tehostaa, säästää aikaa ja tukee kasvua
Yrittäjistä 62 prosenttia kokee hyötyneensä tekoälystä, eniten asiantuntijapalveluissa ja nuorten yrittäjien keskuudessa.
Tietoturva on noussut yhä enemmän tekoälyn käytön esteeksi. Nyt 32 prosenttia kertoo sen haittaavan käyttöä.
”Laajasti saatavilla olevat ilmaiset tekoälysovellukset ovat helppo tapa tutustua tekoälyteknologiaan. Ne eivät kuitenkaan välttämättä takaa kaikkiin tehtäviin vaadittavaa tietoturvan tasoa. Tekoälyn todellisen liiketoimintahyödyn varmistaminen edellyttääkin ammattikäyttöön suunniteltuja sovelluksia, kuten Microsoft Copilotia”, Lainio sanoo.
Tärkeimmät hyödyt liittyvät toiminnan tehostamiseen (46 %) ja ajan vapauttamiseen (38 %). Lisäksi tekoälyä käytetään asiakaspalvelun kehittämiseen, resurssien säästämiseen, asiakasymmärryksen parantamiseen ja tuotekehityksen tukemiseen.
Osaamisvajeesta raportoidaan – Yrittäjät & Tekoäly -ohjelma vastaa tarpeeseen
Suurin este tekoälyn käytölle on osaamisen puute (43 %). Koulutusta kaivataan edelleen eniten oman työn tehostamiseen ja markkinointiin.
”Tämän vuoksi Yrittäjät panostaa yhdessä Elisan kanssa laajasti tekoälykoulutukseen myös ensi vuonna. Yrittäjät & Tekoäly -oppimiskokonaisuuteen on osallistunut jo useita tuhansia yrittäjiä tämän vuoden aikana”, Pentikäinen kertoo.
”Olemme iloisia voidessamme tarjota yrittäjille maksutonta tekoälykoulutusta ja kehittää samalla suomalaisen yrityskentän tuottavuutta ja kilpailukykyä. Kuka tahansa yrittäjä saa tekoälystä irti hyötyjä, joten kannustammekin kaikkia yrittäjiä perehtymään oppimiskokonaisuuteen”, Lainio sanoo.
Koulutusta kaivataan erityisesti oman työn tehostamiseen, markkinointiin ja myyntiin. Suosituimpia opiskelutapoja ovat verkkokurssit, webinaarit ja opetusvideot.
Tutustu Yrittäjien ja Elisan oppimiskokonaisuuteen yrittajat.fi/tekoaly. Uusia oppimissisältöjä ensi vuodelle tullaan julkaisemaan myöhemmin.
Yrittäjägallupin toteutti Verian Suomen Yrittäjien ja Elisan toimeksiannosta. Kyselyyn vastasi 1 175 pk-yrityksen edustajaa 1.–8.10.2025. Tulosten luottamusväli on kokonaistulosten osalta 2,9 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tutustut tuloksiin tarkemmin tästä.
Lisätietoja:
- toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, p. 040 504 1944, mikael.pentikainen@yrittajat.fi, Suomen Yrittäjät
- Elisan Mediadesk, mediadesk@elisa.fi, p. 050 305 1605
Yhteyshenkilöt
Mikael PentikäinentoimitusjohtajaPuh:040 504 1944mikael.pentikainen@yrittajat.fi
