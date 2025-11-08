Yrittäjägallup: Tekoälyn käyttö on yleistynyt nopeasti Suomen pk-yrityksissä

Yrittäjät: Työterveyshuolto kaipaa muutoksia – työpaikoille tarvitaan lisää vapautta 31.10.2025 08:00:00 EET | Tiedote

Työntekijöiden ja yrittäjien terveys on keskeinen osa hyvää työyhteisöä. Nykyinen työterveyshuoltojärjestelmä ei palvele riittävän hyvin tätä tarkoitusta. Siksi Suomen Yrittäjät esittää työterveyshuoltolain uudistamista vastaamaan paremmin pk-yritysten tarpeisiin, madaltamaan työllistämisen kynnystä ja avaamaan mahdollisuuksia pienille sote-yrittäjille. “Hyvä työnantaja huolehtii työntekijöiden terveydenhuollosta ja hyvinvoinnista. Nykyinen järjestelmä on kuitenkin kallis ja monien työnantajayrittäjien mielestä hyödytön”, johtaja Atte Rytkönen-Sandberg sanoo Suomen Yrittäjistä.