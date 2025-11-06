Kaupunginhallitus esittää valtuustolle Länsiradan osakassopimuksen hyväksymistä
Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Länsirata Oy:n osakassopimuksen sekä Länsirata Oy:n kuntaosakkaiden sitoumuksen Länsiradan toisen rakentamisvaiheen rahoittamisesta. Osakassopimuksessa ja sen liitteissä sovitaan rakentamishankkeen ensimmäisen vaiheen toteuttamisesta ja osakkaiden rahoitusvastuista.
Keskustelun aikana esitettiin myös vastaesitys, että kaupunginhallitus esittäisi valtuustolle sopimuksen hylkäämistä. Asiasta äänestettiin ja äänin 10–4 (1 tyhjä) kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle sopimuksen hyväksymistä.
Kaupunginhallitus täydensi asiaa seuraavasti:
- Kaupunginhallitus toteaa kantanaan, että Länsirata-hankkeen toteuttamisessa tulee käyttää hiilineutraalia (vähähiilistä) betonia ja terästä ilmastopäästöjen minimoimiseksi.
- Kaupunginhallitus toteaa kantanaan, että Länsirata-hankkeen luontohaittojen vähentämiseksi ja ekologisten yhteyksien turvaamiseksi ja vahvistamiseksi tulee toteuttaa kaikki mahdolliset lieventämistoimet.
- Espoo käynnistää Länsiradan Espoon-osuuden luontohaittojen kompensaatioselvityksen laatimisen välittömästi ja linjaa ekologisen kompensaation toteuttamisesta selvityksen valmistuttua.
Länsiradan ensimmäisen vaiheen kokonaiskustannusarvio on 1,32 miljardia euroa. Kuntien osuus rahoituksesta on 33 prosenttia ja Suomen valtion osuus 67 prosenttia. Kunnat sitoutuvat ensimmäiseen vaiheeseen yhteensä 400 miljoonalla eurolla ja Suomen valtio 400 miljoonalla. Tämän lisäksi hankkeen toteuttavalle Länsirata Oy:lle annetaan oikeus hankkia vierasta pääomaa enintään 520 miljoonaa euroa. Espoon kaupungin maksuosuus hankkeen ensimmäisestä vaiheesta (170 000 000 euroa) tulee jakautumaan usealle vuodelle.
Hankkeen toisessa vaiheessa on tarkoitus toteuttaa osuudet Lohja-Salo ja Hajala-Nunna. Kunnat ovat sopineet keskenään myös toisen vaiheen rahoittamisesta. Tältä osin kyseessä on kuntien valtiolle tarjoama optio, jonka mukaan kunnat osallistuvat toisen vaiheen rakentamiseen yhteensä 300 miljoonalla eurolla, mikäli valtio tekee toisen vaiheen rakentamisen edellyttämät investointi- ja rahoituspäätöksensä vuoteen 2031 mennessä.
Länsiradan talousvaikutukset ovat Espoolle positiivisia erityisesti uusien työpaikkojen luonnin ja raideyhteyden varrelle rakennettavien asuntojen kannalta. Arvion mukaan pelkästään Histasta saatavat maanmyyntitulot kattaisivat Espoon rahoitusosuuden.
Länsirata vaikuttaa usean Espoon strategiassa, Espoo-tarinassa, mainitun tavoitteen saavuttamiseen, kaupunkiradan toteuttamiseen ja Pohjois- ja Keski-Espoon osayleiskaavan tavoitteiden toteuttamiseen. Länsirata on sekä kaupungin että kansallisten ilmastotavoitteiden mukainen. Espoo-tarinan mukaan Espoo ohjaa luonnon säästämiseksi ja päästöjen vähentämiseksi rakentamista erityisesti hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle. Espoo-tarinan mukaan Espoo luo edellytyksiä tulevaisuuden raidehankkeiden toteuttamiselle.
Hankkeen rahoitusta koskeva osakassopimus käsitellään Länsiradan kuuden kunnan ja valtion päätöksentekoelimissä marras-joulukuussa. Länsiradan rakentaminen voisi alkaa vuoden 2027 lopulla.
Talousarvioneuvottelut käyntiin
Vuoden 2026 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen jätettiin suunnitellusti pöydälle valtuustoryhmien neuvottelujen ajaksi. Valtuusto päättää vuoden 2026 budjetista kokouksessaan 4.12.2025.
Lisää aiheesta: Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2026 – Lasten ja nuorten pääkaupunki satsaa kouluihin ja päiväkoteihin
Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.
Mervi Katainen
