Oma Häme valitti hallinto-oikeuteen Valviran erikoissairaanhoidon jonoja koskevasta päätöksestä
Aluehallitus päätti valittaa uhkasakosta. Jonojen purku jatkuu erikoissairaanhoidossa.
Kanta-Hämeen hyvinvointialue on jättänyt valituksen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle koskien Valviran määräystä hoitojonojen purkamisesta. Valvira antoi hyvinvointialueelle lokakuun alussa määräyksen saattaa kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsy lainmukaiseksi 30. huhtikuuta 2026 mennessä. Määräyksen tehostamiseksi Valvira asetti Oma Hämeelle miljoonan euron uhkasakon.
Aluehallitus on kokouksessaan 10. marraskuuta päättänyt, että Oma Häme valittaa Valviran päätöksestä. Hyvinvointialue katsoo, että Valviran päätöksessä asetettu määräaika ja uhkasakon suuruus eivät ole suhteessa alueen todellisiin olosuhteisiin ja toimintaedellytyksiin.
Oma Häme katsoo, että päätöksen perustelut ovat puutteellisia, koska esimerkiksi uhkasakon määrälle ei ole esitetty selkeitä laskentaperusteita. Erisuuruisten uhkasakkojen määrääminen eri hyvinvointialueille eivät perustu yhtenäisiin arviointikriteereihin, mikä rikkoo hallinnon yhdenvertaisuusperiaatetta.
Lisäksi Valviran päätöksen tietopohja oli puutteellinen ja perustui ristiriitaisiin tilastotietoihin jonoista ja hoitoon pääsystä. Päätöksessä käytetty tieto ei kuvaa täsmällisesti alueen nykytilannetta, eikä viimeaikaisia toimenpiteitä hoitoon pääsyn parantamiseksi. Lisäksi päätöksessä asetettu määräaika hoitojonojen purkamiseksi on epärealistinen ja suhteellisuusperiaatteen vastainen, koska se ei huomioi Assi-sairaalan käyttöönottoa alkuvuonna 2026. Valvira on päätöstä tehdessään ollut tietoinen sairaalan muutosta ja siitä, että se aiheuttaa tilapäisen notkahduksen erikoissairaanhoidon palveluihin.
Hyvinvointialue korostaa sitoutuneensa lainmukaisen hoitoon pääsyn toteuttamiseen ja tekee määrätietoisesti työtä hoitojonojen purkamiseksi. Assi-sairaalan käyttöönoton odotetaan parantavan merkittävästi palveluiden saatavuutta ja prosessien sujuvuutta vuoden 2026 aikana.
– On harmillista, että valtakunnallinen tilanne datasiirroissa on mikä on. Sakon tulisi perustua todelliseen jonotilanteeseen, josta hyvinvointialueella ja datan avulla valvontatehtäväänsä suorittavalla viranomaisella olisi yhtenevä käsitys. Myös sakon suuruus tulisi määritellä yhtenevin kriteerein, toteaa hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen.
Jonot lyhentyneet jo tänä vuonna
Valituksesta huolimatta Oma Häme jatkaa määrätietoista työtä hoitojonojen lyhentämiseksi. Hyvinvointialue on tämän vuoden aikana lyhentänyt jonoja useilla erikoisaloilla ja saanut osassa palveluja tilanteen jo lainmukaiseksi. Eniten parannusta on tapahtunut urologian ja ortopedian erikoisaloilla sekä suun terveydenhuollon palveluissa, joissa kiireettömään hoitoon pääsy on nopeutunut merkittävästi. Hoitoon pääsyä on parannettu muun muassa lisäämällä henkilöstöä sekä leikkaus- ja vastaanottokapasiteettia ja kehittämällä toimintatapoja.
– Korostan, ettei tämä hallintovalituksemme vaikuta siihen tekemiseen tai rahoitukseen, jota käytämme jonon purkamiseen. Seuraamme erillisellä raportoinnilla kaikkien lakisääteisten tehtäviemme määräaikoja ja muita mitoituksia. Toimimme heti, jos jokin ei täyty, painottaa Naukkarinen.
– Erikoissairaanhoidon jonojen kohdalla toivon kovasti, että saamme jonon lakisääteiseen tilaan jo reilusti ennen uhkasakkopäätöksessä olevaa määräaikaa. Lähtötilanne, jonka perimme, oli koronan jäljiltä aika vaikea. Näkemyserossamme valvojan kanssa on kyse siitä, millä prosessilla ja perusteilla näitä määräyksiä annetaan, jatkaa hyvinvointialuejohtaja.
Lue aiempi tiedote: Oma Häme jatkaa määrätietoisesti hoitoon pääsyn parantamista – Valvira edellyttää tilanteen korjaamista huhtikuun loppuun mennessä - Oma Häme
Valviran lokakuussa antama määräys liittyy sen valtakunnalliseen valvontatehtävään, johon kuuluu hyvinvointialueiden toiminnan arviointi kiireettömän erikoissairaanhoidon järjestämisessä. Valvira on aiemmin antanut Oma Hämeelle määräyksiä, joihin hyvinvointialue on antanut selvityksiä keväällä ja kesällä 2025. Valvonta jatkuu Lupa- ja valvontavirastossa, joka aloittaa toimintansa vuoden 2026 alussa.
