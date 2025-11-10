Mäkelänkadun jatkeen asemakaavan muutos etenee valtuustoon

Helsinki juhlistaa Lapsen oikeuksien viikkoa monipuolisella tapahtumatarjonnalla 7.11.2025 10:08:52 EET | Tiedote

Helsingin kaupunki järjestää Lapsen oikeuksien viikolla runsaasti lapsille, nuorille ja perheille suunnattua ohjelmaa. Lastenkulttuuria jokaiselle! -tapahtumapäivää vietetään 20. marraskuuta, jolloin lapsille ja nuorille on tarjolla maksuttomia tapahtumia lähes 40 paikassa. Helsinki edistää iloista ja turvallista kaupunkia lapsille ja vahvistaa lasten sekä nuorten hyvinvointia ja lapsen oikeuksia kokonaisvaltaisesti.