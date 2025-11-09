KUTSU medialle: HJK:n puuttuminen kannattajien häiriökäytökseen

HJK:n K60 Klubi tuo liikkeen, ilon ja yhteisön elämänvaiheeseen, jossa sitä tarvitaan 21.10.2025 13:02:55 EEST | Tiedote

Helsingin Jalkapalloklubin K60 Klubi kutsuu yli 60-vuotiaat liikkumaan, nauramaan ja voimaan paremmin yhdessä muiden kanssa. Elokuussa käynnistynyt toiminta on jo tuonut Bolt Arenalle joka arkiaamu ilon ja liikkeen täyttämiä hetkiä.