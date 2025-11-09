HJK Oy

KUTSU medialle: HJK:n puuttuminen kannattajien häiriökäytökseen

10.11.2025 18:42:13 EET | HJK Oy | Tiedote

Hyvät median edustajat, kutsumme teidät tiistaina 11.11. kello 13 Bolt Arenalle mediatilaisuuteen, jossa aiheena on kannattajien häiriökäytös ja siihen puuttuminen.

Toivomme, että media ilmoittautuu sähköpostitse osoitteeseen juho.hirvonen@hjk.fi tai puhelimitse (whatsapp käy myös) +358 40 355 8967, mikäli on saapumassa tilaisuuteen. Ilmoittautumiset mielellään tiistaihin kello 12.30 mennessä viimeistään.

HJK aikoo kertoa tulevista toimistaan ja toimitusjohtaja Aki Riihilahti vastaa tarpeen tullen median kysymyksiin. 

  • Tiistaina 11.11. kello 13
  • Bolt Arena
  • Paikalla: HJK Oy:n toimitusjohtaja Aki Riihilahti.

Voit tutustua HJK:n aiempiin uutisiin aiheeseen liittyen alla olevista linkeistä:
https://www.hjk.fi/artikkelit/miehet/hjk-pahoittelee-ottelun-keskeytysta-ja-tuomitsee-jyrkasti-hairiokaytoksen/

https://www.hjk.fi/artikkelit/miehet/hjk-vastaa-mot-ohjelmasta-heranneisiin-kysymyksiin/

