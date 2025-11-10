Huuhkajien mediatilaisuuksien pelaajat 11.–16.11.2025
Suomi kohtaa Maltan MM-karsintaottelussa Helsingissä (14.11.) ja Andorran A-maaottelussa Tampereella (17.11.).
Maanantaina Helsingissä kokoontunut Suomen joukkue järjestää päivittäin mediatilaisuuksia ennen perjantain Malta-ottelua ja maanantain Andorra-ottelua. Joukkueen tiistain ja keskiviikon harjoituspaikaksi on vahvistunut Olympiastadion.
Keskikenttäpelaaja Fredrik Jensen ja laitapuolustaja Adam Ståhl ovat sivussa marraskuun otteluista loukkaantumisten takia. Uutena pelaajana joukkueeseen on valittu FK Pardubicen laitapuolustaja Ryan Mahuta. A-maajoukkuekutsu on ensimmäinen Veikkausliigassa FC Interiä ja FC Hakaa edustaneelle Mahutalle.
Löydät alta Huuhkajien mediaohjelman ja mediatilaisuuksiin osallistuvat pelaajat. Maajoukkueuransa Andorra-otteluun päättävä Teemu Pukki on haastateltavissa lauantaina Tampereella.
Pyydämme mediaa ilmoittautumaan Huuhkajien mediatilaisuuksiin tämän lomakkeen kautta >>
Huuhkajat kohtaa Maltan Helsingin Olympiastadionilla perjantaina 14. marraskuuta kello 19.00 MM-karsintojen lohkovaiheen päätösottelussa. Suomi isännöi Andorraa A-maaottelussa Tampereella Tammelan Stadionilla maanantaina 17. marraskuuta kello 19.00.
Huuhkajien mediaohjelma 11.–16.11.2025
Tiistai 11.11.
11.15 Joukkueen harjoitus, Olympiastadion
Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia
14.45 Joukkueen info, Kalastajatorppa (Merisali 2)
Jussi Niska, Niklas Pyyhtiä, Ryan Mahuta, Oliver Antman, Lucas Bergström
Keskiviikko 12.11.
11.15 Joukkueen harjoitus, Olympiastadion
Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia
14.45 Joukkueen info, Kalastajatorppa (Juhlasali 2)
Topi Keskinen, Adam Marhiev, Anssi Suhonen, Viljami Sinisalo
Torstai 13.11.
11.30 Kansainvälinen info, Olympiastadion
Päävalmentaja Jacob Friis, Ville Koski
12.30 Joukkueen harjoitus, Olympiastadion
Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia
15.00 Joukkueen info, Kalastajatorppa (Juhlasali 2)
Joel Pohjanpalo, Benjamin Källman, Kaan Kairinen
Lauantai 15.11.
13.00 Joukkueen harjoitus, Tammelan Stadion
Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia
16.00 Joukkueen info, Scandic Rosendahl
Teemu Pukki, Juho Lähteenmäki, Naatan Skyttä
Sunnuntai 16.11.
11.30 Kansainvälinen info, Tammelan Stadion
Päävalmentaja Jacob Friis, Lukas Hradecky, Oiva Jukkola
12.30 Joukkueen harjoitus, Tammelan Stadion
Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia
Muutokset mahdollisia
Lisätiedot:
MIESTEN A-MAAJOUKKUE
Timo Walden, tiedotuspäällikkö
050 544 6402
timowald@netti.fi
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Palloliitto
Pikkuhuuhkajien mediaohjelma Turussa marraskuussa10.11.2025 14:01:25 EET | Tiedote
Suomi kohtaa Romanian 14.11. klo 17 ja Kosovon 18.11. klo 18.30 Turun Veritas Stadionilla pelattavissa U21-EM-karsintaottelussa.
Huuhkajien mediaohjelma 10.–16.11.20259.11.2025 14:16:38 EET | Tiedote
Suomi kohtaa Maltan MM-karsintaottelussa Helsingissä (14.11.) ja Andorran A-maaottelussa Tampereella (17.11.).
Huuhkajat nimetty marraskuun otteluihin – Teemu Pukki viimeistä kertaa maajoukkuepaidassa5.11.2025 13:32:55 EET | Tiedote
Suomi kohtaa Maltan MM-karsintaottelussa Helsingissä (14.11.) ja Andorran A-maaottelussa Tampereella (17.11.).
Helmareiden MM-karsintalohko arvottu4.11.2025 14:47:41 EET | Tiedote
Suomi kohtaa MM-karsintojen B-liigassa Portugalin, Slovakian ja Latvian.
Huuhkajien ja Pikkuhuuhkajien joukkueet marraskuun otteluihin julkaistaan keskiviikkona 5.11.29.10.2025 16:15:00 EET | Tiedote
Huuhkajat kohtaa Maltan MM-karsintaottelussa Helsingissä (14.11.) ja Andorran A-maaottelussa Tampereella (17.11.). Pikkuhuuhkajien EM-karsinnat jatkuvat Turussa, kun Suomi isännöi Romaniaa (14.11.) ja Kosovoa (18.11.).
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme