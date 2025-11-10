Huuhkajien mediatilaisuuksien pelaajat 11.–16.11.2025

Maanantaina Helsingissä kokoontunut Suomen joukkue järjestää päivittäin mediatilaisuuksia ennen perjantain Malta-ottelua ja maanantain Andorra-ottelua. Joukkueen tiistain ja keskiviikon harjoituspaikaksi on vahvistunut Olympiastadion.

Keskikenttäpelaaja Fredrik Jensen ja laitapuolustaja Adam Ståhl ovat sivussa marraskuun otteluista loukkaantumisten takia. Uutena pelaajana joukkueeseen on valittu FK Pardubicen laitapuolustaja Ryan Mahuta. A-maajoukkuekutsu on ensimmäinen Veikkausliigassa FC Interiä ja FC Hakaa edustaneelle Mahutalle.

Löydät alta Huuhkajien mediaohjelman ja mediatilaisuuksiin osallistuvat pelaajat. Maajoukkueuransa Andorra-otteluun päättävä Teemu Pukki on haastateltavissa lauantaina Tampereella.

Huuhkajat kohtaa Maltan Helsingin Olympiastadionilla perjantaina 14. marraskuuta kello 19.00 MM-karsintojen lohkovaiheen päätösottelussa. Suomi isännöi Andorraa A-maaottelussa Tampereella Tammelan Stadionilla maanantaina 17. marraskuuta kello 19.00.

Huuhkajien mediaohjelma 11.–16.11.2025

Tiistai 11.11.

11.15 Joukkueen harjoitus, Olympiastadion

Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia

14.45 Joukkueen info, Kalastajatorppa (Merisali 2)

Jussi Niska, Niklas Pyyhtiä, Ryan Mahuta, Oliver Antman, Lucas Bergström

Keskiviikko 12.11.

11.15 Joukkueen harjoitus, Olympiastadion

Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia

14.45 Joukkueen info, Kalastajatorppa (Juhlasali 2)

Topi Keskinen, Adam Marhiev, Anssi Suhonen, Viljami Sinisalo

Torstai 13.11.

11.30 Kansainvälinen info, Olympiastadion

Päävalmentaja Jacob Friis, Ville Koski

12.30 Joukkueen harjoitus, Olympiastadion

Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia

15.00 Joukkueen info, Kalastajatorppa (Juhlasali 2)

Joel Pohjanpalo, Benjamin Källman, Kaan Kairinen

Lauantai 15.11.

13.00 Joukkueen harjoitus, Tammelan Stadion

Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia

16.00 Joukkueen info, Scandic Rosendahl

Teemu Pukki, Juho Lähteenmäki, Naatan Skyttä

Sunnuntai 16.11.

11.30 Kansainvälinen info, Tammelan Stadion

Päävalmentaja Jacob Friis, Lukas Hradecky, Oiva Jukkola

12.30 Joukkueen harjoitus, Tammelan Stadion

Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia

Muutokset mahdollisia

Lisätiedot:

MIESTEN A-MAAJOUKKUE

Timo Walden, tiedotuspäällikkö

050 544 6402

timowald@netti.fi

SUOMEN PALLOLIITTO

Roope Kuisma, tiedottaja

040 729 8473

roope.kuisma@palloliitto.fi