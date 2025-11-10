Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi omalta osaltaan konserniohjeen päivittämisen
Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi kokouksessaan 10. marraskuuta omalta osaltaan konserniohjeen päivittämisen. Asia etenee kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Konserniohjetta sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen. Edellisen kerran konserniohjetta päivitettiin vuonna 2023. Sen jälkeen monet Helsingin kaupungin linjausten ja ohjeiden tarkennukset sekä konserniohjauksen toimenpiteiden kehittäminen edellyttävät ohjeen päivittämistä.
Monin olennaisin osin ohje on pysynyt ennallaan. Yksi keskeinen sisällöllinen päivitys liittyy kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen luokitteluun seurannassa ja raportoinnissa. Myös hallitusjäsenten valintaa koskevia ohjeita on täsmennetty pyrkimyksenä osaavien, riippumattomien sekä yhteisön tarpeita vastaavien hallitusjäsenten valinta.
Myös Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjetta päivitetään
Kokouksessaan konsernijaosto hyväksyi myös päivitetyn Hyvä hallinto- ja johtamistapa kaupunkikonsernissa -ohjeen. Päivittäminen on ajankohtaista yhdessä konserniohjeen päivittämisen kanssa.
Ohje tarkentaa konserniohjetta sekä yhtenäistää kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen hallinto- ja johtamiskäytäntöjä ja siten varmistaa osaltaan, että kaupungin omistuksia hoidetaan tarkoituksenmukaisesti, luotettavasti ja tuloksellisesti kaupunkikonsernin kokonaisetu turvaten.
Lisäksi konsernijaosto kuuli Finlandia-talo Oy:n ja Oy Apotti Ab:n ajankohtaiskatsaukset, jotka jaosto merkitsi tiedoksi.
Kaikki konsernijaoston päätökset ja mahdolliset äänestykset julkaistaan päätöstiedotteessa. Päätöstiedote löytyy konsernijaoston asiakirjojen sivulta. Konsernijaosto kokoontuu seuraavan kerran 24. marraskuuta.
Konsernijaoston tehtävänä on seurata Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa ja sitä, että konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja säätiöt toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti.
