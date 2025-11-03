VR:n Kemijärven lisäjunavuorojen liikennöinti jatkuu – Itä-Lapin kohteisiin pääsee sujuvasti lomakausilla
VR lisäsi junavuoroja Kemijärvelle joulukuusta 2024 alkaen yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Lisävuorot ovat osoittautuneet suosituiksi ja niille on sovittu kahden vuoden jatkorahoitus vuoden 2027 loppuun asti. Junavuorot parantavat Itä-Lapin saavutettavuutta ja tukevat alueen matkailua sekä elinkeinoelämää. Suosittujen matkakohteiden, kuten Pyhän ja Luoston, tavoittaminen vähäpäästöisesti junalla on jatkossa lomasesonkeina entistäkin sujuvampaa.
Vuoden ajan liikennöidyt lisäjunavuorot Kemijärvelle ovat osoittautuneet suosituiksi. Ne tarjoavat Itä-Lapin matkailijoille ja asukkaille joustavampia vaihtoehtoja liikkumiseen ja tukevat alueen matkailu- ja elinkeinoelämää.
Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) rahoittaa yöjunavuorot Helsingistä Kemijärvelle ja päiväjunaliikenteen Oulusta Rovaniemelle. Liikennöinti päiväjunalla Kemijärvelle asti edellyttää lisärahoitusta Itä-Lapin kunnilta, eli Kemijärveltä, Pelkosenniemeltä, Posiolta, Sallalta ja Savukoskelta. Nyt lisärahoituksesta on sovittu vuosille 2026 ja 2027 ja liikennöinti jatkuu. Kuntien saavutettavuus paranee lisäjunavuoroilla merkittävästi.
Saavutettavuuden lisäksi junaliikenne Kemijärvelle tukee vähäpäästöistä matkustamista Itä-Lapin lomakohteisiin. Kemijärven juna-aseman kautta on helppo matkustaa esimerkiksi Pyhälle, Luostolle, Suomulle ja Sallatunturiin junavuorojen aikatauluihin suunnitelluilla yhteysbusseilla. Jatkoyhteysbussin lipun voi ostaa yhdessä junalipun kanssa VR:n myyntikanavissa.
Itä-Lapin junavuorojen rahoitusmalli on samanlainen kuin Tampereen seudun kuntarahoitteisessa lähijunien lisäliikenteessä. Kuntien rahoitusosuus pienenee lipputulojen kasvaessa, mikä tarjoaa joustavuutta ja varmuutta lisäliikenteen taloudelliseen kannattavuuteen.
“On hienoa, että päiväjunavuorot Kemijärvelle osoittautuivat ensimmäisen sopimusvuoden aikana niin suosituiksi, että rahoitukselle ja liikenteelle saatiin jatkoa. Päiväjuna tarjoaa yöjunan rinnalla mainion mahdollisuuden saapua Itä-Lappiin viikonlopuksi tai pidemmäksikin ajaksi, kun tarjolla on enemmän vuorotarjontaa suosituimpiin matkustusajankohtiin. Olemme innoissamme voidessamme yhdessä alueen kuntien kanssa tarjota uusia yhteyksiä, jotka tukevat alueen matkailua ja elinkeinoelämää”, sanoo VR:n uuden liikenteen johtaja Juho Hannukainen.
”Yhteistyö VR:n ja alueen kuntien välillä on ollut sujuvaa ja Itä-Lapin saavutettavuus paranee. Päiväjunayhteys palvelee yhtä lailla kasvavia turistivirtoja ja paikallisia asukkaita”, toteaa Itä-Lapin kuntayhtymän johtaja Antti Mulari.
Ilman lisärahoitteisia päiväjunavuoroja Kemijärveltä olisi mahdollista matkustaa Helsinkiin ja takaisin vain yöjunilla. Lisävuoroilla pyritään tukemaan matkailua ja alueen asukkaiden liikkumista erityisesti suosittuina lomakausina. Lisävuoroja liikennöidään vuoden 18vilkkaimmalla lomaviikolla: vuorot kattavat koululaisten loma-ajat, pääsiäisen, kesälomakauden ja ruska-ajan.
Vuoden suosituimpina matkustusviikkoina perjantaisin kello 12.20 Helsingistä Rovaniemelle matkaava päiväjuna jatkaa illalla Kemijärvelle asti ja saapuu Kemijärvelle kello 21.45. Lauantaiaamujen paluujuna lähtee Kemijärveltä kello 7.40 ja saapuu Helsinkiin kello 17.39. Junaliput ovat jo myynnissä.
Uudet lisäjunavuorot mahdollistavat esimerkiksi kätevän paluumatkan lomamökkien vaihtopäivänä. Oulun seudulta ja Pohjanmaalta pääsee myös jatkossa kätevästi Itä-Lappiin viikonlopun viettoon jo perjantai-iltana.
Ostoliikennesopimus Itä-Lapin lisävuoroista on nyt voimassa joulukuun puoliväliin 2027 ja sitä on optiona myöhemmin mahdollista jatkaa aina vuoden 2030 loppuun asti.
Yhteyshenkilöt
VR Mediadesk
Viestintäyksikkömme palvelee mediaa puh. 029 434 7123 ja viestinta@vr.fi. Olemme tavoitettavissa ma-pe 8-16. Arki-iltaisin klo 16 jälkeen, arkipyhinä ja viikonloppuisin palvelemme mediaa puhelimitse akuuteissa häiriötilanteissa.
