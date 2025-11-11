Aviador Kustannus

Elina Pullin ja Minna Mäkipään iloinen lastenkirja innostaa leipomaan

11.11.2025 13:38:38 EET | Aviador Kustannus | Tiedote

Jauhopeukalot on tarina päiväkotikavereista, Eevistä, Lucasta ja Islasta. Ystävykset tahtovat leikkiä leipureita ja jokaisella heistä on oma lempipuuhansa leivontapöydän ääressä. Kaiken lisäksi on eräs, joka kutsuu itseään Jauhopeukaloksi ja jakelee omia neuvojaan Islalle kesken leikin.

Kansi: Minna Mäkipää

Elina Pullin kirjoittama ja Minna Mäkipään kuvittama lastenkirja Jauhopeukalot on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Päiväkotiin sijoittuva tarina on jatkoa suositulle Saunasankarit-kirjalle. Minna Mäkipään herkullinen kuvitus tekee näkyväksi, miten leikki muuttuu todeksi lapsen mielessä. Elina Pullin teksti henkii arvostusta leikkiä, lapsen ajatuksia ja oppimishalua kohtaan. Yhteinen lukuhetki tämän kirjan parissa saa jokaisen toivomaan itselleen jauhopeukalon arvonimeä ja sellaisen saa, kun ryhtyy yhdessä leipomaan.

PULLI, ELINA & MÄKIPÄÄ, MINNA : Jauhopeukalot
32 sivua
ISBN 9789523814011
Ilmestymisaika: Lokakuu 2025

