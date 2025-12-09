Tanna Elon Taru Minervasta -romaani muistuttaa Kruununhaan unohdetusta historiasta

Tanna Elon historiallinen romaani Taru Minervasta – Valman ja Paavon tarina on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Taru Minervasta sijoittuu kieltolain ja sitä seuranneen pula-ajan vuosiin 1921–1934 ja kuvaa Helsingin kulttuuri- ja taiteilijaelämää uniikista, Siperiasta täpärästi pelastuneen nuoren naisen näkökulmasta. Lukija pääsee Valman matkassa jännittävälle aikamatkalle seuraamaan Kruununhaassa Rauhankatu 6:ssa vaikuttaneiden kustannusliike Minervan ja kustannusosakeyhtiö Tarun kirjakustantamoiden perustajan Paavo Lönngrénin ja hänen lähipiirinsä elämää, edesottamuksia, sekä nuoruuden seikkailuja maailman merillä.

Teoksen muina tapahtumapaikkoina toimivat mm. Imatra, Kuorevesi, Juupajoki ja Jämsän seutu, Pori, Viipuri.



Paavo oli pidetty seuramies Helsingin kansainvälisissä kulttuuri- ja taiteilijapiireissä.

Kaksikymmentäluvun alussa hän piti hoviaan Helsingin Pihlajasaaressa, jossa vieraili monia aikakauden tunnettuja taiteilijoita ja kulttuuripersoonia, mm. Paavon esikoistyttären kummit Leevi Madetoja, L. Onerva ja Eino Leino. Myöhemmin Pihlajasaaren huviloiden siirryttyä kaupungin omistukseen, seuraelämän keskuksina toimivat Kämpin ja Museokadun ”Nallehovin” lisäksi kesäisin Helsingin maalaiskunnassa sijaitseva Tervasaaren huvila (nykyisin Tervaluoto), sekä nuoremman tyttären kummivanhempien Toivo ja Margarita Särkän Marjaniemen huvila. Lähipiiriin kuuluivat lisäksi kirjailija ja taidemaalari Aleq Matson, kiistelty monitaiteilija Sigurd Wettenhovi-Aspa, Tulenkantajien keulahahmo Olavi Paavolainen, sekä liuta muita aikalaiskulttuurivaikuttajia ja heidän läheisiään.



Romaanissa nostetaan esiin Minervan ja Tarun julkaisemia tunnettujen taiteilijoiden vähemmän tunnettuja teoksia. Lukija pääsee seuraamaan muun muassa Eino Leinon viimeisten elinvuosien dramaattisia käänteitä ja erään kadonneen käsikirjoituksen mutkikkaita polkuja. Tarinan juonta kuljettaa päähenkilöiden Valman ja Paavon koskettava ja traaginen rakkaustarina.

Teos sisältää ennen julkaisemattomia otteita Eino Leinon kirjeistä ja luentomuistiinpanoista ja valokuvia tekijän perhearkistosta. Liitteenä tekijän kokoama luettelo Minerva ja Taru kustantamoiden julkaisemista teoksista.



Tanna Elo (s. 1958) on helsinkiläinen kosmopoliitti, intohimonaan hidas matkustaminen ja tutustuminen historian kerroksisuuteen nykymaailman sivilisaatioissa. Hänellä on taustaa tietokirjoittajana ja toimittajana terveydenhuollon alalta, jossa hän on työuransa tehnyt fysioterapeuttina ja kouluttajana. Luovaa kirjoittamista Tanna on opiskellut useiden vuosien ajan kirjoitusprojektiensa ohessa. Filosofian tohtoriksi hän on väitellyt Yhdysvalloissa.



Taru Minervasta on toinen, itsenäinen osa Valman tarina-trilogiaa ja jatko-osa Siperiaan kadotetut -teokselle. Taustatyönään tekijä on tutustunut tarkoin kotikaupunkinsa ja sen lähisaarien historiaan, jotka toimivat tapahtumapaikkoina tälle tekijän oman sukutarinan inspiroimalle historialliselle romaanille.

ELO, TANNA : Taru Minervasta – Valman ja Paavon tarina

476 sivua

ISBN 9789523814356

Ilmestymisaika: Lokakuu 2025

