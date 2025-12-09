Tanna Elon Taru Minervasta -romaani muistuttaa Kruununhaan unohdetusta historiasta
Taru Minervasta tarjoaa ainulaatuisen kaunokirjallisen näkökulman Helsingin kulttuurielämään 1920- ja 1930-luvuilla. Valman matkassa lukija pääsee kuin ”kyökin kautta” tutustumaan aikansa merkittäviin kulttuurivaikuttajiin, sekä historian pölyn alle hautautuneiden kustannusyhtiöiden Minervan ja Tarun perintöön Suomen 1900-luvun alkupuolen kirjallisuudelle ja kulttuurielämälle.
Tanna Elon historiallinen romaani Taru Minervasta – Valman ja Paavon tarina on julkaistu Aviadorin kustantamana.
Taru Minervasta sijoittuu kieltolain ja sitä seuranneen pula-ajan vuosiin 1921–1934 ja kuvaa Helsingin kulttuuri- ja taiteilijaelämää uniikista, Siperiasta täpärästi pelastuneen nuoren naisen näkökulmasta. Lukija pääsee Valman matkassa jännittävälle aikamatkalle seuraamaan Kruununhaassa Rauhankatu 6:ssa vaikuttaneiden kustannusliike Minervan ja kustannusosakeyhtiö Tarun kirjakustantamoiden perustajan Paavo Lönngrénin ja hänen lähipiirinsä elämää, edesottamuksia, sekä nuoruuden seikkailuja maailman merillä.
Teoksen muina tapahtumapaikkoina toimivat mm. Imatra, Kuorevesi, Juupajoki ja Jämsän seutu, Pori, Viipuri.
Paavo oli pidetty seuramies Helsingin kansainvälisissä kulttuuri- ja taiteilijapiireissä.
Kaksikymmentäluvun alussa hän piti hoviaan Helsingin Pihlajasaaressa, jossa vieraili monia aikakauden tunnettuja taiteilijoita ja kulttuuripersoonia, mm. Paavon esikoistyttären kummit Leevi Madetoja, L. Onerva ja Eino Leino. Myöhemmin Pihlajasaaren huviloiden siirryttyä kaupungin omistukseen, seuraelämän keskuksina toimivat Kämpin ja Museokadun ”Nallehovin” lisäksi kesäisin Helsingin maalaiskunnassa sijaitseva Tervasaaren huvila (nykyisin Tervaluoto), sekä nuoremman tyttären kummivanhempien Toivo ja Margarita Särkän Marjaniemen huvila. Lähipiiriin kuuluivat lisäksi kirjailija ja taidemaalari Aleq Matson, kiistelty monitaiteilija Sigurd Wettenhovi-Aspa, Tulenkantajien keulahahmo Olavi Paavolainen, sekä liuta muita aikalaiskulttuurivaikuttajia ja heidän läheisiään.
Romaanissa nostetaan esiin Minervan ja Tarun julkaisemia tunnettujen taiteilijoiden vähemmän tunnettuja teoksia. Lukija pääsee seuraamaan muun muassa Eino Leinon viimeisten elinvuosien dramaattisia käänteitä ja erään kadonneen käsikirjoituksen mutkikkaita polkuja. Tarinan juonta kuljettaa päähenkilöiden Valman ja Paavon koskettava ja traaginen rakkaustarina.
Teos sisältää ennen julkaisemattomia otteita Eino Leinon kirjeistä ja luentomuistiinpanoista ja valokuvia tekijän perhearkistosta. Liitteenä tekijän kokoama luettelo Minerva ja Taru kustantamoiden julkaisemista teoksista.
Tanna Elo (s. 1958) on helsinkiläinen kosmopoliitti, intohimonaan hidas matkustaminen ja tutustuminen historian kerroksisuuteen nykymaailman sivilisaatioissa. Hänellä on taustaa tietokirjoittajana ja toimittajana terveydenhuollon alalta, jossa hän on työuransa tehnyt fysioterapeuttina ja kouluttajana. Luovaa kirjoittamista Tanna on opiskellut useiden vuosien ajan kirjoitusprojektiensa ohessa. Filosofian tohtoriksi hän on väitellyt Yhdysvalloissa.
Taru Minervasta on toinen, itsenäinen osa Valman tarina-trilogiaa ja jatko-osa Siperiaan kadotetut -teokselle. Taustatyönään tekijä on tutustunut tarkoin kotikaupunkinsa ja sen lähisaarien historiaan, jotka toimivat tapahtumapaikkoina tälle tekijän oman sukutarinan inspiroimalle historialliselle romaanille.
ELO, TANNA : Taru Minervasta – Valman ja Paavon tarina
476 sivua
ISBN 9789523814356
Ilmestymisaika: Lokakuu 2025
Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt
Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jarkko Malille osoitteeseen jarkko@aviador.fi. Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Vesa TompuriKustantajaAviador KustannusPuh:+358 50 591 6059vesa@aviador.fi
Jarkko MaliMyyntijohtajaAviador KustannusPuh:+358 50 368 8335jarkko@aviador.fi
Miksu VäkipartaTiedottajaAviador KustannusPuh:+358 40 559 9575miksu@aviador.fi
Kuvat
Linkit
Tietoa julkaisijasta
Aviador Kustannus
Suotie 15
05200 RAJAMÄKI
http://www.aviador.fi
Aviador Kustannus on kotimainen kustantamo, joka julkaisee kauno- ja tietokirjallisuutta. Valikoimiimme kuuluvat niin klassikot kuin nykykirjallisuuskin, musiikkikirjat sekä käännökset vähän huomioiduilta kielialueilta – kotimaista laatuproosaa ja runoutta unohtamatta.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Aviador Kustannus
Matka New Yorkiin – Teemu Salmisen valokuvitettu tietoteos tarjoaa säväyttävän puraisun "The Big Applestä"9.12.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Teemu Salmisen tietokirja Matka New Yorkiin on julkaistu Aviadorin kustantamana. Moni New Yorkissa vieraillutkin luulee tuntevansa kaupungin, joka ”ei koskaan nuku”. Nähtävyyksiä ja kokemuksia riittää jokaisen makuun. Kun jazzmuusikkona uransa luonut Teemu Salminen matkaa rakastamaansa kaupunkiin 25 vuoden tauon jälkeen, odotukset kohtaamisista liittyvät jazzin ja sen lukuisten soittajien lisäksi kaikkiin niihin ihmeisiin, mitä Big Apple uteliaalle matkaajalle voi tarjota. Pitkän muusikkouransa jälkeen kirjoittamiseen ja valokuvaamiseen keskittynyt Salminen kohtaa uusia ja pitkään tuntemiaan ihmisiä sekä tekee kaupungilla liikkuessaan odottamattomia löytöjä arkkitehtuurin, taiteiden, gastronomian ja luonnollisesti myös musiikin parista. Elävää matkakuvausta ”säestää” – tai pikemminkin kanssasoittaa – ensiluokkainen valokuvitus. Uusi kirja on jatkumoa Salmisen edelliselle teokselle, helmikuussa 2022 ilmestyneelle ja hyvän vastaanoton saaneelle Kirjeitä New Yorkista — Trumpetisti Simo Sa
Juha Mäkisen uutuustietoteos viihdyttää uteliasta lukijaa kansainvälisillä ennätyksillä8.12.2025 14:34:28 EET | Tiedote
Juha Mäkisen tietokirja Maailman lihavin kansa ja 69 muuta erikoista ennätystä on julkaistu Aviadorin kustantamana. Missä on maailman sateisin paikka? Entä kuka on maailman myydyin artisti? Missä avioparit eroavat todennäköisimmin? Missä maassa on eniten lääkäreitä? Missä taas eniten vankeja? Minkä maan ruokapöydistä löytyy eniten lihaa? Entä missä nautitaan pisimmät lomat? Missä taas maailman vilkkain lentokenttä? Entä vähiten internet-käyttäjiä? Maailman lihavin kansa ja 69 muuta erikoista ennätystä tyydyttää uteliaan ja myös kriittisen lukijan tiedonnälkää. Kukin ennätys tulee teoksessa luotettavasti taustoitetuksi ja tilastojen avulla perustelluksi. Kunkin maailmanennätyksen yhteydessä on esitettynä myös vastaava Suomen ennätys. Kirjan kirjoittaja Juha Mäkinen (s. 1977) on toimittaja ja tietokirjailija. Hän on kirjoittanut tai toimittanut aiemmin kolme tietokirjaa, joista edellinen, Yläkaupungin Yö -festivaalin historiikki Hyvää Yötä! (ja kauniita tosiasioita) ilmestyi toukokuussa
Anne Hänniselle Kanta-Hämeen kirjoittajayhdistys VANA -66 ry:n kunniajäsenyys ja Tempus Poesia -stipendi8.12.2025 14:17:26 EET | Tiedote
Kanta-Hämeen kirjoittajayhdistys VANA -66 ry on myöntänyt joulukuussa 2025 runoilija Anne Hänniselle yhdistyksen kunniajäsenyyden ja Tempus Poesia -stipendin hänen koko runotuotannostaan, joka on rikastuttanut runouden ystävien elämää. Lisäksi yhdistys kiitti runoilijaa siitä, miten hän on teoksissaan koskettavasti kuvannut hämeenlinnalaista luontoa. Hänninen kommentoi saamaansa tunnustusta seuraavasti: "Olen iloinen että tämä tunnustus on lyriikan puolesta ja sitä on nostettu tietoisuuteen. On lajina usein toissijainen ja haastavana pidetty. Tiheää ja monikerroksellista. Ajatonta.Runoilija voi elää jossain paikassa näkymättömänä, hiljaisena sivustakatsojana. Mutta samalla tallentaa ympäristön paikkoja, luontoa, puita, kasveja, eläimiä, ihmisiä, tapahtumia, tunnelmia, historiaa konkreettisina havaintoina sekä metaforina. Kun myös omien henkisten vaiheiden ja etsinnän matka maisemissa missä kulkee." Hännisen tuorein teos, järjestyksessään seitsemästoista runokokoelma Yön väliverho (Avia
Joulukuussa Kulttuurikulmassa Ilona Jokinen-Sipilän Sanaton runo -taidenäyttely – avajaiset ke 3.12. klo 18.303.12.2025 14:01:04 EET | Tiedote
Avajaiset Aviadorin Kulttuurikulmassa (Liisankatu 19, Helsinki) keskiviikkona 3.12. klo 18.30. Tervetuloa!
Tapani Koiviston muistelmateos koko kansan Irwin Goodmanista – mukana CD-levy1.12.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Kirja kuvaa viihde-Suomea ajalta, jota ei enää ole, eikä enää koskaan tule. Se tarjoaa kurkistuksen Irwinin maailmaan erityisesti hänen vaikeina 80-luvun alun vuosina, joista ei aiemmin ole kerrottu julkisuuteen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme