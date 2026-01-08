Janne Viljamaan tietoteos selvittää, miten kännykät veivät keskittymiskykymme ja miten se saadaan takaisin

Janne Viljamaan tietokirja Kännykkäkärsimys kotona ja koulussa on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Infoähky on mahdoton sammuttaa, jos tahtoo olla kaikkien kanssa yhteyksissä 24/7. Samalla erikoislääkärin vastaanotolla käy kännykällä rauhoitettuja kolmevuotiaita, jotka eivät oikein puhu mitään kieltä kunnolla, vaan toistelevat vain hassuja Youtube-fraaseja. Vanhemmat yrittävät rajoittaa lastensa ruutuaikaa, mutta räpläävät itse puhelinta ruokapöydässä.



Mielihyvän rajoittamisen perusteet opitaan jo kotona ja hyvä itsensä rajoittaja pärjää opiskelussa ja työssä. Jos nyt aloitamme järkevän mielihyvän rajoittamisen, yhteiskunta ei jakaudu 20 vuoden sisällä lukutaitoisiin itsensä rajoittajiin ja lukutaidottomiin syrjäytyjiin. Kännykkä on hyvä renki, mutta huono isäntä.



Sosiaalipsykologi, opettaja, tietokirjailija Janne Viljamaa on kirjoittanut 16 kirjaa psykologiasta, kasvatuksesta, aggressiosta ja addiktioista. Hän on opettanut ammattiopistossa 25 vuotta ja on nähnyt kännykän tulon kouluihin ja perheisiin. 55-vuotias Viljamaa on elänyt puolet elämästään ilman kännykkää, hänen lapsuudessaan Itä-Helsingin Mellunmäessä kaveria mentiin hakemaan ulos pimpottamalla ovikelloa, leikkiminenkin oli muuta kuin oman kännykän tuijottelua.

VILJAMAA, JANNE : Kännykkäkärsimys kotona ja koulussa

247 sivua

ISBN 9789523813243

Ilmestymisaika: Marraskuu 2025

